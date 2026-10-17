Rompiendo mitos o execración hasta dejarnos «Tan faltos de aire»

“El sujeto ideal para un gobierno totalitario

no es el nazi convencido ni el comunista convencido,

sino el individuo para quien la distinción entre hechos

y ficción (es decir, la realidad de la experiencia)

y la distinción entre lo verdadero y lo falso

(es decir, los estándares del pensamiento)

han dejado de existir”.

Hannah Arendt.(1)

“Una mente colonizada luchará más

por proteger la imagen del amo

que por recuperar su propia dignidad”. (paráfrasis)

Frantz Fanon.(2)

Lo que para unos Bolivia y su pueblo son

“un amor desesperado por la libertad” (Simón Bolivar) (3),

o “sentirse subyugado por la porfía libertaria de su pueblo” (Juan Rulfo);

para otros sólo constituye un país conflictivo, revoltoso, hostil y respondón.

1. CONTEXTO DE UN LIBRO CON MUCHOS AUGURIOS.

Resulta imposible negar que el mundo, y especialmente Bolivia, hemos entrado en una oscura etapa de transición que augura profundos cambios, pero que extrañamente aún no sabemos el curso final que tomará.

Se trata de un tránsito que está signado por una impronta e inocultable tufo regresivo y reaccionario empeñado en restaurar un liberalismo (pero esta vez con rasgos radicales, totalitarios, racistas y patriarcales), que ha convertido a las noticias falsas, a la mentira y a la invención de narrativas, en hechos corrientes, normalizados y frecuentes. Tal es la manipulación dolosa de información, datos y hechos, que estos han sido convertidos en una especie de arma para imponer falsos positivos como si fuesen verdad, y hasta se ha logrado manipular mentes y electores por medio de algoritmos, que corrompen y desvirtúan totalmente la democracia, hasta el punto de “elegir” y cambiar gobiernos y presidentes.

Junto a esta ola regresiva y reaccionaria, se suma el agotamiento e implosión de un largo periodo de progresismo populista de rasgos autocráticos (de esa seudo izquierda impostora conocida como “socialismo del S. XXI”) que, habiendo impuesto el modelo salvajemente extractivista vigente, también ha degenerado, desperdiciado la oportunidad y hecho escarnio de la democracia, las constituciones y las propios derechos y libertades elementales que se violaron sistemáticamente; para terminar originando y dando paso (junto a un enorme desprecio y rechazo a todo aquello que huela a “izquierda” y marxismo), precisamente a la actual fase de reacción pendular de signo liberal, que pretende restaurarse y hacerse ver como la “única alternativa de salvación” a la grave crisis multisectorial heredada.

Es decir, que paradojalmente al escenario de un oscuro estado liberal y reaccionario que se anuncia y busca reinstalarse; también surge una inigualable oportunidad y desafío para el esclarecimiento histórico, la búsqueda de la verdad y la destrucción de mitos y falsedades donde, tanto el libro como los autores Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta, tienen mucho que decir.

Es aquí donde entra muy auspiciosamente su libro titulado Tan faltos de aire, en un escenario donde precisamente por la oscuridad reinante, bien puede ofrecer condiciones para que, a tiempo de esclarecer la historia y la verdad, también se planteen visiones, enfoques y aportes diferentes y novedosos. Esa constituye la mayor esperanza y expectativa que había despertado el libro que ahora paso a comentar.

2. GEOGRAFÍA, DISTANCIA Y ALTURA COMO FACTORES EXPLICATIVOS (CONDICIONANTES AUNQUE NO DETERMINANTES) DE LAS RELACIONES ENTRE BOLIVIA Y EE.UU.

Como se puede apreciar, el título de la “historia de las relaciones de Bolivia y los Estados Unidos (1848-2008)”, no es un hecho casual. “Tan faltos de aire” es una clara referencia del peso y preponderancia que quiere dárseles a tales factores (geografía, distancia y altura).

