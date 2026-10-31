Castro se proclama reelecto en Diputados sin contar votos, PDC denuncia que bloquearon otra plancha

Roberto Castro (PDC) se proclamó reelecto presidente de la Cámara de Diputados la noche del viernes sin que se contaran los votos. Ricardo Rada, también del PDC y aspirante al mismo cargo, afirma que tenía el apoyo de más de 60 legisladores y que no se le permitió presentar una plancha alternativa. Legisladores de Libre, Alianza Popular, APB Súmate y el PDC anunciaron que impugnarán la elección.

«¡Ese no es el camino!», le gritaban algunos legisladores. «Tenemos que continuar, tenemos que continuar», repetía Castro. Luego cerró la sesión. «Queda conformada la directiva de la Cámara de Diputados, legislatura 2026-2027. La posesión de la nueva directiva se llevará a cabo el 5 de noviembre. Se levanta la sesión. Lo lamento, es su problema», dijo. Señaló a un legislador, le dijo que era su responsabilidad y se marchó.

La Cámara tiene 130 escaños, y la mitad más uno del total es 66. Sin conteo, ni el respaldo de Castro ni la cifra que reclama Rada pueden verificarse.

Bloquearon otra plancha

Rada sostuvo que su candidatura contaba con Alianza Popular y APB Súmate completas, «una gran porción de Libre» y «una importante porción de Unidad». Según dijo, su propuesta incluía representantes de todas las fuerzas políticas en la directiva. Esa misma mañana, en una reunión interna, el PDC había elegido a Castro como su candidato.

Según Rada, Castro aceleró la proclamación al ver que perdería. «Nosotros ya íbamos por más de sesenta. Entonces, cuando él ve que ya estábamos nosotros por presentar la plancha y tumbar a la que él tenía y ganarle, es que hace este bochorno», afirmó. Calificó la conducción de Castro como «una actitud totalmente dictatorial».

Rada también relató una conversación con Rafael López posterior a la proclamación. Según su versión, López le dijo que habían cerrado un acuerdo con Castro para integrar la directiva. «Nos ha dado los espacios que queríamos», le habría dicho.

El diputado contó que antes le habían ofrecido una comisión o un cargo en la directiva. Dijo que lo rechazó porque existía un acuerdo previo para que la presidencia fuera rotativa y cualquier diputado pudiera postularse.

Sostuvo también que el Ejecutivo dejó al Legislativo definir su directiva con independencia. «Roberto Castro podrá manejar la Cámara, pero no comanda el país, entonces que quede en su conciencia», dijo.

Las impugnaciones

Rada considera la conformación «nula de pleno derecho» porque no se contabilizaron los votos. Aun así, aclaró que no presentará recursos legales por su cuenta. «Esperaremos a ver qué dice la justicia, sé que lo van a hacer mis colegas», dijo.

Lissa Claros denunció presiones e intentos de «asalto» a la Asamblea y anunció que no darán quórum hasta que se realice una votación democrática. Claudia Herbas afirmó que no reconocerán a la nueva directiva. Diego Brañez calificó lo ocurrido como una vulneración a la democracia parlamentaria.

La reelección llega después de que legisladores del PDC denunciaran presuntas dádivas y regalos para favorecer la continuidad de Castro, además de supuesto nepotismo en favor de familiares y allegados, según ERBOL.

La sesión

La sesión estaba convocada para las 14:00 y comenzó casi una hora después. Castro, que aún presidía la Cámara, pidió un cuarto intermedio hasta las 17:30.

Según Unitel, la plenaria recién se reinstaló pasadas las 19:00 y volvió a suspenderse. A las 21:30, cuando los diputados regresaron al hemiciclo, Castro y José Maldonado (Libre) discutían con otros legisladores en la testera.

Castro bajó al atril y dio por «reinstalada la presente sesión». Maldonado estaba a su lado con la hoja de la plancha de mayoría. «Lamentablemente, tenemos que trabajar así. Por favor, dé lectura al bloque por mayoría», le indicó Castro.

En segundos, hasta 12 personas se apiñaron alrededor del atril y forcejearon por la hoja y el micrófono. «Me han quitado la hoja», alcanzó a decir Maldonado.

Un secretario retomó la lectura desde la testera, con evidente nerviosismo, mientras un asesor lo apuraba. Castro puso la plancha a consideración. Algunos legisladores aplaudieron y gritaron «¡aprobado!» mientras otros protestaban, y Castro se dio por aclamado. No hubo conteo, y la transmisión oficial de la Cámara tampoco mostró una votación.

Castro dejó la testera y regresó poco después para declarar conformada la directiva y levantar la sesión. Se marchó, volvió un momento al hemiciclo y se fue otra vez.

Composición de la directiva

Según el reglamento leído durante la sesión, la presidencia, la primera vicepresidencia y las dos primeras secretarías corresponden al bloque de mayoría.

Cargo Titular Alianza (según El Deber)

Presidencia Roberto Julio Castro Salazar PDC

Primera vicepresidencia Alvaro Cazasola Soria Galvarro Unidad

Segunda vicepresidencia Nathaly Tovias Claure Libre

Primera secretaría Marlene Miranda Palma PDC

Segunda secretaría Khaline Moreno Cardenas Unidad

Tercera secretaría José Maldonado Gemio Libre

Cuarta secretaría Roger Blanco Mustafa Libre