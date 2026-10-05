Aramayo defiende la estadía en Boca Ratón con su suegro de Santa Cruz

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la estadía del presidente Rodrigo Paz en Boca Ratón y aseguró que el mandatario no tiene allí ningún «espacio privado». No mencionó que, según un exdiputado, el suegro del presidente vive en esa zona, ni que la primera dama, que viajó con él, figura como gerente de una empresa con domicilio en la vecina Highland Beach.

En la entrevista, del 3 de octubre, en el programa Noches Sin Tregua (NST), de Cadena A, calificó de «desinformación, información falsa» lo publicado sobre el viaje, empezando por los 250.000 dólares de costo que había estimado el vicepresidente Edmand Lara. Aramayo no dio otra cifra que la desmienta.

«No es que él tiene un espacio privado donde él tiene una vida de lujo, Boca Ratón, etcétera, etcétera, ni mucho menos», dijo de forma enfática, y agregó que esas insinuaciones le causan «hasta gracia».

Explicaciones no le faltaron a Aramayo en el resto de la entrevista. Le faltó un dato que permitiera comprobar alguna de sus afirmaciones.

Cuatro explicaciones

El FAB-002 despegó de Teterboro, en Nueva Jersey, a las 22:36 del jueves 24 de septiembre, horas después del discurso de Paz en la ONU. Según los registros de vuelo citados por ANF, aterrizó en Boca Ratón pasada la una de la madrugada del viernes y salió el domingo 27 por la tarde, rumbo a Panamá. El viernes y el sábado no hubo agenda oficial del presidente.

Ese jueves, Aramayo había anunciado que Paz volvía «entre hoy día y mañana la madrugada». El vocero José Luis Gálvez había anticipado ocho días de viaje, que contados desde la salida del sábado 19 terminan el domingo 27. El vocero acertó la cuenta. El ministro anunció un regreso que el presidente no hizo.

Hace diez días que Aramayo no entrega los planes de vuelo que ese mismo jueves declaró disponibles. Cuando ANF los pidió, una funcionaria de su propio ministerio respondió que no tenía la información.

Las versiones sobre el aeropuerto fueron cambiando. Gálvez dijo que se había pedido aterrizar en Miami, que por razones logísticas y de seguridad se autorizó un aeropuerto a hora y media de distancia y que el presidente pasó «todo el tiempo» en Miami.

Paz dijo no entender «por qué eligieron ese aeropuerto», aunque estaba seguro de que fue «una decisión técnica». En NST, Aramayo habló de un aeropuerto «de escala muy pequeña por los costos que implica». El Gobierno no informó cuánto costaron tres días del FAB-002 en esa pista.

Aramayo empezó la entrevista acusando de desinformación a quienes preguntan por Boca Ratón. Más adelante agregó un overhaul en condicional: “si tiene que hacer una parada aprovechando a hacer un overhaul, bueno, la tiene que hacer”. No dijo que se hizo, y ni la FAB ni el vocero informaron de esa revisión.

Sumar una explicación técnica sin sustento a las tres que ya circulaban enturbia lo que dice quiere aclarar. El ministro que denunciaba la desinformación terminó aportándola.

Las versiones tampoco coinciden sobre dónde estuvo el presidente. Gálvez aseguró que Paz pasó «todo el tiempo» en Miami. Aramayo, en cambio, dijo que «el presidente ha aterrizado» en Boca Ratón y que «se ha hecho una parada para tomar algunas reuniones».

Reuniones sin foto

Sobre esas reuniones, Aramayo advirtió que no todas se publicitan, «como sucede en todos los países del planeta». Y puso un límite: «hasta ahí vamos a llegar con la información». Solo precisó que se habló de inversiones para Urupabol, el bloque de Uruguay, Paraguay y Bolivia.

La reserva llegó tarde. En su conferencia del 28 de septiembre, Paz ya había dicho: «paramos para el tema Urupabol, después en Florida, porque es en Florida donde tuvimos las reuniones». Gálvez fue más lejos y anunció que en Miami el presidente se reunió con Santiago Peña y Yamandú Orsi.

Según El Día, ninguno de los tres presidentes ni los medios de sus gobiernos difundieron información o imágenes de ese encuentro. De una cumbre de tres jefes de Estado que el vocero hizo pública no se publicó ni una foto.

La reunión de Urupabol que sí está documentada ocurrió en Nueva York, el miércoles 23. La Cancillería publicó una nota de prensa conjunta y la prensa paraguaya difundió las fotos. Fue un día antes del vuelo a Boca Ratón.

Paz habló también de otras reuniones en Florida el viernes y parte del sábado, sin agenda publicada ni participantes conocidos. El sábado 26, el canciller posesionaba viceministros en La Paz. La agenda de esos días tampoco se entregó a ANF, que la pidió al Ministerio de la Presidencia.