Tal es la importancia otorgada, que inclusive a la prologuista del libro, Amy Chua, la lleva a suponer que “sería un motivo para que los embajadores enviados buscaran escapar”.

Por otra parte, también se sostiene que tales factores constituirían la “condición estructural” por la que EE.UU. “mantuvo a Bolivia en la periferia de su pensamiento estratégico”.

Adicionalmente es muy importante destacar una sentencia que los propios autores consideran como una de las tesis centrales del libro. Me refiero a: “Bolivia no fue casi nada para los Estados Unidos, pero Estados Unidos fue casi todo para Bolivia”.

A pesar de que en el contenido del libro hay una inocultable contradicción acerca de si Bolivia fue o no “casi nada para los EE.UU.”(4); lo evidente y claro (tal como se verá a continuación), es que Bolivia nunca pasó desapercibida, menos estuvo “en la periferia de su pensamiento estratégico”, así como tampoco EE.UU. “fue casi todo para Bolivia”, si se toma en cuenta las diversas acciones antiimperialistas emprendidas (como las nacionalizaciones por ejemplo), o finalmente por la ruptura de relaciones que se produjo hace varios años. Quién depende “en casi todo”, es muy improbable que actúe sólo por “capricho” o inveterada rebeldía.

Por otra parte, más allá de la improbable comprobación de si los embajadores efectivamente buscaban escapar, así como del sólo énfasis (pero grave contundencia) que tienen aseveraciones como esa para explicar las relaciones de ambos países; lo que no parece advertirse es que los propios hechos de la historia que en el libro se relatan, no parecen dar cuenta que Bolivia no estuvo precisamente al margen o “en la periferia del pensamiento estratégico“ norteamericano. Tal constatación es verificable, salvo claro que la importancia trascendental de la adquisición, establecimiento y disposición de reservas estratégicos de estaño (antes, durante y después) de la segunda guerra mundial; o la Alianza para el Progreso como modelo y estrategia alternativa al comunismo en plena guerra fría y frente los estallidos nacionalistas de Latinoamérica; o el constituir a Bolivia como el principal receptor de la “ayuda económica y militar” en el continente durante medio siglo (sólo como ejemplos), hubiesen sido hechos meramente circunstanciales, o políticas internacionales de importancia secundaria.

Tampoco es un dato menor (ni mucho menos), el hecho de que EE.UU. haya decidido mandar embajadores de gran recorrido y experiencia (como es el caso -solo por mencionar algunos- de R. Gelbard o D. Greenlee que tuvieron que encargarse de asuntos de gran calado), si se hubiese tratado de un país “en la periferia del pensamiento estratégico”.

3. EL PASO “DE LA NOCIÓN VULGAR Y ERRÓNEA DE ‘COLONIA YAQUI’”, A LAS RELACIONES ASIMÉTRICAS DE UN ESTADO CLIENTE Y SUBSIDIADO PRIMERO, PARA TERMINAR COMO ESTADO SOLDADO DE UNA GUERRA SUBROGADA, DESPUÉS.

Bajo este subtítulo, en este acápite se aborda uno de los temas centrales de todo el libro: el debate de un antiimperialismo sin sustento y una colonia inexistente.

Con tales postulados se busca refutar “la hipótesis excedida de que Bolivia sucumbió bajo un macabro yugo estadounidense” (textual); así como que “no hubo saqueo de recursos naturales” (5). Es más, que el supuesto carácter disuasivo que entrañaría la doctrina Monroe (“américa para los americanos” de 1823), era entendida por EUA como su propósito para que otras potencias europeas se disuadan y convenzan de no establecer dependencias coloniales en esta región. Inclusive se sostiene que, en el afán de cooperar al desarrollo, EE.UU. tuvo que plegarse a los esfuerzos de una revolución sui generis de corte tercermundista para finalmente, frente a tanto berrinche, ellos terminaran yéndose “con más placer que resignación”.

Como se puede advertir, los autores no se andan con ningún remilgo y sus argumentos son inclusive muy crudos.

