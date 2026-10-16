La irresponsabilidad de Urioste: acusa a la prensa de cobrar por la historia que él contó

El fiscal general interino José Armando Urioste pidió el 12 de octubre que no se permita a las mafias pagar a los medios de prensa para desacreditar su trabajo. No nombró a ningún medio ni presentó pruebas. Fue una acusación irresponsable. Como titular de la acción penal, le corresponde investigar esos pagos y probarlos.

Las dudas sobre su elección nacieron de sus propias palabras. El 7 de octubre contó en CNN que un empresario, excliente suyo, le pidió el currículum «días antes». Dos días después, el presidente del Senado, Diego Ávila, dio otra versión. Según él, el nombre se lo sugirió el presidente Rodrigo Paz.

La acusación llegó en forma de exhortación. El problema es quién la formuló. La Constitución rige el Ministerio Público por los principios de objetividad y responsabilidad (art. 225.II), y una frase así, lanzada por su máxima autoridad sin una sola prueba, se aparta de ese mandato.

La acusación de Trinidad

En Trinidad, Urioste dijo que a la polémica del empresario “se le ha dado un cauce de deslegitimación” de su elección. Luego atribuyó al Primer Comando de la Capital (PCC) el asalto a una joyería en Santa Cruz y lo explicó por la falta de efectivo del crimen organizado tras la aprehensión de Mariaca. Acto seguido hizo su pedido. “No permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando”.

Ese mismo día, El Deber publicó informes de inteligencia policial según los cuales Mariaca pagó durante más de dos años a supuestos periodistas para obtener cobertura favorable, con la coordinación del área de Comunicación de la Fiscalía.

La Policía investiga esos pagos. El 15 de octubre, el Ministerio Público sostuvo en un comunicado que las palabras de Urioste aludían a hechos específicos bajo investigación, pero no identificó a ningún medio ni periodista.

Los informes policiales describen pagos para elogiar a Mariaca. Urioste habló de pagos para desacreditarlo a él. Esos informes señalan a supuestos periodistas concretos, mientras su frase alcanzó a “los medios de prensa” en general. Que una autoridad investigue a organizaciones criminales no convierte toda crítica en obra de esas organizaciones.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz le exigió sustento verificable. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia pidió que, si existen pruebas, la Fiscalía investigue e identifique a los responsables, y rechazó que posibles conductas individuales pongan bajo sospecha a todo el periodismo.

El abogado Carlos Subirana, excandidato municipal del evismo en Santa Cruz, calificó las palabras del fiscal de «aberrante» y las asoció con prácticas de dictadura en las que se tacha de narcoterrorista a quien no está con el poder.

Subirana acertó sobre el origen de la polémica, pero estira la frase. En Trinidad, Urioste habló de mafias, y la palabra narcoterrorista, frecuente en boca del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y del vocero presidencial, José Luis Gálvez, no figura en su declaración.

La frase ante la ley

Si Urioste sabe que hay mafias que pagan a medios, conoce un posible delito, y el Código de Procedimiento Penal (art. 286) obliga a los servidores públicos a denunciar los delitos que conozcan en ejercicio de sus funciones. A él, además, le corresponde investigarlos. Si sabe y calla, incurre en el incumplimiento de deberes que sanciona el artículo 154 del Código Penal. Si no lo sabe, lanzó oficialmente desde la Fiscalía una sospecha sin sustento.

Si, como afirma el comunicado del 15 de octubre, la frase aludía a la investigación sobre Mariaca, la Fiscalía tiene un caso abierto y la obligación de individualizar a los responsables, y nada justificaba extender la sospecha a toda la prensa. Si aludía a pagos para desacreditar a Urioste, la Fiscalía no ha informado de ninguna investigación sobre eso.

La Ley 260 repite en su artículo 5 el mandato de objetividad y responsabilidad del artículo 225.II. La objetividad rige ante todo la investigación. Aplicarla a las declaraciones del fiscal general es una interpretación, difícil de rebatir cuando habla en nombre de la institución y desde una de sus oficinas.

Los artículos 21 y 106 de la Constitución garantizan la libertad de expresión y de prensa, y el segundo protege de forma expresa a los trabajadores de la prensa. Vincular a los medios con mafias sin pruebas, en un país donde el Gobierno habla de narcoterrorismo, adquiere otra gravedad cuando proviene de la autoridad que decide a quién se investiga.

El artículo 107 exige a los medios veracidad y responsabilidad en lo que difunden. Ese deber no habilita a una autoridad a sustituir la prueba por la sospecha ni vuelve ilegítimo el cuestionamiento periodístico de una decisión pública.

