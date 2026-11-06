Paraguay: el Senado destituye a Santiago Peña por la crisis del Ueno Bank, Pedro Alliana fue posesionado

El Senado de Paraguay destituyó este jueves al presidente Santiago Peña tras un juicio político que se resolvió con una votación prácticamente unánime: 44 senadores votaron por la condena y se registró una ausencia. La decisión puso fin a un mandato sacudido por la quiebra del Ueno Bank, la entidad con más clientes del país, y abrió paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana, quien ya fue posesionado como jefe de Estado.

En las puertas del Congreso, cientos de manifestantes coreaban «Dictadura nunca más» mientras se conocía el resultado de la votación. La jornada estuvo marcada por la tensión: en la noche del miércoles y la madrugada del jueves se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía que dejaron nueve heridos, ocho de ellos civiles y uno un agente antidisturbios.

Tras conocerse el fallo, las reacciones de los legisladores fueron contundentes. El senador Juan Afara fue escueto: «Deben irse todos». Su par Yolanda Paredes fue más allá y reclamó que la condena política se traduzca en consecuencias judiciales: «Se deben librar órdenes de detención, se le debe prohibir salir del país. Se le deben bloquear las cuentas personales. Se deben embargar todos sus bienes. Nosotros ya hicimos nuestra parte. La condena política ya está. Pero necesitamos la condena penal, pero eso corresponde a los jueces».

El origen de la crisis

La caída de Peña se remonta al 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) resolvió por unanimidad intervenir el Ueno Bank al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida suspendió todos los servicios de la entidad —aplicación móvil, tarjetas y canales de atención— y congeló los depósitos de millones de clientes.

El impacto fue inmediato. Según medios locales, el banco custodiaba unos 4,8 billones de guaraníes (alrededor de 850 millones de dólares) en fondos públicos, entre ellos del Ministerio de Economía, del Instituto de Previsión Social (IPS), de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá y de la Conmebol. A junio de 2026, la entidad reportaba 2,94 millones de clientes, equivalentes a cerca del 63% de la población adulta del país.

El Congreso responsabilizó a Peña por la quiebra y por la presunta desviación de activos financieros. El mandatario había sido accionista del banco hasta 2025, un vínculo que sus críticos señalaron como un conflicto de intereses. La Fiscalía abrió una causa penal por los delitos de lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis, y detuvo a ocho directivos de la entidad, entre ellos su director ejecutivo, Miguel Vázquez, y su presidente, Juan Manuel Gustale.

La renuncia rechazada

Antes de la votación, el 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, el Congreso la rechazó: aceptar el pedido de dimisión le habría otorgado fuero como senador vitalicio, una protección que lo habría blindado ante la Justicia. En su lugar, el Senado optó por la destitución, que lo deja sin ese privilegio.

El ahora expresidente no asistió personalmente al juicio político; su defensa fue ejercida por sus abogados, y había anticipado que recurriría a instancias internacionales.

Alliana asume y pide gobernar para el interior

Pedro Alliana, de 52 años, fue posesionado como presidente de Paraguay en las horas posteriores a la destitución de Peña. Dirigente del Partido Colorado, fue presidente de la Cámara de Diputados y ocupaba la vicepresidencia desde el 15 de agosto de 2023. En su primer mensaje como jefe de Estado, pidió gobernar para el interior del país, una señal hacia las regiones que más han sentido el impacto de la crisis financiera.

Su primer desafío será devolver la confianza al sistema financiero y responder a los ahorristas afectados. El gobierno de Peña había anunciado antes de su caída un proyecto de ley para utilizar el Fondo de Garantía y comenzar a pagar a los clientes del banco intervenido, así como mecanismos para asegurar la devolución de los recursos del Estado y de las cajas jubilatorias. Esa iniciativa quedará ahora en manos de la nueva administración.

Detención de Peña

Al cierre de esta edición, efectivos de la Policía Nacional se encontraban frente a la casa de Santiago Peña y, según informaciones de medios de prensa, el expresidente ya fue detenido en el interior de su domicilio. La medida se produce en línea con los reclamos de sectores del Congreso que exigían consecuencias penales para el mandatario destituido.

La crisis trasciende las fronteras paraguayas. En Argentina, cerca de mil empleados fueron afectados por empresas vinculadas a la entidad, y el riesgo país de Paraguay aumentó, lo que provocó un incremento en la cotización del dólar. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución institucional del país, mientras el nuevo gobierno intenta contener un escenario de incertidumbre económica y malestar social.