Sin embargo y precisamente porque se trata de un asunto medular para el entendimiento de la historia que buscan resignificar; parece conveniente compartir las siguientes observaciones.

a) Para negar y sustituir (o en otras palabras derrumbar el supuesto mito) de que Bolivia nunca habría sido una “colonia yanqui” (que los autores califican como una “noción vulgar y errónea”); ellos proponen que tal situación se asuma como unas relaciones asimétricas de un Estado cliente y subsidiado primero, que luego se habría transformado a Estado soldado de una guerra subrogada, después.

El primer problema que contrae tal caracterización, es que las relaciones asimétricas desiguales con un Estado clientelar y subsidiado (como caracterizan a nuestro país), se entienden como un hecho normal y natural en el que no caben en absoluto las condiciones de igualdad, respeto mutuo y dignidad que deberían antecederlas imprescindiblemente, tal como sucede en cualquier tipo de relación (diplomática, amistosa y humana) que se establecen entre personas y pueblos. Parece que no comprenden que somos diferentes pero iguales.

En este caso, se da por supuesto que la desigualdad y asimetría evidentes que existen entre ambos países (y que ordinariamente también se repite entre personas); deba asumirse como una superioridad y ventaja inherente y normal de uno sobre otro, cosa que anula y hace desaparecer totalmente la condición de igualdad y respeto mutuo que debe imperar en una relación. Se trata de una justificación de la asimetría clientelar establecida, como un factor insuperable que hace imposible establecer unas relaciones horizontales de igualdad y respeto. Es decir, justifica, apaña y admite como natural el dominio e imposición de EE.UU. sobre Bolivia, porque sencillamente la asume como superioridad natural que niega la igualdad entre ambos.

Por supuesto que tal comprensión también contrae una penosa actitud colonial de sometimiento, puesto que ellos mismos se encargan de subrayar que se trata de una relación clientelar subsidiada. Al parecer, han olvidado un poco la dignidad, la verguenza y la autoestima nacional necesarias a tiempo de plantear su idea. La derivación posterior de este planteamiento no es menos sorprendente. Sucede que esta curiosa forma de entender las relaciones establecidas que nos convierte mecánicamente en un Estado inferior que sólo y exclusivamente podría conformarse con alcanzar una situación clientelar y subsidiada (es decir, subordinada), respecto de EUA; contiene además la extraña conclusión de convertir y mostrar a ese país como un gran benefactor, desairado (que no es lo mismo que falto de aire), maltratado y víctima de los desplantes y berrinches de un malagradecido país como Bolivia, que provoca que EE.UU. fuese “perdiendo el aire”, y que consiguientemente haya terminado yéndose “con más placer que resignación”.

Es decir, que resulta más fácil elegir lo que aparentemente resulta más conveniente y lógico, que discernir efectivamente si hay consistencia y verdad.

b) El otro problema que se deriva de tal planteamiento y la forma cómo entienden las relaciones establecidas con el país del norte, es que olvida y lo despoja de 2 circunstancias y hechos históricos.

Por una parte, no sólo destacan y mencionan a la política “del buen vecino” de Franklin D. Roosevelt como si fuese la única doctrina que habría guiado las relaciones entre ambos países, sino que reinterpretan convenientemente la doctrina Monroe de “américa para los americanos”, como si se hubiese tratado de una especie de escudo disuasivo que impidió y defendió a Latinoamérica (y especialmente a Bolivia), de los afanes y el interés colonial de otros países (especialmente los europeos); y no así como la intención y voluntad unilateral de convertirnos en un protectorado suyo de apropiación, dominio y sometimiento, que transforme a los países del sur en su patio trasero, donde ellos son dueños y patrones, pero a nombre de su defensa.

Adicionalmente, al enfocar de esa manera las relaciones, terminan ignorando y dejando de lado totalmente otras políticas que en su conjunto han constituido una red sucesiva y articulada (no independiente, ni de compartimientos estancos como pudiera imaginarse) que, a tiempo de señalar claramente su propósito, dan cuenta del carácter esencialmente colonial e imperialista que EE.UU. continúa buscando imponer a toda costa.

