Aramayo prometió transparencia, su ministerio dijo no tener datos del viaje de Paz a Boca Ratón

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que la información sobre el viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos era transparente. Cuando la agencia ANF pidió a una funcionaria de su despacho, respondió que no la tenía. Entre una declaración y otra, el FAB-002, el avión en el que viajó el presidente según el ministro, pasó tres días en Boca Ratón, Florida, después de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Boca Ratón es una ciudad del condado de Palm Beach conocida por sus barrios residenciales y sus playas. Varios medios que reconstruyeron el viaje sitúan a Paz y a integrantes de su familia en ese desplazamiento.

El jueves 24 de septiembre, tras el discurso de Paz ante la ONU, Aramayo declaró: “El mandatario viajó en la aeronave FAB-002, los planes de vuelo están disponibles y toda la información es transparente”.

En la misma intervención anunció: “El presidente retorna entre hoy día y mañana la madrugada a Bolivia”. También atribuyó las críticas a “una mala intención y malicia en quienes actúan con mezquindad”.

Esa noche, a las 22:36, el FAB-002 despegó del aeropuerto privado de Teterboro, en Nueva Jersey. Según los registros de Flightradar24 difundidos por El País de Tarija, aterrizó en Boca Ratón pasada la una de la madrugada del viernes 25. Permaneció allí hasta la tarde del domingo 27, cuando partió hacia Ciudad de Panamá, informó ANF.

Lo que muestran los registros

El avión despegó dentro de la franja horaria que Aramayo había dado para el regreso del presidente, pero tomó rumbo a Florida. El País no registró actividad pública de Paz el viernes 25 ni el sábado 26.

La última reunión documentada del mandatario en Estados Unidos fue con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y los presidentes Santiago Peña y José Raúl Mulino, el jueves en Nueva York, aunque la foto se difundió el viernes.

Aramayo había anunciado para la noche del jueves un encuentro con «un grupo empresarial muy importante», pero no dijo con quién ni dónde.

Parte de la comitiva oficial volvió por su cuenta. El canciller Huanca y el vicecanciller Carlos Paz Ide posesionaron viceministros en La Paz el sábado 26, mientras el avión seguía en Florida.

La familia acompañó al presidente durante el viaje. En Nueva York se vio a la primera dama, María Elena Urquidi, y a su hija Catalina, y Brújula Digital informó que también viajó la hija menor, Elena. No se ha publicado una lista oficial de pasajeros del tramo a Boca Ratón, por lo que la presencia de cada persona a bordo se basa en reportes periodísticos.

Tres versiones del Gobierno

El 21 de septiembre, el vocero presidencial José Luis Gálvez dijo a Unitel que Paz “estaría ocho días fuera” y señaló que tendría encuentros bilaterales y con organismos multilaterales. Esa previsión situaba aproximadamente el retorno el 27 de septiembre, fecha en la que ANF informó la salida del FAB-002 desde Boca Ratón hacia Panamá.

El 24 de septiembre, en cambio, Aramayo anunció que el presidente retornaría “entre hoy día y mañana la madrugada”. Horas después, el avión en el que, según el propio ministro, había viajado Paz salió de Nueva Jersey hacia Florida.

El recorrido conocido del FAB-002 se aproxima a la previsión de ocho días formulada por el vocero, pero no coincide con el retorno inmediato anunciado por Aramayo.

La tercera respuesta provino del Ministerio de la Presidencia. ANF solicitó a esa cartera información sobre el itinerario de Paz en Estados Unidos, su agenda oficial, la composición de la delegación familiar y oficial y el motivo de la permanencia del FAB-002 en Boca Ratón.

Según la respuesta recogida por la agencia, Thania Sandoval, jefa de la Unidad de Coordinación Interministerial y Relación con Medios de Comunicación, indicó que no tenía esa información.

La respuesta contradice la transparencia anunciada por Aramayo. El ministro aseguró que los planes de vuelo estaban disponibles, pero la funcionaria de la misma cartera dijo no tener la información solicitada por ANF.

Hasta el lunes 28 no se habían publicado los planes de vuelo que mencionó Aramayo, ni la lista de pasajeros, ni la fecha de llegada de Paz al país. El Post recordó que el FAB-002 es un bien del Estado y que su operación se financia con recursos públicos.

El costo del viaje tampoco tiene cifras oficiales. El vicepresidente Edman Lara afirmó que la delegación le costaba al Estado más de 250.000 dólares, y Aramayo respondió que las denuncias deben probarse, sin presentar datos propios.

Diez días y una misión oficial

El artículo 173 de la Constitución permite al presidente ausentarse del país sin autorización de la Asamblea Legislativa por misión oficial, durante un máximo de diez días. Si Paz llegó el lunes 28, su ausencia habría sido de unos nueve días. Una ausencia de más de diez días quedaría fuera de ese supuesto, y correspondería establecer cuál fue su fundamento jurídico.

El Gobierno presentó el viaje como una misión oficial vinculada a la ONU, y Gálvez la describió como una agenda de encuentros bilaterales y con organismos multilaterales.

El Gobierno no ha informado qué actividad oficial desarrolló el presidente después de su agenda en Nueva York. Con la información disponible no se puede calificar la estancia en Florida de privada ni de oficial. Lo que está documentado es la falta de una explicación.

El artículo 169 regula otra cuestión, la suplencia. En caso de ausencia temporal, asume la Presidencia quien ejerza la Vicepresidencia, por un máximo de 90 días. La norma no fija a partir de cuántos días de ausencia se aplica.

Con base en ese artículo, Lara se declaró presidente en ejercicio el lunes 21. El Gobierno respondió con el Decreto Supremo 5515, que permite al presidente gobernar por medios digitales desde el exterior. La controversia sigue abierta porque el Tribunal Constitucional no tiene quórum para resolverla.

Recuadro: el recorrido del FAB-002

Fecha Hora Movimiento Sáb 19 01:42 (hora de Bolivia) Santa Cruz → Ciudad de Panamá Sáb 19 11:46 (hora del Este de EE. UU.) Llegada a Manassas, Virginia Dom 20 19:00 (hora del Este de EE. UU.) Manassas → Teterboro, Nueva Jersey Lun 21 al jue 24 Estacionado en Teterboro durante la agenda pública de Paz en Nueva York Jue 24 22:36 (hora del Este de EE. UU.) Teterboro → Boca Ratón, Florida Vie 25 Pasada la 01:00 (hora del Este de EE. UU.) Aterrizaje en Boca Ratón Vie 25 al dom 27 Estacionado en Boca Ratón, sin agenda oficial publicada Dom 27 Tarde Boca Ratón → Ciudad de Panamá (ANF) Lun 28 Sin registro público de llegada a Bolivia

La ruta se reconstruye con registros de Flightradar24 publicados por El País de Tarija y ANF. La información sobre pasajeros no procede de una lista oficial.