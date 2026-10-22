Bolivia Verifica desmiente a Zamora: su charla con Cerimedo es real y no una «chacota»

El audio en el que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y Fernando Cerimedo, exasesor de Rodrigo Paz, planean la captura de Evo Morales con entre siete y ocho millones de bolivianos del Estado corresponde a voces humanas reales, según el análisis de Bolivia Verifica. La conclusión contradice al ministro, que había calificado la grabación de “chacota” y de falsa.

La plataforma dividió la grabación en fragmentos y los sometió a dos detectores. Undetectable.ai analizó los primeros 30 segundos y los clasificó como probablemente humanos, con 99% de probabilidad.

El clasificador de ElevenLabs, empresa que vende voces sintéticas, asignó a otro fragmento apenas un 2% de coincidencia con patrones artificiales y calificó de muy poco probable que se tratara de voz clonada.

El resultado deja sin piso la versión del montaje tecnológico que circuló desde el Gobierno. Tiene un límite que el propio análisis reconoce. Los detectores confirman que hablan personas, pero no identifican a quién pertenece cada voz ni descartan cortes o ediciones. Esa tarea corresponde a una pericia judicial que coteje las voces con muestras de Zamora y Cerimedo.

Rambo y Power Rangers

Zamora sostuvo que los audios buscan desacreditar a las autoridades y perjudicar al presidente Rodrigo Paz. No presentó pruebas de la falsificación. «Los audios caen por su propio peso», afirmó. Negó que existiera el operativo y preguntó cómo una acción así podía pasar inadvertida para el ministro de Gobierno.

Para ridiculizar el contenido mencionó a Rambo y a los Power Rangers. Admitió como cierta una sola referencia de la grabación, la relacionada con Evo Morales, sin precisar cuál. Dijo también que pasa el día en reuniones y que no sigue de cerca las redes sociales. Le alcanzó el tiempo para descalificar lo que circula en ellas.

Lo que el ministro despacha como broma es una conversación sobre dinero público. En la grabación, Cerimedo advierte que necesita entre siete y ocho millones de bolivianos de recursos generales para no poner fondos propios. Zamora responde que ya sabe de qué partida sacarlos y promete enviarlos a Santa Cruz. El audio no aclara qué obra pública incluye un dron térmico.

El operativo de Cerimedo

La voz atribuida a Cerimedo describe un operativo de 15 días con base en Chimoré. Dice que lo coordinaba con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y con mandos antidroga y de UMOPAR. La parte difundida no menciona al ministro de Gobierno, el mismo que Zamora invocó para negar el plan.

La logística requería efectivo en Santa Cruz. Incluía un dron Matrice con cámara térmica de 25.000 dólares, cinco celulares conseguidos por un contacto de apellido Soto, rastreadores encargados a Estados Unidos y el alquiler de dos helicópteros particulares, furgonetas y motocicletas para infiltrar a tres agentes en el trópico de Cochabamba. La grabación menciona además una incursión previa en el Chapare con personal extranjero armado, descrito como gente que no hablaba español.

Cerimedo admite en el audio que la maniobra era ilegal. La Policía actuaría en lo formal y él asumiría lo que quedara fuera de la norma, aun a riesgo de ir preso. El argentino está detenido preventivamente desde el 18 de agosto, tras el ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

En septiembre, ante otro audio atribuido a Cerimedo, Paz dijo que haría caso «a lo que la Justicia y el peritaje puedan determinar». Su ministro de Obras Públicas prefirió adelantar el veredicto.