No se hace referencia por ejemplo a la doctrina del “destino manifiesto” (surgida a mediados del S. XIX), que bajo el argumento de considerarse una nación elegida por la providencia para llevar una misión civilizadora con sus valores y sistema; justificó sus afanes expansionistas que comenzaron con la anexión de Texas, su expansión territorial posterior hacia el Oeste, y la adquisición de territorios como Alaska, Hawái y Puerto Rio a finales del mismo siglo. Tampoco se dice nada acerca de la política de “el gran garrote” (de inicios del S. XX y atribuida a Theodore Roosevelt), que ha sido conocida como “el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe”, precisamente porque la complementa, otorgándole un giro intervencionista al atribuirse un papel de policía regional con derecho a actuar militarmente, tal como lo terminó haciendo en Cuba, Haití, Republica Dominicana, Nicaragua y Panamá. Menos se menciona ni hace referencia a experimentos continentales tan nefastos como la “escuela de las américas” (que ahora ya desprendida del eufemismo de “escuela” se ha convertido directamente en “Escudo”), para hacer prevalecer el despojo y la acumulación por desposesión que ya se ejercita sin necesidad de fuerzas militares de respaldo que sustenten apariencias. Ni hablar del “Plan Cóndor”, esa temible y terrorífica política que solo ha merecido una sola mención tangencial en todo el libro, pero que todos sabemos que inclusive estuvo sustentada en la participación (promovida, contratada y financiada por la misma CIA), de militares y agentes nazis (como Klaus Barbie y otros), que escaparon por la “ruta de las ratas”, propiciada por las agencias de inteligencia norteamericana (6).

Habiendo llegado a este punto, otro aspecto que se hace muy claro y evidente, es el abordaje privilegiado y ventajosamente preferencial que los autores expresan en favor de EUA. Por supuesto que se trata de una muy legítima actitud (quizás orientada a congraciarse, no importa), pero al mismo tiempo, no se puede negar, que afecta e incide en una independencia e imparcialidad necesarias para un mejor abordaje de asuntos de tanta controversia.

Dicho enfoque y posicionamiento nos remite a la manera de ver y caracterizar a Bolivia, tal como ya se ha podido advertir en el encabezado de este ensayo, donde se pueden apreciar e identificar sensibilidades y enfoques diferentes. Es claro que la forma de ver y caracterizar a un país (en este caso Bolivia), depende mucho de la percepción y sensibilidad mutua que pueda despertar el otro, la alteridad. Sin embargo, ello no sustituirá el modo y la práctica concreta como ambos países en los hechos han actuado históricamente. Y en el caso de lo acontecido con los EE.UU. (que es lo que importa), sucede que no única ni exclusivamente han sido actos “de buena vecindad” como han querido destacar Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta, aunque quizás sí se produjo junto al carácter, hostil, turbulento peligroso y conflictivo de nuestro país.

4. ACERCA DE LOS CONCEPTOS DE COLONIA YANQUI Y EL ANTIIMPERIALISMO

Uno de los conceptos más contundentes que se sostiene en el libro, es que Bolivia “nunca fue una colonia” y que tampoco fue antiimperialista. Al respecto, en efecto puede pensarse o imaginarse tal cosa, pero sucede que EE.UU. siempre nos trató y ejerció una relación como si así fuese.

Adicionalmente, otra razón evidente que explica y demuestra exactamente lo contrario, es el hecho de que exista precisamente este tipo de razonamiento en el pensamiento, la subjetividad y la mente de las personas.

Tal fenómeno de la condición colonial (como desarrolla ampliamente Frantz Fanon en sus obras fundamentales y sustenta la cita incluida al inicio de este trabajo) (7), es producto de un sistemático proceso de alienación y desidentización ejercido por el colonizador por medio de diversos medios (no persuasivos ni pacíficos), en los que más bien predomina la violencia estructural como el racismo, de modo tal de provocar una especie de sentimiento (o complejo) de inferioridad del colonizado que se manifiesta como tensión y agresividad autodestructiva que se descarga consigo mismo y sus propios congéneres. El colonizado es empujado a un espacio existencial donde su identidad, cultura, principios y hasta su idioma no tienen ningún valor a los ojos del poder colonial.