Resultados que hablan

Aramayo propuso juzgar el viaje por sus resultados: «Los resultados son los que hablan a partir de la gestión». El único resultado económico que el Gobierno cuantificó son 10.000 millones de dólares en créditos del Banco Mundial, la CAF, el BID y el FMI. Paz anunció la cifra el miércoles 23 en Nueva York, antes de que el avión despegara hacia Florida. Qué parte de ese resultado salió de Boca Ratón, Aramayo no lo dijo.

Para el contraste, Aramayo eligió a un mandatario que llega a otro país «y lo primero que haces es ver un partido de fútbol». No dio el nombre. Paz lo había dado días antes: «Evo se va a la Haya y se tira 14 millones de dólares», dijo, antes de preguntar si es correcto «que un señor agarre el avión y se vaya a ver un partido a Sudáfrica».

Después, Aramayo pasó de defender la escala a descalificar el cuestionamiento. En la misma frase en que pidió «ponernos a la altura», describió como «maniquea», «politiquera» y «de tan baja ralea» la forma en que se debate el tema. Mientras el mundo discute el superniño o la crisis energética, se lamentó, en Bolivia se pregunta «¿por qué paró en Boca Ratón?». Y remató: «dejemos nosotros mismos de ser la tranca de nuestro futuro».

Como ejemplo de lo que Bolivia debería aspirar a ser, eligió a Corea: «¿Cuántos años tiene Corea? No supera los 45 años». Corea del Sur fue fundada en 1948 y tiene 78. El ministro y excanciller que reclama discutir «los grandes temas» se equivocó por más de tres décadas en el dato que él mismo eligió.

Dos suegros

Al suegro, Aramayo llegó por la vía del condicional. «Incluso si un presidente quiere tomarse un día para descansar, bueno, pues hombre, esto lo hacen todos los mandatarios en el mundo», dijo. «Incluso si tienes un familiar, pues lo visitas, ¿no?».

Para ilustrarlo armó un ejemplo con su propio suegro: «Si de pronto tienes un familiar, mira, yo me voy a Santa Cruz y tengo a mi suegro ahí, voy pues y lo saludo, ¿no?». De todos los parientes posibles, eligió un suegro. El presidente también tiene uno, pero el suyo, según el exdiputado Tomás Monasterio, vive junto a Boca Ratón.

En la frase siguiente, el ejemplo cambió de rumbo: «Le digo, ¿sabe qué suegro? Lamentablemente viene a trabajar, no puedo ni verlo. Cuando venga en una vacación lo voy a saludar».

En la misma hipótesis, el suegro recibe un saludo y se queda sin visita. El ministro que en la misma entrevista negó cualquier espacio privado del presidente en Boca Ratón defendía así, por si acaso, la visita familiar.

Monasterio había aclarado que la visita familiar «no es el problema». Su pregunta es quién pagó el avión y la tripulación.

El suegro de Aramayo es un ejemplo. El del presidente no es hipotético. Publicaciones de octubre de 2025 lo identificaron como Mauricio Urquidi, exvicepresidente del Banco de Inversión Boliviano. Fue condenado en rebeldía a siete años y seis meses de reclusión en el proceso por la quiebra del Banco Sur, y ANF ya lo reportaba prófugo en 2001. El Gobierno no ha confirmado ni negado dónde vive.

En esa misma zona, la periodista María Silvia Trigo encontró una empresa de la primera dama. Según los registros de la División de Corporaciones de Florida, BB Construct Group LLC tiene como gerente y agente registrada a Marielena Urquidi de Paz. Su dirección principal está en el 4600 de South Ocean Boulevard, en Highland Beach.

La empresa se registró en octubre de 2021. Fue reactivada el 22 de diciembre de 2025, cuando Paz ya era presidente. Quedó disuelta administrativamente el 25 de septiembre de 2026, por no presentar su reporte anual. Ese día, el FAB-002 aterrizó en Boca Ratón.

En la misma dirección está registrada Patria Investment Capital LLC, activa y constituida en 2026, cuya gerente es María P. Urquidi, hermana de la primera dama.

Esos documentos no prueban que la permanencia del avión tuviera relación con las empresas, y la propia investigación de Trigo lo advierte. Aramayo, en eso, tenía razón: en esos papeles, el nombre del presidente no figura. El de su esposa, sí.

A los opositores que hablaron de un «fin familiar», Aramayo les respondió con otra pregunta: «¿Y eso qué tiene que ver?». Tiene que ver con un suegro condenado y con la empresa de la primera dama, junto a la pista donde el avión esperó tres días.

Juan Carlos Marañón Albarracín