Oviedo anuncia 14 aprehendidos en caso Mariaca sin mostrar pruebas ni informar quién ordenó las detenciones

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que 14 personas fueron aprehendidas en el caso del fiscal general Róger Mariaca, a quien acusó de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio Público. En la conferencia no exhibió pruebas ni informó qué autoridad ordenó las aprehensiones. La cerró con una advertencia sin destinatario explícito.

Según Oviedo, Mariaca es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Con él fueron aprehendidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el mayor de la Policía Rubén Aparicio y el fiscal superior Martín Irusta. A los cuatro se les atribuye tráfico de sustancias controladas en grado de enriquecimiento criminal.

Los diez restantes son cuatro personas detenidas cuando sacaban dinero en una ambulancia del condominio donde vive Mariaca y seis funcionarios del Ministerio Público que intentaban retirar documentación del mismo inmueble.

El ministro no dio sus nombres. Para los ocupantes de la ambulancia, el fiscal Cándido Blanco anticipó una imputación por legitimación de ganancias ilícitas. Sobre los seis funcionarios no se informó qué delito se les atribuye.

Según el ministro, la Policía Boliviana ejecutó las aprehensiones de forma directa. Los detenidos permanecen en la FELCN a la espera de ser puestos a disposición de la justicia ordinaria.

Lo que dijo y lo que no explicó

Agentes de inteligencia policial siguieron la ambulancia y la detuvieron con bolsas de billetes en su interior. El conteo arrojó Bs 3.532.100 y 10.000 dólares. Como no se encontró un notario, la Policía convocó a la prensa para que registrara el conteo.

Oviedo atribuyó al dinero dos orígenes. Primero sostuvo que provenía de extorsiones a ciudadanos que acuden al Ministerio Público. Después lo relacionó con los 53 días de bloqueos de mayo y junio, y mencionó más de Bs 8 millones incautados con dinero del trópico de Cochabamba y remesas desde Santa Cruz. Esa cifra no corresponde a la de la ambulancia, y el ministro no explicó qué vínculo tendría con Mariaca.

Para sostener que el fiscal encabezaba la estructura, Oviedo citó material de una entrevista policial a Sebastián Marset que lo involucra. También recordó que Marset fue detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, y que entonces fue liberado rápidamente. De esa entrevista solo ofreció su descripción.

El ministro también vinculó al exministro Eduardo Del Castillo con cobros del narcotráfico. Aclaró que no está detenido, pero que la Policía lo busca y que espera resultados en las próximas horas.

Dos opciones

Oviedo cerró con una advertencia: hay dos opciones, estar con la ley o estar «con el delito, con el terrorismo». La frase no nombró a ningún destinatario. Panamericana la interpretó como dirigida a los actores del sistema judicial y a la ciudadanía.

En el mismo mensaje, el ministro exhortó a la Asamblea Legislativa a acompañar al Ejecutivo en la reestructuración de la justicia, y la describió como una «oportunidad histórica» para el Legislativo. La Asamblea adelantó su sesión para tratar la aprehensión. El vicepresidente Edmand Lara respondió que las aprehensiones exigen debido proceso.