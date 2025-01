Bolivia ya es socio formal del BRICS

(ABI).- A partir de este 1 de enero, Bolivia ingresa de manera formal como socio al grupo de los BRICS, lo que abre oportunidades para impulsar el desarrollo de sectores clave y diversificar las relaciones comerciales en “un mercado vibrante y en crecimiento”, informó el presidente Luis Arce.

“La integración a los BRICS nos brinda la oportunidad de impulsar sectores clave como la energía, el comercio, la tecnología, la manufactura y las finanzas sostenibles”, explicó sobre el ingreso al bloque de países que reúne a cerca del 45% de la población mundial.

Arce publicó la misiva en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia le hace conocer a la canciller Celinda Sosa que, “a partir del 1 de enero de 2025 el Estado Plurinacional de Bolivia se adhiere a BRICS en condición de Estado Socio”.

Las intensas gestiones para formar parte del grupo empezaron en 2023 con la formalización del interés de ser parte de este bloque que tiene como fundadores a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De las iniciales de los países miembros resulta el acrónimo de los BRICS.

El peso de los BRICS representa el 36% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 45% de la población mundial, lo que abre un importante mercado para los países miembros y socios de este bloque que tiene como principio el multilateralismo.

“Esta adhesión no solo abre nuevas puertas para nuestro país, sino que también nos posiciona en la línea de ampliar y diversificar las relaciones comerciales en un mercado vibrante y en crecimiento”, explicó Arce en un post en sus cuentas en redes sociales.

Los socios tienen la posibilidad de formar parte del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y acceder a recursos económicos. Fue creado en 2015, y cuenta con un capital aproximado de $us 100.000 millones. Solo en 2024 tenía previsto conceder préstamos entre $us 8.000 millones y $us 10.000 millones.

Arce afirmó que en un “mundo lleno de incertidumbre debido a la transición hacia un nuevo orden global, ser parte de este bloque nos permite diversificar y proteger nuestro patrimonio, convirtiéndonos en un actor relevante dentro de una plataforma de inversión en economías emergentes con un inmenso potencial”.

En la misiva el gobierno ruso expresó que la incorporación boliviana como Estado Socio “abrirá una página en la historia de la entidad y llegará a ser otro paso en el proceso de fortalecimiento de las posiciones de los países emergentes en el escenario internacional en el camino hacia un orden mundial más justo”.

Además, dio cuenta de su disposición “a prestar pleno apoyo y asistencia en la incorporación de los socios bolivianos en los mecanismos correspondientes de cooperación en el marco de la entidad”.