Por eso, cuando a pesar de muy claras evidencias sobre la injerencia y el accionar colonial se advierte una rotunda negación de la condición colonial, que es seguida de un esfuerzo desmesurado por identificarse con el colonizador, se marca una alerta sobre lo que en el fondo quiere ocultarse o validar verdaderamente. No puede olvidarse que el colonizado siempre buscará librarse de su “inferioridad” inducida, adoptando o identificándose con las costumbres, cultura, etc., del colonizador. Figurativamente, poniéndose una “máscara blanca”.

En otras palabras, la condición colonial no es un asunto de ocupación territorial exclusivamente; sino también de ocupación e invasión de la mente. En resumen, una colonia existe no solamente por la intervención (violenta), la injerencia o la imposición del poder colonial sobre un territorio, un pueblo, o un país; sino también porque ha logrado internalizar e inducir la condición colonial en la mente y la subjetividad de las personas.

Ahora bien, como eventualmente tales consideraciones podrían entenderse como insuficientes, vale la pena por lo menos enumerar diversos momentos y hechos históricos en las relaciones con los Estados Unidos, que dan cuenta de una política colonial que buscó imponerse en forma sistemática, con el añadido de convertir prácticamente todo en una guerra violenta y militar. (8) Para el recuento, acudo a algunos de los propios acontecimientos abordados en el libro.

Me refiero por ejemplo a: el insólito caso de los misiles chinos que (por supuesto encubierta bajo el ropaje de “lucha contra el terrorismo”), no solamente se reduce y limita a una injerencia diplomática inadmisible en un asunto de seguridad (y también corrupción) de incumbencia nacional; sino que entrañó una intervención directa y personal del propio embajador en esos años (2005), al punto de encargarse y entrometerse personalmente en las tareas de sustracción (hurto), salida y traslado de los misiles que formaban parte del arsenal militar nacional, que fueron trasladados además en un avión de la fuerza aérea norteamericana. Tal fue la gravedad del asunto, que el propio expresidente Rodríguez Veltzé con posterioridad reconoció con furia que “ellos pisan y pasan”, según relato incluido en el propio libro.

Otro asunto de clara injerencia colonial, es el referido a la política unilateral de descertificación cuyos efectos han atravesado con diversa intensidad por varios gobiernos a lo largo de los años. Se trata de una medida discrecional por la cual el gobierno norteamericano no solamente se atribuye unilateralmente la potestad de “descertificar” a un país porque considera que no cumple con responsabilidades y compromisos en la lucha contra el narcotráfico, sino que inclusive ha servido para vetar, prohibir e inclusive destituir autoridades del Estado, sencillamente porque no cumplían sus estándares, o simplemente eran antipáticos a su gusto personal (tal como se relata lo sucedido con el embajador R. Gelbard en la época de los narcovínculos y el MIR, por ejemplo).

La intervención directa en asuntos de seguridad interna nacional, como es el caso de ajusticiamiento y muerte de un empresario nacional y varios miembros (acusados de terrorismo), que corresponde al caso del CNPZ (Comisíón Néstor Paz Zamora). La injerencia fue tal, que el gobierno de los Estados Unidos no sólo tenía, financiaba y comandaba directamente a una repartición propia de seguridad e inteligencia dentro de la Policía Nacional, sino que esa misma repartición ajena formó parte del operativo y acribillamiento que se produjo a mediados de los años 90 y donde murió el empresario Jorge Lonsdale y varios miembros del grupo guerrillero como se identificaban.

