Justicia falla a favor de 24 extrabajadores de Página Siete en el juicio contra Garafulic y Saravia

Una jueza declaró probada la demanda que 24 extrabajadores de Página Siete presentaron hace tres años contra Raúl Garafulic Lehm y Fernando Saravia Durnik, principales ejecutivos de la compañía. La sentencia ordena a la empresa pagarles los salarios y beneficios sociales adeudados, que según los demandantes suman Bs 4.830.401.

El fallo de la titular del Juzgado Sexto de Trabajo y Seguridad Social, Aleida Sanabria, dispone además que los montos se actualicen y que se aplique la multa del artículo 9 del Decreto Supremo 28699 de 2006.

Esa norma da al empleador 15 días para pagar el finiquito. Si no lo hace, la deuda se actualiza según la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y el empleador debe pagar una multa del 30% del monto total, incluida la actualización.

La cifra final se fijará en la etapa de ejecución. El comunicado de los trabajadores no informa si la sentencia ya está ejecutoriada.

La defensa intentó anular el proceso con tres incidentes. Alegó una citación irregular por edicto, con el argumento de que Garafulic vive en São Paulo desde 2022 y que los trabajadores lo sabían.

Sostuvo también que la demanda se dirigió contra quien no era representante legal de la sociedad y que no se notificó el cierre del periodo de prueba ni el plazo para alegatos. La jueza rechazó los tres en una resolución del 26 de agosto y mantuvo firmes las actuaciones cuestionadas.

El despido indirecto afectó a 70 familias, según los demandantes, que cuentan 1.380 días desde entonces. Otros extrabajadores siguen alrededor de cinco procesos adicionales.

Los firmantes sostienen que, mientras esperaban la capitalización del medio, que nunca llegó, e incluso ofrecían renunciar a parte de sus beneficios, Saravia cambió su condición de representante legal, Garafulic salió del país y otros colaboradores terminaron de retirar lo que quedaba en las instalaciones. También afirman que Garafulic fue visto hace poco en el aeropuerto de El Alto.

Tras el cierre, Garafulic les había advertido que un juicio laboral podía durar años. Los extrabajadores anuncian que seguirán en el proceso hasta que el último de ellos cobre.