Audio atribuido a Cerimedo fija en 15.000 el cobro por narco avioneta en Beni

La voz atribuida a Fernando Cerimedo dice que hablará “con Cabrera” para revisar el cobro por avionetas en Beni. El vicepresidente Edmand Lara presentó el audio el lunes y anunció que lo enviará al Ministerio Público. Lara identificó a ese Cabrera como el coronel que dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cargo que ejerció Frans William Cabrera Quispe.

El pedido parte de una mujer identificada en la transcripción como Yali. Según le cuenta a Cerimedo, los operadores de San Lorenzo de Moxos quieren pagar por todas sus aeronaves y necesitan saber a quién entregar el monto “para que queden tranquilos”. La respuesta es: “Dame una hora, dos horas, que voy a hablar con Cabrera para revisar ese tema y te llamo”.

La grabación no incluye el grado ni el nombre de pila de Cabrera. Tampoco establece la fecha de la conversación ni la moneda de los montos. La mención, por sí sola, no demuestra que el coronel haya participado en el esquema, y nada en el audio acredita que los pagos se hayan realizado. Hasta la mañana del martes, Cabrera no se había pronunciado públicamente sobre el audio. La Fiscalía todavía no confirmó de forma independiente la autenticidad de la grabación.

Al presentarla, Lara sostuvo que en el audio Cerimedo afirma que solo coordina con el coronel Cabrera. Esa frase no figura en la transcripción literal, donde se oye un anuncio de consulta y no una coordinación descrita como vigente.



La tarifa y el intermediario

La identidad de Yali no se ha hecho pública. Según Red Uno, las primeras indagaciones mencionadas por Lara apuntan a que sería boliviana y del oriente del país. El Vicepresidente dijo que se realizan cotejos antes de divulgar su nombre.

Yali relata que un intermediario le ofreció el trato en 10.000 y que, al hablar directamente con quien paga, descubrió que la cifra real era 15.000. “A mí me gusta hablar con el dueño del circo, pues no con los payasos”, dice. Concluye que el intermediario pretendía quedarse con 5.000 y fija el precio: “15 por carro”. El contexto indica que “carro” designa a las aeronaves. En la conversación nadie menciona la moneda; Visión 360 reportó el monto como dólares.

Según Yali, el pago sería mensual en los lugares sin vuelos diarios, y más alto donde no hay pista de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y “no hay FELCN muchas veces”. Menciona además a “esta empresa grande que viene de Santa Cruz con los 45 carros”, que planeaba distribuir unas diez aeronaves en cada uno de tres municipios: San Ramón, San Joaquín y San Borja. Esperaban solo su señal para empezar. La voz atribuida a Cerimedo contesta: “Eso te aseguro que lo resolvemos hoy”.

Naabol y un municipio cerrado

Buena parte de la conversación trata sobre el personal de los aeropuertos. Yali dice que en San Ramón hay un controlador que “se alinea” y que en San Joaquín “hay pista, hay movimiento, pero no hay controlador”. Pide al “departamental, el que pusimos en Naabol” una lista con nombre y apellido de todos los controladores, por si hacen falta cambios. “Son simples controladores”, agrega, “van a recibir órdenes de lo que nosotros digamos”. Naabol es la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos.

Sobre San Ramón, Yali afirma que el municipio está “tomado” desde el asesinato del hijo del alcalde y que tres “homólogos” no dejan volar a nadie. “Se va a tener que cambiar a esa gente”, dice. El audio no precisa quiénes son. También habla de designar a un jefe departamental de la FELCN en Beni para que coordine “con todos los pueblos”, y Cerimedo responde que se reunirá con él “entre poco”.

La voz atribuida al argentino menciona que trabaja “con esta gente de la Secretaría de Transporte”, sin aclarar a qué repartición se refiere. Al final pide a Yali que le envíe la lista de aeronaves y cierra con una instrucción: “Hoy dejemos esto probado para que ellos empiecen a protocolizar”.

El memorándum de Naabol

Nadia Beller difundió una captura que, según dijo, Cerimedo le envió de su chat con Yali. La imagen muestra una conversación de WhatsApp con un contacto guardado con ese nombre, fechada un miércoles.

