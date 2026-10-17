Cerimedo pide Bs 8 millones a ministro Zamora para capturar a Evo y dice que dirigirá el operativo sin ser funcionario

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ofreció pagar en dólares un dron y dijo tener de dónde sacar entre 7 y 8 millones de bolivianos para un operativo de captura de Evo Morales, según el audio de una llamada con Fernando Cerimedo difundido el viernes.

Cerimedo, el consultor argentino que asesoró al presidente Rodrigo Paz sin cargo público y que hoy está preso en Chonchocoro, le dijo que dirigiría la operación sin ser funcionario ni policía. Cuando le contó que el ministro de Gobierno no sabía nada, Zamora respondió “ah ya, mejor”.

“Vamos a empezar mañana el operativo para agarrar a Evo”, anuncia Cerimedo al comienzo de la llamada. Calcula diez días de inteligencia y quince para tener todo listo. “Buenísimo”, contesta el ministro.

Dólares y millones

Cerimedo contó que al día siguiente debía pagar en Santa Cruz un dron Matrice con cámara térmica. “¿Cuánto? ¿Cuánto?”, preguntó el ministro. “Del dron son 25”, respondió el consultor. Zamora propuso enseguida pagar “en verdes, en verdes”, y Cerimedo aceptó. Eran 25.000 dólares.

El ofrecimiento llegó cuando los bolivianos no podían retirar libremente sus propios dólares de los bancos. Cerimedo menciona en la llamada que “sigue todo bloqueado”, lo que la sitúa en los 53 días de bloqueos de mayo y junio. La devolución de depósitos en dólares superiores a 1.000 recién empezó el 15 de julio, tras casi tres años de restricciones, según Infobae.

El resto del plan lo calculó en moneda nacional. Para quince días de operativo estimó entre 7 y 8 millones de bolivianos, y pidió que no salieran del bolsillo del ministro. “Que no sea plata tuya, que sea plata de recursos generales”. Zamora no preguntó de qué recursos se trataba. “No hay lío, ya tengo de dónde”, respondió.

Antes le había dicho “pasame el presupuesto y yo me hago cargo”. Más adelante le pidió ese presupuesto “de inmediato”, para ponerle en Santa Cruz “lo que necesites”. En la llamada no se mencionan partida, resolución ni contrato. El ministro no ha explicado de dónde iban a salir los dólares del dron ni los millones del operativo.

“Vos decime y yo me muevo”

La llamada empieza con una disculpa del ministro. “Hermano, perdón”, le dice a Cerimedo por no haberle contestado antes. Explica que estaba con dirigentes, que lo llevaron donde “el presi” y que le quitaron el celular. “¿En qué te ayudo?”, pregunta, y enseguida añade “vos decime y yo me muevo”.

Desde ahí, el consultor da las instrucciones y el ministro las acepta. Cuando Cerimedo le pide no contarle a nadie, Zamora promete “yo soy una tumba”. En ningún momento pregunta quién autorizó el operativo ni cómo se justificaría el gasto. Al despedirse repite la promesa. “Vos tranquilo, tranquilo. Yo tumba”. También le avisa que pedirá otro teléfono para seguir hablando.

Semanas después, el ministro tomó distancia. El 19 de agosto, un día después de la detención de Cerimedo, dijo que el argentino apoyaba al Gobierno en comunicación, que desconocía si era asesor del presidente y que no lo veía “hace tiempo”.

Esa fue también la línea del Gobierno. Paz dijo que con Cerimedo “nunca hubo un contrato”. Su portavoz, José Luis Gálvez, lo describió como un colaborador en “temas concretos de comunicación”. En la llamada, ese colaborador argentino cotiza helicópteros y pide millones para operar en la captura de Evo Morales sin ser funcionario, policía mi militar boliviano..

“Yo puedo ir preso”

Cerimedo describe su papel. “Básicamente voy a dirigir la operación sin ser funcionario ni policía. La Policía va a hacer todo dentro de la norma. Todo lo que sea por fuera lo voy a hacer yo”. Sabe lo que arriesga. “Yo puedo ir preso”, advierte, y le pide al ministro “que me cuides”. Zamora responde “ah, ya. Está bien”.

El plan incluye tres infiltrados en el Trópico con casa, furgoneta y motos alquiladas. Suma dos helicópteros en El Trompillo, rastreadores pedidos a Estados Unidos y pagos “aparte” a una fuerza especial y a “la fuente que tenemos adentro”.

Cerimedo dice que operarían desde Chimoré, en coordinación con Ernesto Justiniano y con unidades antidroga de la Policía. Justiniano pasó en junio de viceministro de Defensa Social a ministro de Defensa.

El argentino relata que la semana anterior ya había entrado al Chapare “con una fuerza de afuera, con los gringos”. Dice que llegaron a tres kilómetros de Morales, hasta “el segundo anillo”, y que “Rodrigo” lo reprendió con dureza por haberse metido.

Según Cerimedo, el presidente conocía el plan. “Hoy le dije al presidente, le conté todo el plan”, afirma. Le anunció que buscaría a Zamora “por el tema de recursos” y que no hablaría del asunto “con más nadie”. La respuesta de Paz, en su relato, fue “no, pues, perfecto”.

Lo que dice la ley

El “Tuco” que no sabía nada, según Cerimedo, es Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno. El propio Oviedo contó en mayo que así lo llaman. La Constitución dispone en su artículo 251 que la Policía actúa bajo mando único, y en el 252 que depende del presidente por intermedio del ministro de Gobierno. Zamora no puso reparos a que ese ministro quedara al margen.

La forma de pago tampoco encaja en las reglas del gasto público. La Ley 1178 somete todo gasto del Estado a un presupuesto aprobado, a procesos de contratación y al control posterior de la Contraloría. La cuenta de gastos reservados, que permitía al Ejecutivo gastar en secreto, fue eliminada en 2006 (DS 28686). Si hubo autorizaciones para este gasto, deberán constar en registros que el ministro no ha mostrado.

El audio no muestra que el dinero haya salido, y la solicitud y el ofrecimiento no bastan para hablar de malversación. El artículo 144 del Código Penal exige que el funcionario dé a los fondos que administra, percibe o custodia un destino distinto del que la ley les asigna. Eso es lo que una investigación tendría que establecer. Hasta ahora no consta que la Fiscalía haya abierto una sobre el ministro.

Sin desmentido

Hasta la publicación de esta nota, ni Zamora ni el Gobierno desmintieron la grabación. Días antes, a propósito de otros audios de Cerimedo, el ministro había pedido que la Fiscalía y el Órgano Judicial determinen su autenticidad.

Cerimedo está preso desde el 18 de agosto, cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Santa Cruz. Tiene dos detenciones preventivas, una por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, y otra por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Las cumple en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz. El 7 de octubre, la Policía secuestró un celular que otro preso intentaba hacerle llegar.

La Fiscalía también lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas, causa por la que declaró en Chonchocoro el 24 de septiembre. En agosto abrió otra investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, relacionada con vuelos irregulares en el municipio de Santa Ana. En esa causa no se conoce una imputación formal.

En el Trópico, el dirigente cocalero Víctor Mencia anunció que reforzarán las vigilias en torno a Lauca Ñ, donde se refugia Morales. “Estamos en estado de alerta permanente”, dijo a Radio Kawsachun, según Visión 360.