La política de lucha contra el narcotráfico y la coca (9), cuyo signo y énfasis más importante siempre ha sido la violencia militar y la represión, muy a pesar de haber contemplado componentes del llamado desarrollo alternativo que, en la práctica, fueron totalmente secundarios e irrelevantes. Muestra del énfasis colonial predominante y prioritario, es la imposición de la ley 1008 (que vino redactada desde los EE.UU.), cuyo enfoque punitivo llegaba al punto de violar flagrantemente la presunción de inocencia que es el principal principio para la administración correcta de la justicia.

Con ese mismo enfoque represivo y punitivo, se dio preponderancia a una lógica de erradicación de cultivos de coca de carácter marcadamente violento y militar, que casi siempre terminaba en enfrentamientos y muerte de muchos campesinos, pero también de policías. El problema de esta intervención es que la participación de la CIA y la DEA que se supone que son entidades de cooperación y asistencia no intrusiva; no sólo no cumplieron con las expectativas y los resultados esperados y ofrecidos para erradicar este mal de Bolivia, sino que (junto a las consecuencias de muerte y dolor que provocaron las intervenciones respaldadas por estos organismos extranjeros), han formado parte del establecimiento y conformación de las mafias y el entramado internacional de tráfico que debería combatirse.

Es decir, que junto a los efectos y consecuencias directas de ese tipo de injerencia colonial no deseada; también se produjeron una especie de daños colaterales que los hechos y la historia han corroborado a lo largo de su permanencia en el país. Es el caso por ejemplo del reclutamiento, contratación, ayuda para fugar y posterior incorporación en el aparato represivo de prófugos nazis buscados internacionalmente, en la que se vio comprometida la agencia de inteligencia y seguridad norteamericana. Es el caso del nazi (protegido por la CIA) Claus Barbie que, al margen de haber conformado y sido parte de ese terrible grupo paramilitar conocido como “los novios de la muerte”, participó sanguinariamente en el Plan Cóndor, habiendo terminado no solamente como actor principal del aparato represivo, sino también de las redes de tráfico de armas y narcotráfico establecidas desde el primer régimen dictatorial de Banzer, hasta el de García Meza; cuyas vinculaciones establecieron lazos con narcotraficantes como Roberto Suarez y hasta Pablo Escobar del cartel de Medellín en Colombia.

Tampoco es menor el caso Huanchaca (1986) en el oriente de Bolivia, donde (junto al asesinato del científico Noel Kempf Mercado y otras personas), se descubrió una mega fábrica de cocaína que había sido instalada con ayuda de la DEA, y cuyas ramificaciones inclusive llegaron a involucrar vinculaciones con el teniente coronel Oliver North de Estados Unidos, que en su condición de miembro del Consejo Nacional de Seguridad de la administración de Ronald Reagan, coordinó operaciones secretas de venta ilegal de armas a Irán, cuyos recursos fueron destinados al financiamiento de la guerrilla de los Contras en Nicaragua. Oliver North conocía que la fuente de financiamiento principal de esa guerrilla era el narcotráfico, y él personalmente interactúo de manera directa e indirecta con figuras del narcotráfico internacional, inclusive supervisando y contratando transporte aéreo de suministros de ayuda para esa Contra nicaraguense. Las implicaciones coloniales de este tipo de desempeño son evidentes. En el libro, el abordaje que se hace del caso es meramente tangencial y enfocado como si se tratase de un hecho más.

Finalmente, aunque no por eso menos importante, es imposible dejar de mencionar la memoria histórica que pervive en el imaginario y la conciencia de la gente y los pueblos. Ella guarda y no desconoce toda esta serie de prácticas coloniales que EE.UU. ha ejercitado sistemáticamente (sea de manera encubierta, o claramente descarada y amenazadora), como sucede ahora mismo pública y abiertamente con el régimen de D. Trump que ni siquiera guarda la más mínima prudencia ni sensibilidad, pero que no se olvidan ni pasan desapercibidas.

Los innumerables actos de injerencia, avasallamiento e inclusive invasión armada que ha caracterizado el accionar de ese país, y que no tiene nada que ver con la política del “buen vecino” que se ha querido destacar en el libro que se comenta como la única y más importante; tiene su propio contundente mentiz, no en la mente, las consignas, ni los mitos o supuestos inventos imaginarios de la gente; sino en la serie de hechos históricos que hemos descrito y expuesto.

