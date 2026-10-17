Un grito por el mar y la acusación de Evo contra Paz por el himno chileno cerró la visita de Kast

Un ciudadano gritó “¡Mar para Bolivia, mar para Bolivia!” cuando el presidente chileno, José Antonio Kast, salía del Palacio Quemado, según se escucha en un video difundido en redes sociales. Fue la primera visita de un mandatario chileno a Bolivia en 71 años, desde la de Carlos Ibáñez del Campo. Dejó cuatro acuerdos, una declaración conjunta de 21 puntos y una invitación a Rodrigo Paz para una visita oficial a Chile en 2027.

El expresidente Evo Morales acusó a Paz de falta de patriotismo por la interpretación del himno chileno a cargo del Regimiento Colorados de Bolivia. Antes, había calificado de traición a la patria que el reclamo marítimo quedara fuera de la agenda bilateral. Samuel Doria Medina pidió que el diálogo no olvide las demandas del pasado. Desde la Asamblea, la senadora Ana María Crispín y la diputada Sofía Rocha cuestionaron la agenda y los resultados de la visita.

El mar, en el consulado

En el Consulado de Chile, consultado sobre la salida soberana al mar, Kast dijo que “cada nación tiene sus reivindicaciones” y que algunas “están zanjadas por distintos tribunales”. No precisó a cuáles se refería.

En el acto oficial, Paz había dicho que “Bolivia no renuncia a su historia, no renuncia a sus derechos y no renuncia al diálogo”. También calificó la reivindicación marítima de irrenunciable, aunque sostuvo que no debe ser un ancla para la relación.

La declaración conjunta no menciona el mar. Se refiere a “las diferencias que han marcado nuestra historia” y sostiene que la relación debe guiarse “sobre la base del respeto del derecho internacional”. Encarga además al Mecanismo de Consultas Políticas el tratamiento de “todos los temas de mutuo interés”, sin enumerarlos.

Según su descripción en la declaración, los cuatro acuerdos tampoco tocan el tema. El comercial fija los términos de referencia para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica 22, de 1993, y no equivale a un nuevo tratado. Los otros tres son el Memorándum de Entendimiento sobre Asuntos Mineros, una declaración sobre integración energética orientada a la interconexión eléctrica y un memorándum para un corredor bioceánico de fibra óptica.

La demanda marítima ya pasó por un tribunal internacional. El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tenía la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Pacífico, y aclaró que su decisión no impedía a ambos países continuar el diálogo.

El himno en el Colorados

Los honores militares a Kast se rindieron en la plaza Murillo, a cargo de la unidad heredera del batallón que combatió contra Chile en la Guerra del Pacífico. Los soldados cantaron el himno chileno, cuya estrofa oficial menciona el mar. El medio Visión 360 describió el gesto como poco habitual en el protocolo bilateral.

Morales rechazó que se trate de un gesto protocolar. “Ningún protocolo justifica pisotear el honor de esta unidad militar que ofrendó la vida de sus soldados por la Patria”, escribió en redes sociales. Añadió con ironía que “solo faltaría” hacer cantar a las unidades militares los himnos de España o de Estados Unidos. Hasta la madrugada del sábado, el Gobierno no había respondido a sus críticas.

En septiembre de 2010, con Morales en la presidencia, un batallón de los Colorados fue invitado por primera vez a la Parada Militar del Bicentenario de Chile, según informó El Mercurio en la víspera del desfile. En Chile, la escena de esta semana tuvo otra lectura. El periodista Davor Gjuranovic la calificó de “extraordinaria” y recordó que Bolivia ofreció a Chile salida comercial al Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná.

Reclamos desde la política

Doria Medina dio la bienvenida a Kast. Escribió que el diálogo bilateral es imprescindible, pero que “no puede olvidar resolver las demandas de nuestro pasado”.

Crispín, senadora del PDC, la sigla con la que Paz llegó a la presidencia, anticipó que la visita “solo será para la foto” porque el mar no estaba en agenda. También cuestionó el operativo policial. “Prefieren cuidar la vida de un presidente que la de muchos bolivianos”, dijo.

Rocha, diputada de Libre, calificó el recibimiento de “vergüenza total”. Reclamó rectificaciones por el daño que, según ella, sufrió el sector maderero por el caso “narcomaderas”. El caso estalló en junio, cuando autoridades chilenas reportaron unas 108 toneladas de cocaína en 45 contenedores de madera boliviana despachados por Arica, Valparaíso y San Antonio.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, negó que todo fuera cocaína y dijo que el material incluía ketamina, lidocaína, cafeína y fenacetina. La Cámara de Exportadores de Cochabamba afirmó que ninguna empresa boliviana fue implicada penalmente en Chile. Rocha advirtió además que los acuerdos pueden quedar en “un saludo a la bandera”.