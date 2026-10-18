Aprehenden a Nilton Condori por terrorismo en una causa que incluye a Evo Morales

El senador suplente suspendido Nilton Condori fue aprehendido este domingo en El Alto, antes de un ampliado que había convocado. La Fiscalía lo investiga por presunta instigación pública a delinquir y terrorismo en una causa que también alcanza al expresidente Evo Morales, según la orden de aprehensión difundida por Urgente.bo. El proceso se abrió por una denuncia que el diputado Manolo Rojas presentó a fines de septiembre.

La investigación se origina en un ampliado de Morales en Lauca Ñ, donde Condori participó como invitado, según Unitel. El mismo canal reportó que el informe fiscal le atribuye haber hablado de “fusilar” a determinadas personas y de “extirpar” a una élite. La Red DTV, que tuvo acceso a un documento del caso, señala que Condori habría dicho “Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro”.

Según ese documento, la orden se dispuso el 16 de octubre por riesgo de fuga y de obstaculización. Los delitos están tipificados en los artículos 130 y 133 del Código Penal.

Condori llegó al Senado como suplente de la alianza Unidad. Según RTP, la Comisión de Ética lo apartó del cargo por ocho meses. En los bloqueos de mayo y junio fue una de sus figuras más visibles y firmó con la dirigencia campesina y la Central Obrera Boliviana (COB) un pacto para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La aprehensión se produjo cerca del Mercado Campesino de El Alto. Según el activista Manuel Katari, citado por Innovapress, la ejecutaron unas ocho personas vestidas de civil. Condori fue trasladado a celdas de la FELCC de La Paz, donde debía prestar su declaración informativa a las 18:00.

Rojas, que preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y es legislador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), calificó la jornada como “muy importante”. La Patria informó que pedirá la detención preventiva de Condori.

La defensa de Condori confirmó la aprehensión y atribuyó sus palabras al “calor de la política”. Su abogado sostuvo que esas expresiones no ameritaban una aprehensión y anunció que buscará que su defendido afronte la investigación en libertad.

El vicepresidente Edmand Lara expresó su preocupación por la aprehensión y advirtió, en declaraciones recogidas por Unitel, que pensar distinto no es motivo de persecución.

Un dirigente afín al senador suplente, cuyo nombre no fue difundido, exigió su liberación inmediata y denunció que la aprehensión violó la Constitución y el debido proceso.

Advirtió con movilizaciones en todo el país si Condori no es liberado entre este domingo y el lunes 19 de octubre. “Caso contrario, no liberan hoy o mañana, este pueblo se levantará”, dijo. Añadió que los sectores que lo respaldan se declararon en estado de emergencia.

Hasta el cierre de esta nota no se había informado si Condori prestó su declaración ni cuál será su situación jurídica.