Mariaca, Zeballos y Del Castillo aprehendidos; reportan traslado a La Paz o Estados Unidos

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche del miércoles 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru, cuando llegaban desde Sucre. Según Red Bolivisión, partieron en avión hacia Estados Unidos en la madrugada del jueves, con escala en Lima. Ninguna autoridad ha confirmado ese traslado ni la figura jurídica que lo permitiría.

La red DTV afirmó que la DEA participó en el operativo. Fuentes policiales, en cambio, dijeron a EL DEBER que los fiscales serían llevados a La Paz, y otros medios los ubicaron dentro de una aeronave en la pista.

Ese mismo día, el Gobierno había aclarado que no existía un pedido de extradición contra Mariaca. Una fuente del Ministerio de Gobierno confirmó la aprehensión ante AFP, y el Ejecutivo convocó a una conferencia de prensa para las 06:30 del jueves.

Marset fue entregado a la DEA en ese mismo aeropuerto el 13 de marzo, pocas horas después de su captura, en un operativo en el que, según el Ministerio Público, la Fiscalía no participó. Esta vez, tras las aprehensiones hubo efectivos de Interpol en la terminal y se restringió el acceso a la prensa.

La acusación de Washington

El lunes 28, el Departamento de Estado revocó las visas de 12 bolivianos y prohibió a otros nueve obtenerlas; entre los afectados están Mariaca y Zeballos. A Mariaca lo acusó de «corrupción significativa» y de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico.

De Zeballos no explicó los motivos. Es una medida migratoria, no una imputación judicial. Una fuente en Washington dijo a Urgente.bo que la investigación fue coordinada con el Departamento de Justicia, a partir de información de detenidos en Estados Unidos, entre ellos Marset.

Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó de injerencia y presión política por sus investigaciones. Zeballos dijo que solo viajó una vez a Estados Unidos, con visa de turista. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que el Gobierno pediría las pruebas a Washington, y la diputada del PDC Sandra Rivero hizo el mismo reclamo a la Embajada.

Marset y Del Castillo

Tras las aprehensiones circularon videos grabados el día de la captura de Marset. «Mariaca es mi amigo, porque controla la Fiscalía y me avisa», dice en uno. En otro afirma que pagó 500.000 dólares para quedarse en Santa Cruz: «Él (Aparicio) y Mariaca fueron los que hicieron el arreglo con Del Castillo». Agrega que pagaba una mensualidad al entonces ministro de Gobierno, a quien llama «Sonia». Son afirmaciones de un detenido, sin verificación independiente.

Eduardo Del Castillo fue aprehendido cerca de las 23:00 del miércoles en Sopocachi, La Paz, junto con dos de sus exjefes de gabinete y el capitán Rubén Aparicio. Montero Noticias reportó también la aprehensión del fiscal superior Martín Irusta, otro de los sancionados por Washington.

No se informó de qué se les acusa. Horas antes, la Fiscalía General había calificado de falsa una versión sobre una reunión entre Mariaca y Marset.

Mariaca y Zeballos arribaron a El Alto y están detenidos en la FELCN. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron trasladados a La Paz desde el aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz. A las 02:15 AM de este jueves, ambos se encuentran en oficinas de las FELCN en la ciudad de El Alto. Este el reporte de nuestro periodista Max Tancara. #RogerMariaca #AlbertoZeballos #ElAlto #SebastianMarset — Conexiónbol (@EnConexionbol) October 1, 2026

Fiscalías intervenidas

En Sucre, funcionarios de la Fiscalía General denunciaron en una transmisión en vivo que policías entraron al edificio fuera de horario, sin orden judicial, y les comunicaron que quedaban aprehendidos.

La transmisión se cortó poco después. Las fiscalías de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca fueron intervenidas o quedaron bajo resguardo policial.

En La Paz, el fiscal Henry Ayala denunció irregularidades. En Santa Cruz, la Policía allanó el domicilio de Mariaca y arrestó a cinco personas cerca del condominio donde viven ambos fiscales.

El caso Cerimedo

Minutos después del allanamiento en Sucre, Nadia Beller escribió: «Policías allanaron la fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo». Beller recibió tres disparos el 17 de agosto en Santa Cruz y señaló a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, como presunto autor intelectual del ataque.

Él está en prisión preventiva por tentativa de feminicidio. Su defensa sostiene que la única prueba en su contra es la versión de Beller, cuyo teléfono está en poder de la Fiscalía. Ninguna autoridad informó qué ocurrió con los expedientes durante la intervención.

La misma Fiscalía investiga si Cerimedo está implicado en un caso de narcotráfico en el Beni. El lunes, el vicepresidente Edmand Lara presentó un audio atribuido al consultor.

En la grabación, una mujer identificada como Yali le dice que los operadores de San Lorenzo de Moxos quieren pagar «15 por carro» por sus aeronaves, y la voz atribuida a Cerimedo responde que lo revisará con Cabrera.

Lara identificó a ese Cabrera como el coronel Frans William Cabrera Quispe, exdirector de la FELCN.

Beller, que en agosto había denunciado que Cerimedo controlaba los aeropuertos del Beni, difundió después un chat en el que Yali le reenvía la designación del director regional de Naabol y lo llama «el nuestro». El audio no ha sido sometido a pericia.

Cabrera figura en la lista de sancionados por Washington, junto con el fiscal cuya institución investiga a Cerimedo. Cerimedo no está en ella.

Un día antes de las aprehensiones, Beller publicó una fotografía en la que aparecen Cerimedo, Donald Trump Jr., Brad Parscale, exjefe de campaña de Donald Trump, y Andy Rivas. No se conocen la fecha ni el contexto de la imagen.

Beller afirma haber entregado a la Fiscalía pruebas sobre la intervención de Cerimedo en YPFB y sobre comisiones para Parscale vinculadas a FUTURA, proveedora de combustible del Estado. Esas pruebas no han sido verificadas.

Según el diario El País, Cerimedo impulsó la adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas. El Departamento de Estado invocó ese mismo programa para acusar a Mariaca de debilitar las instituciones bolivianas.