5. LA CRÍTICA A LA IZQUIERDA, EL MARXISMO Y LOS REFERENTES INTELECTUALES DEL PAÍS.

Para terminar, no es posible dejar de mencionar el embate que se efectúa contra el pensamiento intelectual de izquierda del país. Desde Andrés Soliz Rada, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y pasando por René Zavaleta Mercado y hasta Sergio Almaraz a quien se degrada al punto de señalar que su pensamiento podría ser sólo una copia de los postulados y consignas nacionalizadoras del expresidente Arturo Frondizi de la Argentina; lo que destaca en la crítica es que se trataría de un tipo de pensamiento y unos intelectuales desorbitados y culpables de la creación de mitos falsos que los autores se disponen a derrumbar. Que la izquierda ha contribuido sólo a enrarecer y ensuciar las relaciones con EE.UU., inventando fantasmas. Que la comprensión nacional sobre las relaciones con EE.UU., nacen de interpretaciones ideologizadas equivocadas e interesadas; y que más bien ese país siempre tuvo una predisposición muy favorable a la democracia y el desarrollo.

Al respecto es importante apuntar para el análisis, que hay una gran y sustancial diferencia entre el propósito loable y legítimo de tratar de derribar mitos inventados con el fin de encontrar la verdad; que hacerlo bajo el predominio de un prejuicio, preconcepto (o conclusión no declarada), que únicamente adopta una interpretación diferente sobre los mismos hechos, pero sin aportar pruebas, hechos o nuevas evidencias que corroboren lo sostenido. Hace referencia al problema entre la evidencia y la interpretación: mismos hechos pueden tener diferente significado (dependiendo del punto de vista o posicionamiento que tenga cada observador).

Sin embargo, cuando importa menos la verdad que el relato, entonces se arriesga a reproducir lo que actualmente se denomina como posverdad. Una nueva forma de falsificación verbal intencionada, cuyo discurso pierde la capacidad de referencia factual o la capacidad de enunciación veritativa y verificable. En pocas palabras, olvida que hechos matan relatos y hacen que el problema radique entre la evidencia y la interpretación. Para la posverdad, mismos hechos pueden tener diferente significado, y por eso optan por inventar nuevos relatos sin importar la verdad, para hacerlos aparecer como hechos alternativos. Aquí, lo que se ha tratado de hacer para desmentir algunos argumentos y apreciaciones contenidos en el libro, es aportar precisamente con hechos y circunstancias históricas que los autores no parecen haber contemplado en su análisis.

Ahora bien, volviendo a ese afán desmitificador en el que se empeñan los autores muy legítimamente por supuesto, llama también la atención su recurrencia a efectuar claras descalificaciones (inclusive personales) que se lanzan en contra de estos referentes intelectuales y políticos del país. Es el caso de Andrés Soliz Rada (a quien acusan inclusive de tener posiciones “delirantes”), o Marcelo Quiroga Santa Cruz (del que se destaca no precisamente de una forma enaltecedora sino más bien como si se tratase de un grave pecado, su relación inicial con la Falange Socialista Boliviana).

Para ese propósito de desmitificar y reinterpretar la historia en base a la identificación de algunos de los planteamientos que consideran falsos, no tienen el menor inconveniente de insinuar por ejemplo que René Zavaleta Mercado habría decidido ocultar conveniente y deliberadamente un artículo suyo, y que los autores del libro deciden poner nuevamente en actualidad, insinuando que las circunstancias y la coyuntura política y personal del momento en el que fue escrito no lo ayudarían.