A las 3:32 p. m., el contacto reenvía la fotografía de un memorándum de Naabol y escribe: “Ya le dieron su memo al nuestro hace un ratito amigo”. Desde el teléfono donde se tomó la captura responden “bien”. Luego llega otro mensaje: “Desde mañana empieza a poder (sic) orden en cuanto a las provincias”.

El memorándum lleva los membretes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y de Naabol, y está fechado en La Paz el 1 de junio de 2026. Designa a Víctor Olivera Villarroel como director regional de Beni a partir del 3 de junio, mientras se realiza la convocatoria pública para el cargo. Ese 3 de junio cayó miércoles.

La captura remite al pasaje del audio en que Yali se refiere al “departamental, el que pusimos en Naabol”. Aun así, no demuestra que la designación haya sido irregular ni que el funcionario haya participado en el esquema descrito en la grabación. Tampoco fue peritada: es una fotografía de pantalla reenviada, y el nombre del contacto lo asignó quien guardó el número.

La visa de Cabrera

Lara ya había citado un informe de Inteligencia del 21 de enero de 2026 sobre un ofrecimiento de $us 410.000 para dar protección policial a 41 aeronaves en Beni. Este medio no pudo verificar ese informe. La división arroja $us 10.000 por aeronave, el mismo monto que, según Yali, propuso el intermediario. Ningún documento conocido vincula ambas cifras; la coincidencia es aritmética.

Cabrera asumió la dirección general de la FELCN en diciembre de 2025. El 31 de agosto de este año fue posesionado como inspector general interino de la Policía, cargo que ejerció hasta el 22 de septiembre.

El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó entre los 13 bolivianos cuyas visas revocó, dentro de una política dirigida a extranjeros que, según Washington, socavan gobiernos democráticamente electos mediante corrupción o narcotráfico. El listado no ofrece una explicación individual sobre su caso.

Ese mismo día, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció una investigación interna en la Policía contra Cabrera y precisó que ya había sido pasado a la denominada letra E. Se trata de una situación administrativa especial en la que el efectivo queda suspendido temporalmente de sus funciones operativas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo que pedirán a Washington las razones de la medida. Confirmó además que Cabrera integró misiones oficiales en Estados Unidos y participó en reuniones de coordinación con la DEA cuando Justiniano era viceministro de Defensa Social. Ambos viajaron juntos a Washington en mayo de 2026 para reunirse con funcionarios de esa agencia. En la información oficial difundida, ninguna de las dos medidas aparece relacionada con el audio.

El fiscal general Roger Mariaca informó que se investiga si Cerimedo podría estar implicado en un caso de tráfico de sustancias controladas y confabulación en el Beni. En el mismo anuncio del lunes, Washington atribuyó a Mariaca “corrupción significativa” y lo acusó de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, cargos que no constituyen una determinación judicial. Justiniano calificó de graves los señalamientos y dijo que el Gobierno pedirá los elementos que los sustentan.

Mariaca rechazó la acusación, defendió la independencia del Ministerio Público y anunció que la Fiscalía continuará con el caso Cerimedo, incluida la línea sobre una posible relación con el narcotráfico. Cerimedo cumple detención preventiva por tentativa de feminicidio y por enriquecimiento ilícito.

Los abogados y el encuentro en el Ventura Mall

El audio menciona a dos abogados, “un tal Carlos” y “un tal Gómez”, que buscaban “hacer arreglo”. Yali cuenta que les advirtió que no pactaran con nadie, y Cerimedo coincide: “Si le quieren pagar de entrada les va a salir peor”.

“Les dije que él controlaba los aeropuertos del Beni”, escribió Beller tras la difusión del audio. Afirma que, en su declaración dentro del proceso por ganancias ilícitas, habló de esos abogados y de “dos ministros involucrados con ellos”. No los nombró.

Beller pidió buscar a Yali y relató un encuentro que fecha el 30 o el 31 de julio, sin precisar el día. Cerimedo se reunió con la mujer en el parqueo delantero del Ventura Mall y regresó a Güembé con un paquete. Le explicó que ella había olvidado su agenda en el vehículo que él conducía. Antes de almorzar en La Sierra, volvieron juntos al centro comercial para devolverla. “Allí la vi por primera vez, aunque ya los había escuchado hablar muchas veces”, escribió.

Hace un mes, ante el audio atribuido a Cerimedo y a la primera dama, Beller sostuvo que esa no era la voz del consultor y pidió un peritaje. Esta vez no cuestionó la grabación.