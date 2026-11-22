Foto: Fredrik Persson

Protestas en la ciudad vieja frente al edificio en donde los miembros de la Academia Sueca sostenían una reunión.

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La Academia Sueca, fundada en 1786 por el rey Gustavo III, operó como una élite masculina cerrada que mantuvo un riguroso hermetismo sobre sus decisiones y privilegios. En 1914, la escritora Selma Lagerlöf hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser admitida en dicha Academia. Así se puso fin a más de un siglo de representación exclusivamente masculina. Sin embargo, a puertas cerradas, siempre existió un sistema de poder patriarcal y opacidad institucional. Finalmente, en 2017 estalló una dinamita Nobel, en el seno de la Academia Sueca, y empezó a demoronarse su estructura patriarcal.

Más exactamente en noviembre de ese año, y gracias al movimiento social «Yo también» (#MeToo), el periódico Dagens Nyheter (Noticias del día) publicó un reportaje de gran repercusión en el que dieciocho mujeres testificaron sobre violaciones y abusos sexuales cometidos por la figura cultural Jean-Claude Arnault. Tales agresiones habrían tenido lugar entre 1996 y 2017. Arnault agredía íntimamente a las mujeres de los otros miembros de la Academia, a las hijas de los miembros y a mujeres que acudían a los actos culturales. Algunas mujeres, como Gabriella Håkansson, Elise Karlsson y la periodista Lena Ten Hoopen, testificaron con nombre y foto. Según el periódico, ciertos abusos se llevaron a cabo en dos departamentos de la Academia Sueca. Uno situado en el centro de Estocolmo y otro en París. El periódico Svenska Dagbladet (El Diario Sueco), anunciaba en un titular los siete peores escándalos de la Academia Sueca. Tres de ellos son los siguientes: agresiones sexuales, personas que deberían ser «aplastadas como piojos» y miembros que se otorgan premios a sí mismos.

Pero antes de continuar surge la pregunta: ¿quién es Jean-Claude Arnault? Se trata de un fotógrafo y gestor cultural franco-sueco casado con la poeta y escritora Katarina Frostenson, que fue miembro de la Academia Sueca hasta 2018. De ahí su vínculo con la institución. Por eso, durante décadas, movió los hilos desde las sombras de la élite literaria de Estocolmo. Incluso, conforme a ciertas declaraciones, se consideraba el miembro número 19 de la Academia Sueca, cuando en realidad son 18. Se le acusa también de haber filtrado, al menos, siete nombres de personas que ganaron el Premio Nobel de Literatura antes de que la Academia los diera a conocer al público.

Arnault y Frostenson eran dueños del club cultural Forum que funcionó, desde 1989 hasta finales de 2017, en un sótano de un edificio en el sector de Vasastan, un céntrico barrio de Estocolmo. El club funcionaba como un espacio de gestión privada pero, en gran parte, era financiado por los impuestos que pagan los trabajadores, y subvenciones de la Academia Sueca. El negocio se gestionó a través de la empresa Forum Jean Claude Arnault HB. Posteriores investigaciones del bufete de abogados, Hammarskiöld & Co, revelaron irregularidades en la contabilidad de la empresa. Así pudieron ganar durante los últimos años cincuenta mil dólares. Semejantes infamias provocaron una profunda indignación en el pueblo sueco. Y, en consecuencia, mientras los miembros de la Academia sostenían una reunión, en el edificio de la Bolsa de Valores en el casco antiguo, afuera una gran multitud exigía dimisiones y fin a las estructuras patriarcales de la entidad.

Para Pierre Bourdieu (1930-2002), influyente sociólogo e intelectual francés, un campo de poder articula luchas entre quienes poseen distintos tipos de poder para definir qué vale y qué es legítimo en la sociedad. Sara Danius; ensayista, académica y crítica literaria, entró a la Academia en marzo de 2013, y fue la primera mujer elegida como secretaria permanente en diciembre de 2014. Asumió formalmente el cargo el 1 de junio de 2015, sucediendo a Peter Englund. Entonces, el poder de «los intocables patriarcas de la Academia» comenzó a temblar. Danius, antes del escándalo, había generado roces en el círculo más ortodoxo por su ambición de modernizar la institución. Y cuando se dio a conocer los abusos del señor Arnault, impulsó una investigación externa para romper la cultura de silencio que reinaba dentro de la organización.

