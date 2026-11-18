Javier Claure Covarrubias leyendo su poesía en la V Feria Internacional del Libro en Español en la ciudad de Malmö (Suecia), el 7 de noviembre 2026.

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¿De qué espejo está hecha la vida? es un poemario que se despliega como un tapiz tejido con hilos de amor y de compasión. Cada poema es una ventana que se abre a un mundo donde lo íntimo y lo social se entrelazan revelando la belleza y el dolor de la existencia humana. A través de metáforas, imágenes, giros lingüísticos personales y un lenguaje coloquial el autor nos invita a recorrer los recovecos de la vida, donde la fragilidad y la fortaleza coexisten.

Aquí, el amor se presenta en su forma más pura como un candelabro de plata que brilla en la oscuridad. Es un amor que no se limita a lo romántico o lo familiar, sino que se extiende hacia la humanidad en su totalidad. El poemario no se detiene en lo personal. Con una sensibilidad aguda y una profunda empatía, el autor dirige su mirada hacia aquellos que han sido escupidos y olvidados por la historia.

En resumidas cuentas, ¿De qué espejo está hecha la vida? es una invitación a mirar más allá de uno mismo. Es un viaje poético donde el lenguaje se convierte en un puente entre el corazón del poeta y el corazón del lector, hilvanando así una red de complicidad y emoción. Deja que estos versos te envuelvan el alma, y encontrarás en ellos una estrella que ilumina el camino de la existencia.

Javier Claure C. Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es periodista, sociólogo y poeta boliviano-sueco. Miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), de la Asociación Colegial de Escrirores de España (ACE) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).



Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.



Formó parte de la redacción de las revistas literarias “Contraluz” y “Noche Literaria”. Está incluido en el "Diccionario de Autores Orureños" (2007). Algunos de sus poemas han sido seleccionados para las siguientes antologías: “El libro de todos” (1999), “La poesía en Oruro” (2005), “Poesía boliviana en Suecia” (2005), “Poesía Boliviana Contemporánea” (2007), “Antología Comentada de la Poesía Boliviana” (2010), “Antología de la poesía universal, poetas del siglo XXI (2010), “Poesía Solidaria” (2013), “Antología poética de amor y desamor, España” (2016), “Antología poética bilingüe rumano-español, Rumania” (2016), “Antología del Festival Internacional de Poesía Benidorm & Costa Blanca" (2016), "Literatura boliviana en la tierra de Lorca, Antología" (2024), "Dejemos que la palabra vuele, Liceo Poético de Benidorm" (2025) y "Literatura boliviana en la tierra de Cervantes, Antología" (2025).



Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso del Premio Nobel de Literatura en el salón de la Academia Sueca. También ha asistido a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo, cada año, en colaboración con los alumnos del Colegio Askeby y Bredby. Ha escrito extensos artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura.



Ha participado en el Primer Festival Internacional de Poesía, Benidorm y Costa Blanca (España, 2016), en la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Poetas en Telciu (Rumanía, 2018), en el XVI Aniversario del Liceo Poético de Benidorm en Priego de Córdoba (España, 2019), en el Recital de Poesía de la Asociación Cultural “La Empírica, Espacio de Arte y Creación” en Granada (España, 2019), en el Primer Festival Internacional de Poesía Diverbium en Madrid (España, 2019), en el Encuentro de Escritores Bolivianos en Madrid (España, 2025), en la Tercera Edición del Outsider Festival Internacional de Poesía en Ostuni (Italia, 2025) y en el XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca (España, 2025).



Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).