Cerimedo dice que presionó a Paz y que prefería correr el riesgo de que hubiera muertos

En una llamada telefónica con el diputado Alejandro Reyes, Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, afirma que dio un ultimátum al mandatario para que tomara medidas de fuerza contra los bloqueos. Según su relato, le advirtió que el Gobierno caería por inacción o por una respuesta con muertos.

Cerimedo reproduce así lo que le dijo a Paz: “Presidente, o nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos. Y si usted me pregunta, yo prefiero correr el riesgo de que haya muertos”.

La autenticidad del audio, de casi siete minutos, no ha sido establecida de forma independiente. La conversación sería de junio, en plena ola de bloqueos, y fue difundida en redes sociales el pasado lunes 12.

“Esto es para vos nada más”, advierte Cerimedo al empezar. Cuenta que acaba de hablar con el presidente, que le dio “el ultimátum con argumentos” y que hubo una videollamada con “los ministros pertinentes”. “Le están dando horas para tomar decisiones. Así que o se resuelve por las buenas o por las malas, pero se resuelve”, advierte.

Después describe un cronograma, una carta ese mismo día y un petitorio al día siguiente a las tres de la tarde. Según él, el petitorio incluiría “una ley para cumplimiento de promesa electoral, una boludez así”. Luego anuncia la fecha “sábado 00:00 se declara Estado de Excepción, no me interesa. A mí no me interesa nada”. Y agrega: “Le sugerí y el Presidente lo validó”.

Reyes habla del desabastecimiento, propone una operación conjunta para liberar las rutas y dice que la gente “está rogando por el Estado de Excepción”. Cerimedo ubica el problema en el corredor sur, el corredor norte y Desaguadero.

En otro momento, Reyes comenta que el expresidente Jorge Tuto Quiroga está criticando al Gobierno en una transmisión en vivo: “Está sacándole la mierda al gobierno, la mierda, en vivo y en directo ahorita”. Cerimedo responde: “Ese es un hijo de puta traidor, está coludido con el Arce y con Evo, un desastre ese”.

“Ayudame y Bukelízame”

Cerimedo asegura que Paz le pidió aplicar el modelo de Nayib Bukele: “Hace 3 semanas a mí el Presidente me dice: ‘Ayudame y bukelízame’. Yo trabajé con Bukele en la primera gestión”. La frase llega a través de su relato. El audio no registra a Paz diciéndola.

El consultor se queja del entorno presidencial. “¡Vos no sabés mi frustración, hermano!”, le dice a Reyes. Teme que todo “quede en nada” con el presidente porque “de repente entra el idiota de Lupo o entra un idiota de estos ministros y le cambian la ecuación”. Se refiere a José Luis Lupo, entonces ministro de la Presidencia.

Cerimedo también explica cómo participaba en las reuniones del Gobierno: “Yo en el gabinete no entro en las reuniones, entro cuando él me invita porque no quiero usurpar funciones. Cuando son extraoficiales, yo estoy en las reuniones, le saco la (mierda) a los ministros y a él le gusta”. La usurpación de funciones es uno de los delitos por los que hoy lo investiga la Fiscalía.

Según Cerimedo, su conversación con Paz terminó en un dilema: “Rodrigo, es así: o nos caemos por las buenas o nos caemos por las malas. Si nos caemos, que sea por las malas porque tenemos más posibilidades”. Y cierra: “Yo no voy a arriesgar mi carrera profesional para estar al lado de unos tibios que te van cambiando de opinión”.

La embajada y el Hércules

Según la transcripción de Brújula, Cerimedo también se atribuye un relevo en la representación de Estados Unidos: “Hago cambiar a la embajadora porque es una hija de puta [Debra Hevia], porque fui yo que le hizo cambiar. El nuevo es bueno [Erik Martini], es del equipo de la línea MAGA mía”.

Hevia no era embajadora sino encargada de negocios, porque los dos países no intercambian embajadores desde 2008. La embajada anunció su salida el 9 de junio como el cierre de una misión de casi tres años.

Cerimedo dice además que usó su nombre para conseguir apoyo del Departamento de Estado, gases de Ecuador, equipo táctico de Israel y un avión de Argentina. De esa lista, solo el avión tiene registro público.

En mayo, Argentina envió un Hércules C-130 a pedido del Gobierno boliviano para transportar alimentos, y su canciller negó que llevara gases. Brújula advierte que las afirmaciones del consultor requieren corroboración independiente.

La mención de Martini como “el nuevo” sirve para ubicar la conversación en el tiempo. El diplomático asumió en junio, y el 20 de ese mes, el sábado en que entró en vigor el estado de excepción, se reunió con el canciller Fernando Aramayo.

Repercusiones y antecedentes

Según Infobae, Elizabeth Reyes, de Unidad Nacional, informó que el diputado fue expulsado de la bancada y que se presentó una denuncia en la comisión de ética de la Cámara de Diputados.

El mismo medio recoge la reacción del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Dijo no ver nada reprochable en la actuación del Gobierno frente a las protestas de mayo y junio, presentó el diálogo como la línea del presidente (“nada de ser tibio ni ser fuerte”) y dejó en manos de la Fiscalía las investigaciones sobre Cerimedo.

El estado de excepción se declaró el 20 de junio por 90 días, después de más de 50 días de protestas y bloqueos. Cerimedo cumple 180 días de detención preventiva en Chonchocoro desde su arresto del 17 de agosto, como sospechoso de ordenar el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

En agosto, Paz dijo que Cerimedo había colaborado en comunicación durante la campaña y al comienzo de su gestión, pero que no formó parte formal del Gobierno. En septiembre, el vicepresidente Edmand Lara difundió otra grabación en la que, según él, Paz consultaba al argentino sobre el estado de excepción.

Juan Carlos Marañón Albarracín