Horace Engdahl, miembro de la Academia, machista recalcitrante y compinche íntimo de Jean-Claude Arnault de acuerdo con la prensa, atacó duramente a Danius y afirmó: «Es la peor secretaria de la Academia desde 1786». La acusó de cobarde por haber destruido el prestigio de la institución al ceder ante la presión mediática y del movimiento #MeToo, en lugar de cerrar filas dentro del cenáculo literario. Finalmente, la renuncia de Sara Danius fue forzada tras perder el respaldo de una mayoría de los miembros en una votación interna. Dimitió a su cargo de secretaria permanente en abril de 2018. En febrero de 2019 presentó su renuncia definitiva a su silla número 7, y abandonó la Academia Sueca. Y en octubre del mismo año, falleció a causa de un cáncer de mama. Jean-Claude Arnault estuvo en la cárcel solamente un año y ocho meses (!). Actualmente, Arnault y su mujer Katarina Frostenson viven totalmente aislados del mundo cultural tras el rechazo social y el descrédito moral que provocó el escándalo.

A raíz de este terremoto institucional, el organismo literario se vio forzado a abandonar su histórico hermetismo para garantizar su supervivencia. Se llevaron a cabo varios cambios. Por ejemplo, poner fin a los cargos vitalicios. Es decir, una persona puede ser miembro de la Academia toda la vida pero, gracias a las nuevas reglas de 2018, ahora puede renunciar a su silla. Otras medidas adoptadas son: tolerancia cero a los actos inmorales al estilo Arnault, prohibición de otorgar becas, subvenciones, contratos familiares etc, transparencia financiera, se establecieron protocolos estrictos para evitar filtraciones de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Pero lo más importante es que siete sillas de las 18 fueron renovadas con diversos perfiles de mujeres. Entre ellas, Ingrid Carlberg, como secretaria permanente de la Academia y Jila Mossaed, poeta y escritora sueco-iraní, ocupando la silla número 15.

El misógino, Horace Engdahl, provocó muchas controversias antes y después de los escándalos dentro la Academia. En un programa documental de la televisión sueca afirmó: «Los hombres podrían ser más aptos para la Academia que las mujeres, argumentando que a los hombres les resultaría más fácil debatir y luego pasar la página, mientras que las mujeres, según él, se toman las cosas más a pecho». Por esta afirmación y otras declaraciones que hizo, Engdahl perdió gran parte de su prestigio, y tiene una imagen muy impopular entre la gran mayoría del pueblo sueco. Durante los escándalos, la gente pedía su renuncia, pero él se negó rotundamente. Entonces, podríamos decir que Horace Engdahl actualmente es la mancha negra de la Academia Sueca.

El caso de la célebre institución dejó al descubierto que ningún legado literario puede servir de escudo ante el abuso de poder y la impunidad. Al abrir sus puertas a la transparencia, la Academia comprendió que su verdadera grandeza no reside en frases o palabras herméticamente cerradas dentro de cuatro paredes, sino en su capacidad para rendir cuentas ante la sociedad.

Javier Claure C. Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es periodista, sociólogo y poeta boliviano-sueco. Miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), de la Asociación Colegial de Escrirores de España (ACE) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).



Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.



Formó parte de la redacción de las revistas literarias “Contraluz” y “Noche Literaria”. Está incluido en el "Diccionario de Autores Orureños" (2007). Algunos de sus poemas han sido seleccionados para las siguientes antologías: “El libro de todos” (1999), “La poesía en Oruro” (2005), “Poesía boliviana en Suecia” (2005), “Poesía Boliviana Contemporánea” (2007), “Antología Comentada de la Poesía Boliviana” (2010), “Antología de la poesía universal, poetas del siglo XXI (2010), “Poesía Solidaria” (2013), “Antología poética de amor y desamor, España” (2016), “Antología poética bilingüe rumano-español, Rumania” (2016), “Antología del Festival Internacional de Poesía Benidorm & Costa Blanca" (2016), "Literatura boliviana en la tierra de Lorca, Antología" (2024), "Dejemos que la palabra vuele, Liceo Poético de Benidorm" (2025) y "Literatura boliviana en la tierra de Cervantes, Antología" (2025).



Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso del Premio Nobel de Literatura en el salón de la Academia Sueca. También ha asistido a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo, cada año, en colaboración con los alumnos del Colegio Askeby y Bredby. Ha escrito extensos artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura.



Ha participado en el Primer Festival Internacional de Poesía, Benidorm y Costa Blanca (España, 2016), en la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Poetas en Telciu (Rumanía, 2018), en el XVI Aniversario del Liceo Poético de Benidorm en Priego de Córdoba (España, 2019), en el Recital de Poesía de la Asociación Cultural “La Empírica, Espacio de Arte y Creación” en Granada (España, 2019), en el Primer Festival Internacional de Poesía Diverbium en Madrid (España, 2019), en el Encuentro de Escritores Bolivianos en Madrid (España, 2025), en la Tercera Edición del Outsider Festival Internacional de Poesía en Ostuni (Italia, 2025) y en el XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca (España, 2025).



Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).