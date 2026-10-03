Werner Guttentag Tichauer (1920 – 2008) fue un destacado librero, editor y bibliógrafo alemán radicado en Bolivia, reconocido por impulsar la cultura y la literatura de Bolivia. Asistió a la presentación del poemario «Preámbulos y ausencias», 30 de abril de 2004, Cochabamba (Bolivia)

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Por Guillermo Razo Cuevas *

Señoras y señores:

En esta ocasión me toca darle la bienvenida, en esta Casa del Artista, a un joven proveniente de un lejano país, Suecia, a nombre de la Sociedad de Escritores de Bolivia, lo cual ya es una costumbre de abrir los brazos a quien llega a su seno animado de buena voluntad y con el entusiasmo de su juventud y su talento.

Javier Claure Covarrubias es boliviano de origen, pero debido al vaivén de las olas políticas que imperan en el mundo, es también sueco desde hace muchos años. Javier nos ofrece un libro de poemas cuyo título es «Preámbulos y ausencias», donde conmina su breve paso por la vida y donde nos ofrece, a su estilo, los estados de ánimo que lo impulsaron a incursionar en el mundo de la poesía. En esta obra podemos observar muchos de los sentimientos que ha vivido y también aquilatar en todo lo que vale sus rasgos más característicos como escritor. A veces da la impresión de estar escribiendo desde una juventud muy marcada por los argumentos empleados pero es verdad, con la consabida aclaración, de que los escribió cuando pasaba por esa primera etapa de su vida. Otras veces da la impresión de que su imaginación se desborda para incursionar en la prosa poética.

Hay algunos momentos muy felices del libro, como aquel en que nos ofrece una proposición agitada, alegre, con rapidez y que termina variando el remate final con una lentitud y un ritmo contrastante. Me permito leer a continuación una parte del poema «Viajero del túnel»

«Y tomo la palabra

me aferro a la poesía

arma certera y desgarradora

desdoblo frases como serpentina

me adentro a su estructura

la miro, la estrujo como goma vieja

para romper el grito insurgente

de un mundo que gira con otra velocidad

con una gravitación más exacta

donde ríen, cantan, bailan, silban…

pero también lloran

por la música fúnebre que despide al difunto.

Y dicen que el viejo Antonio

ha muerto en honor al pueblo».

Claure Covarrubias nos regala estos versos salidos desde sus entrañas, y expresa lo que siente en un idioma mestizo como la propia piel iberoamericana que nos cubre a la mayoría por igual.

Lo más sobresaliente del asunto que nos ocupa esta noche, es que el libro de Javier es una muestra palpable del eterno devenir del que hablaba Parménides de Helea, ya que los temas que todas las generaciones han tocado, acá vuelven a revivir, con su huella digital, con su estilo incorporado y eso renueva, da vida a la poesía en general. Sobre el amor nos dice:

«El amor

asume el peso de la nieve

se luce en postales

en cartas

y en la espuma de las copas.

El amor

es una rosa llena de vida

que trae felicidad

pero a veces sus espinas

nos hacen sangrar profundamente».

En uno de sus poemas Javier muestra sus inclinaciones amorosas y le dice a su amada con un lenguaje muy particular:

«Te necesito concretamente

porque amo

los octaedros de tus pechos

tus ojos almendra

el cubismo de tus piernas

y tu boca aterciopelada».

Javier es inteligente, es noble, es sencillo, sobre todo cuando le escribe a su hija Alicia Martha y lo hace en un plano de hermosa igualdad paternal, filial para que ella lo entienda.

Del poema «Cenicienta de mi vida» citamos el siguiente fragmento:

«Si tú supieras

de mis cicatrices a flor de piel

de mis fracasos y progresos

si tú supieras

de mis viajes nocturnos

cuando te cubro con mis brazos

y te llevo en mi alfombra mágica.

si tú supieras

que vivo contigo a mi lado

y te saco a pasear con mis pasos

si tú supieras

que los bosques me conversan de ti

y se me llenan los oídos con fábulas de amor».

Platicando con Javier nos dimos cuenta de que la inquietud de los bolivianos es la misma que lo nutre a él: le duele la explotación de los trabajadores, el saqueo de que ha sido blanco su patria y a pesar de la distancia que lo separa de América siente en aquellas gélidas tierras el peso de la opresión que gravita sobre Bolivia. Es un boliviano totalmente integrado. Y en el color de la sangre de sus venas se destacan los colores de la cantuta, de la bandera boliviana y de la mística Pachamama.