De dónde salió el descrédito

El vicepresidente Edman Lara y la diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, exigieron conocer al empresario, y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco dijo que «no es correcto que un empresario diga quién va a ser el Fiscal General». Los medios publicaron lo que ellos y el propio fiscal dijeron.

La Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Urioste el 3 de octubre, con 113 de los 128 legisladores presentes, tras cinco votaciones fallidas. Aplicó la Ley 1773, que incorporó un parágrafo al artículo 25 de la Ley 260 para habilitar la suspensión de Roger Mariaca y la designación de un interino en la misma sesión. El titular deberá elegirse por concurso público, como exige el artículo 227 de la Constitución.

En CNN, Urioste dijo que había representado al empresario en asuntos “meramente empresariales” y lo describió como alguien sin vinculación política que “seguramente tiene amigos en la Asamblea”. Se negó a dar su nombre y aseguró desconocer el mecanismo de su elección.

Días antes había contado a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que el diputado Pablo Ávila, de la alianza Unidad, le preguntó si aceptaba ser propuesto, y que aceptó.

Tras la declaración del presidente del Senado, el empresario perdió peso en su relato. El 9 de octubre, Urioste dijo que solo le había enviado “una foto de la carátula” de su currículum y que diputados y senadores ya tenían su hoja de vida desde su postulación a magistrado. Lo describió como un empresario pequeño, dijo no estar seguro de que hubiera difundido su nombre y añadió que al presidente lo conoció el día de su posesión.

El 12 de octubre invocó la privacidad de esa persona y calificó el asunto de “absolutamente irrelevante”. Las variaciones no demuestran que haya mentido, pero dejan sin esclarecer el papel del empresario.

La Constitución no regula quién puede sugerir un candidato, y con los hechos públicos no hay base para hablar de delito, porque los tipos penales de influencias exigen una ventaja indebida que nadie ha probado.

La objeción es ética. El artículo 232 sujeta la administración pública a los principios de transparencia e imparcialidad, y la ley procesal prevé que un fiscal se aparte de los casos en los que tiene una relación previa con alguna de las partes. Mientras el nombre siga en reserva, nadie puede verificar si ese excliente tiene causas en la Fiscalía que Urioste dirige y que aspira a dirigir como titular.

La versión del Palacio

Según Diego Ávila, tras tres o cuatro rondas sin dos tercios llamó al presidente, que le devolvió la llamada con varios nombres. Uno era el de Urioste, que a Paz “le habían referido”. Sobre el empresario, Ávila fue tajante. “Ninguno, no, yo no conozco a ninguno”, dijo.

El senador José Manuel Ormachea, de Libre, que estuvo en esa negociación con Ávila y los jefes de bancada, dio otra explicación. Según él, el nombre surgió mientras revisaban los archivos de las elecciones judiciales, en las que Urioste se postuló al Tribunal Supremo.

El origen de un mismo nombre tiene así cuatro referencias públicas, que son el empresario, el diputado, el presidente y los archivos judiciales. No son necesariamente incompatibles, pero nadie ha reconstruido qué papel tuvo cada una.

El Gobierno había dicho otra cosa. Gálvez atribuyó la elección a una dinámica propia de la Asamblea, y el 8 de octubre, un día antes de la declaración de Ávila, Oviedo defendió que un empresario pudiera recomendar a un candidato. Hasta la tarde del 9 de octubre, según Unitel, Paz no se había pronunciado.

El artículo 12 de la Constitución funda el Estado en la independencia y separación de sus órganos, y el 225 da autonomía funcional al Ministerio Público. Paz no votó ni designó, y nada de lo conocido prueba que impusiera la elección, de modo que no puede afirmarse una vulneración jurídica de la separación de poderes.

Lo que describió Ávila afecta la apariencia de independencia, porque quien presidía la Asamblea Legislativa pidió nombres al presidente y uno de ellos fue el único sometido a la votación final.

El 5 de octubre, antes de su posesión, Paz recibió a Urioste en el Palacio de Gobierno, en un acto que El Día y Visión 360 calificaron de inusual. Fue una ceremonia de fotocracia, en la que la imagen suple a la legitimidad, preparada para respaldar la narrativa del Gobierno.

Ese mismo día, consultado por un supuesto parentesco con Luis Fernando Camacho, Urioste lo negó y admitió que su esposa es pariente de uno de sus asesores. Calificó el vínculo de “totalmente circunstancial” y aseguró que no implica ninguna influencia.

Según El País, se trata de Efraín Suárez, asesor de confianza del exgobernador, que se alió con Paz en marzo y hoy es embajador en Paraguay.

En CNN, Urioste atribuyó su elección a «la falta de vínculos con ninguno de los dos», oficialismo y oposición. Dos días después, el presidente del Senado contó que su nombre le llegó desde la Presidencia.

Juan Carlos Marañón Albarracín