Aunque sería importante dedicar algunas reflexiones sobre la crítica al contenido de los asuntos que buscan deslegitimar y derrumbar, lamentablemente este espacio no lo permite para tener la amplitud y profundidad deseada. Sólo me limitaré a señalar que cuando los autores observan la supuesta equivocación de René Zavaleta M. en la tipificación del gobierno Barrientista por ejemplo, no solo cometen el grave error de considerar al nacionalismo como una continuidad (ideológica y práctica), ininterrumpida en el tiempo, sino que además de haber cambiado sustancialmente en su concepción y praxis al mismo tiempo, tampoco toman en cuenta que Barrientos no solo desplaza por medio de un golpe de estado al nacionalismo movimientista para inaugurar una nueva fase política, sino que también da inicio al largo periodo dictatorial militar que se extiende hasta 1980. De qué continuidad nacionalista se puede hablar, si de partida la misma es cortada por medio de un golpe de Estado?. O es que los autores creen que un golpe de Estado es signo de continuidad y secuencia?.

Y en cuanto a la supuesta falsa caracterización que René Zavaleta hubiese hecho sobre ese régimen, ojalá baste transcribir el criterio del reputado historiador James Dunkerley que confirma y ratifica lo señalado por Zavaleta Mercado. El texto sostiene: “En el fondo, este régimen (se refiere al de Barrientos n.p.), se diferenciaba de los últimos del MNR en que sustituyó al Departamento de Estado por el Pentágono en el papel de fiscalizador del país” (10). Es decir, Barrientos era afín y respondía a otro tipo de agencia política, no precisamente vinculada a ninguna del “buen vecino”.

(1) En: Los orígenes del totalitarismo (1951).

(2) Ver: Piel negra, máscaras blancas (1952); Los condenados de la tierra (1961).

(3) Ver: Lupe Cajías, Iván Velásquez Castellanos., Un amor desenfrenado por la libertad. Antología de la historia política de Bolivia (1825-2020). Dos Tomos. Konrad Adenauer Stiftung. Plural editores, 2021.

(4) No pasa desapercibido el hecho de que en el acápite de “encuadre” (pag. 27), se sostenga textualmente que: “Bolivia NO fue casi nada para Estados Unidos” (el resaltado es mío); siendo que ya al final (pag. 603), referida a “los rasgos de una relación: la tesis medular”, hayan decidido cambiar de criterio para sostener que “Bolivia fue casi nada”.

(5) Para no abundar en mayores consideraciones acerca de que nunca se habría producido “ningún saqueo” en Bolivia, baste mencionar como contundente desmentido, lo sucedido con la venta y conformación de la reserva mundial estratégica de Estaño de los Estados Unidos, misma que fue realizada a precios “de gallina muerta” con el estaño boliviano. Las sucesivas nacionalizaciones del petróleo y los hidrocarburos (Ej. El caso de la Standard Oil que al margen de su nefasta parcialización en la guerra del Chaco, pretendía continuar con prácticas monopólicas de acaparamiento de reservas), también marcan la decisión de impedir, recuperar y evitar el saqueo de dichos recursos a la soberanía nacional y fuera del interés y la codicia extranjera ajena.

(6) Ver entre otros: Peter McFarren y Fadrique Iglesias., Klaus Barbie un novio de la muerte. Ed. Plural 2015; Christian Bergmann y David Lopez Canelas., El narco y el nazi. Ed. El Cuervo 2026; Carlos Soria Galvarro., Barbie Altmann, de la Gestapo a la CIA. ROALVA 1986; Alvaro Moscoso Blanco., Réquiem para Saturno. Ed Plural 2023.

(7) Tal situación ha sucedido en la lucha contra el nazismo, el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo, la izquierda, etc., que son identificados sistemáticamente como “enemigos” que atentan contra sus intereses y/o seguridad nacional que deben ser destruidos.

(8) Piel negra, máscaras blancas., Ed. Akal, Argentina 2015; Los condenados de la tierra., Fondo de cultura económica. México 1973.

(9) Un estudio referencial y pionero muy importante para comprender el escenario de constitución del narcotráfico en Bolivia es: René Bascopé A., La Veta blanca. Coca y cocaína en Bolivia (1982). En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. 2024.

(10) James Dunkerley., Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952 – 1982. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, 2017.

(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba Octubre de 2026.