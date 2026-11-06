Aída Albarracín Valda: la mujer que abrió caminos para el periodismo y puso rostro a los derechos de la niñez en Bolivia

El periodismo boliviano está de luto. Aída Albarracín Valda, fundadora del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, pionera de la prensa femenina en el país y artífice de la instauración del Día del Niño Boliviano, falleció en la madrugada de hoy a los 93 años. Su partida deja un vacío profundo en las redacciones, en las organizaciones sociales y, de manera muy especial, en la familia de Bolpress.

Nacida en La Paz el 14 de marzo de 1933, Aída Albarracín perteneció a esa generación de mujeres que se abrieron paso en un mundo profesional dominado por hombres, cuando la presencia femenina en los espacios de decisión y en las redacciones de los medios enfrentaba barreras considerables. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con la información veraz, la sensibilidad social y la convicción de que el periodismo debía estar al servicio de la sociedad.

Trabajó en publicaciones como Clarín Internacional, junto a intelectuales y periodistas de la talla de Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga Santa Cruz, y en el vespertino Jornada, al lado del poeta y escritor Jorge Suárez. También desempeñó funciones de Relaciones Públicas y Prensa en la Alcaldía de La Paz durante las gestiones de los alcaldes Armando Escobar Uría, Mario Mercado Vaca Guzmán y Julio Mantilla Cuéllar.

Una fundadora del periodismo con voz de mujer

Uno de los capítulos centrales de su vida fue la fundación, el 29 de marzo de 1972, del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, junto a Ana María Romero de Campero y otras destacadas colegas de la época, bajo el ámbito institucional de la Asociación de Periodistas de La Paz. Aquel grupo de mujeres visionarias —entre ellas Gelsina D’Donato, María Elba Gutiérrez, Elvira Llosa de Salmón, Margarita de Catacora, Mery Larrieu Granier, Bertha Alexander de Alvéstegui, Mery Flores, Carmelita de la Vega, Norah Claros y Verónica Basaure— decidió organizarse para conquistar un lugar propio, fortalecer la participación femenina en el ejercicio profesional y defender la libertad de pensamiento y de prensa.

Su iniciativa no fue solamente gremial: constituyó una expresión de autonomía, valentía y compromiso democrático en tiempos difíciles para el país. Aquellas mujeres transformaron las condiciones de participación de las periodistas en los medios y sentaron las bases para las luchas posteriores por la igualdad, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.

La niñez como sujeto de derechos

Si hay una causa que distingue de manera singular la trayectoria de Aída Albarracín, es su incansable compromiso con los derechos de la niñez. En 1954 organizó un festival dedicado a niñas y niños de familias de escasos recursos en el Teatro al Aire Libre de La Paz, con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Aquella iniciativa fue el punto de partida de una persistente gestión para que Bolivia reconociera la importancia de dedicar una fecha a la infancia y asumiera su responsabilidad en la protección de sus derechos.

Su perseverancia contribuyó a la promulgación del Decreto Supremo 1017, de abril de 1955, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que instituyó el 12 de abril como Día del Niño Boliviano. No se trataba únicamente de instaurar una fecha conmemorativa, sino de llamar la atención del Estado y de la sociedad sobre la dignidad, las necesidades y los derechos de niñas y niños. Décadas después, continuó participando en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la legislación de protección de la infancia, entre ellas el proceso que condujo a la aprobación del Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999.

Aída Albarracín comprendió tempranamente que la niñez no debía ser considerada objeto de tutela o beneficencia, sino sujeto de derechos, merecedor de protección, respeto y oportunidades para desarrollar plenamente su vida. Su pensamiento quedó expresado en una reflexión que conserva plena vigencia: los derechos de la niñez son vulnerados cotidianamente por distintos actores de la sociedad, y la indiferencia de las personas adultas frente a la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes también entraña una responsabilidad.

Valentía frente al poder

Su compromiso profesional estuvo igualmente ligado a la defensa de la democracia y de la libertad de expresión. Durante los periodos dictatoriales que atravesó Bolivia, demostró valentía y firmeza frente a los abusos del poder, incluso cuando estos alcanzaron directamente a su entorno familiar. A lo largo de su vida defendió el ejercicio libre del periodismo, la ética profesional y la vigencia de la Ley de Imprenta, convencida de que una sociedad democrática necesita periodistas independientes y medios capaces de informar sin censura ni intimidaciones.

Por su trayectoria recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Dignidad de la Prensa Luis Espinal Camps, otorgado por la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz; homenajes de la Cámara de Diputados y de la Alcaldía de La Paz; una condecoración de la Policía Boliviana a través del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (G.A.Ci.P.); y, en 2022, la medalla Adela Zamudio a la trayectoria periodística, en reconocimiento a su aporte al periodismo, la ética profesional y el fortalecimiento de la democracia.

Un legado que permanece

Su legado no se limita a la historia del periodismo ni a la instauración del Día del Niño Boliviano. Permanece en cada niña y niño cuyos derechos deben ser reconocidos y protegidos; en cada mujer que ejerce el periodismo con libertad y dignidad; y en cada voz que se levanta frente a la injusticia, la violencia y la discriminación.

Aída Albarracín Valda abrió caminos cuando todavía había puertas cerradas para las mujeres. Defendió a la niñez cuando sus derechos apenas comenzaban a encontrar reconocimiento. Su voz y su ejemplo permanecerán en la memoria del periodismo boliviano y en la historia de las mujeres que continúan su lucha.

Desde Bolpress, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su amada familia y, de manera especial, a nuestro colega Juan Carlos Marañón Albarracín y a su familia, acompañándolo con afecto y solidaridad ante esta irreparable pérdida. La redacción de Bolpress se suma al dolor de quienes hoy despiden a una maestra del periodismo y una defensora incansable de los derechos de la niñez.