Veamos el siguiente fragmento del poema «Insomnio»:

«Dicen que soy ateo

que llevo dinamita en los bolsillos

que soy un canalla porque no me doblego

ante la corrupción

también dicen que llevo flores al cementerio

que soy irrespetuoso con los ortodoxos

y que las matemáticas me han vuelto un demente.

Yo sólo quiero decirles que sueño despierto

con una mesa popular

y un techo que proteja a cada mortal».

Hasta aquí esta pequeña introducción, que al mismo tiempo es una presentación y bienvenida al joven que se lanza en los laberínticos y siempre fatigosos caminos del buen decir. Siendo un primer libro, el que ahora comentamos, creo sinceramente que pasa fácilmente cualquier prueba por rigurosa que sea. Hay todavía mucho camino por delante, por supuesto, pero también hay inteligencia y un enorme potencial. Existen giros en la poesía de Javier que delatan elegancia, elemento este último que termina convirtiéndose en el lujo de la poesía y de la literatura toda.

Una vez más Javier, bienvenido a tu patria, a tu casa. Que los dioses te sean propicios en el arduo camino que te espera, pero que hoy, rodeado de tus amigos y de muchas personas de buena voluntad, comienza fatigoso, pero lleno de alegría plena. Felicidades por «Preámbulos y ausencias».

* Discurso pronunciado en «La Casa del Artista», 30 de abril de 2004, Cochabamba (Bolivia)

Guillermo Razo Cuevas es un periodista, abogado y escritor mejicano radicado en Cochabamba. Este intelectual construyó un puente cultural entre México y Bolivia. Ha publicado varios libros. Se dio a conocer en el ámbito literario, en 1996, cuando publicó su primera novela histórica «P’otojsi» (Trueno) inspirada en el pasado colonial boliviano. Es miembro de la Unión de Poetas y Escritores de Cochabamba. Su trabajo literario ha sido respaldado y auspiciado por organizaciones literarias de Bolivia.

Javier Claure C. Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es periodista, sociólogo y poeta boliviano-sueco. Miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), de la Asociación Colegial de Escrirores de España (ACE) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).



Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.



Formó parte de la redacción de las revistas literarias “Contraluz” y “Noche Literaria”. Está incluido en el "Diccionario de Autores Orureños" (2007). Algunos de sus poemas han sido seleccionados para las siguientes antologías: “El libro de todos” (1999), “La poesía en Oruro” (2005), “Poesía boliviana en Suecia” (2005), “Poesía Boliviana Contemporánea” (2007), “Antología Comentada de la Poesía Boliviana” (2010), “Antología de la poesía universal, poetas del siglo XXI (2010), “Poesía Solidaria” (2013), “Antología poética de amor y desamor, España” (2016), “Antología poética bilingüe rumano-español, Rumania” (2016), “Antología del Festival Internacional de Poesía Benidorm & Costa Blanca" (2016), "Literatura boliviana en la tierra de Lorca, Antología" (2024), "Dejemos que la palabra vuele, Liceo Poético de Benidorm" (2025) y "Literatura boliviana en la tierra de Cervantes, Antología" (2025).



Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso del Premio Nobel de Literatura en el salón de la Academia Sueca. También ha asistido a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo, cada año, en colaboración con los alumnos del Colegio Askeby y Bredby. Ha escrito extensos artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura.



Ha participado en el Primer Festival Internacional de Poesía, Benidorm y Costa Blanca (España, 2016), en la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Poetas en Telciu (Rumanía, 2018), en el XVI Aniversario del Liceo Poético de Benidorm en Priego de Córdoba (España, 2019), en el Recital de Poesía de la Asociación Cultural “La Empírica, Espacio de Arte y Creación” en Granada (España, 2019), en el Primer Festival Internacional de Poesía Diverbium en Madrid (España, 2019), en el Encuentro de Escritores Bolivianos en Madrid (España, 2025), en la Tercera Edición del Outsider Festival Internacional de Poesía en Ostuni (Italia, 2025) y en el XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca (España, 2025).



Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).