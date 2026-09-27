Doctor, magíster y abogado: dos universidades no registran a Cerimedo y las fechas de su currículum no cuadran

Fernando Cerimedo, el consultor argentino detenido en Bolivia, se presenta como doctor en Marketing, magíster en Administración de Empresas y abogado. En su perfil de LinkedIn declara cinco estudios: un MBA de la Universidad de Puerto Rico, un doctorado de la University of Phoenix, posgrados en Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo 21, de Argentina. En su cuenta de X se define como “Marketing Phd”.

Dos de esas instituciones no lo registran. The Washington Post consultó al MIT y a la University of Phoenix para el perfil que publicó el 26 de septiembre, y ambas respondieron que Cerimedo no figura como alumno. Harvard no respondió al diario, pero en 2023 ya había dicho a otro equipo periodístico que tampoco tenía registros de él.

Las otras dos entradas no encajan con las fechas, con el orden de los títulos ni con el relato que el propio Cerimedo ha dado sobre su vida.

Lo que declara

Según la sección de educación de su perfil de LinkedIn, Cerimedo cursó un Master of Business Administration (MBA) en la Universidad de Puerto Rico entre 2001 y 2006, con una nota de 3.74. En la descripción de esa entrada escribió “Lic en Marketing”.

Entre 2006 y 2008 habría obtenido un doctorado (PhD) en Marketing en la University of Phoenix, con una nota de 3.98. Después declara un posgrado en Comunicación Política en Harvard, entre 2009 y 2010, y otro en Neuromarketing en el MIT, entre 2010 y 2011. La última entrada es un título de grado: Abogacía en la Universidad Siglo 21, una universidad privada con sede en Córdoba, entre 2015 y 2019.

El perfil registra lo que Cerimedo afirma haber estudiado. No incluye diplomas, números de registro ni otro documento que permita comprobar que obtuvo esos títulos.

Las respuestas

El Post define la historia de Cerimedo como una mezcla de «embellecimiento y contradicción». Además de los títulos, él había dicho que entrenó con los Navy SEALs y que trabajó en la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama.

El diario consultó a las instituciones: el MIT y la University of Phoenix dijeron no tener registros de Cerimedo como alumno, y Harvard y la oficina de prensa de la Marina estadounidense no respondieron.

Harvard sí había respondido antes. En 2023, una investigación conjunta de Chequeado, CIPER y elDiarioAR le preguntó por el posgrado que Cerimedo dice haber hecho en 2010, donde, según contó, conoció a Eduardo Bolsonaro. La universidad informó que no encontró registros de «Fernando Gabriel Cerimedo» ni de Eduardo Bolsonaro como alumnos. Consultado por correo electrónico, Cerimedo respondió que había hecho cuatro cursos sueltos y que por eso no figuraba como alumno. En su perfil de LinkedIn, esos cursos aparecen como un posgrado.

La Universidad de Puerto Rico y la Universidad Siglo 21 no figuran entre las instituciones consultadas en esas investigaciones. Sobre la primera hay, además, dos versiones del propio Cerimedo.

A principios de 2026, antes de la detención, la revista Nueva Sociedad informó que, según su perfil de LinkedIn, se había licenciado en Marketing en esa universidad. La versión actual presenta el mismo estudio como una maestría.

El MBA

En la investigación de 2023, Cerimedo contó que a los 19 años dejó su Mar del Plata natal porque había sido becado por Harvard por sus habilidades en triatlón. Según su relato, no pudo estudiar allí porque no sabía inglés, y se instaló en Puerto Rico.

La Universidad de Puerto Rico existe desde 1903 y es un sistema público con once recintos. El perfil de Cerimedo no indica en cuál habría estudiado. El Recinto de Río Piedras ya ofrecía la maestría en Administración de Empresas en esos años.

Una certificación del curso 2001-2002 registra una propuesta para revisarla. El programa se dictaba en forma presencial, porque la versión completamente a distancia empezó recién en agosto de 2021. En los años que declara Cerimedo, el título solo podía obtenerse estudiando en la isla, lo que concuerda con su relato.

Lo que no concuerda es el resto de la entrada. Para ingresar al MBA, la universidad exige hoy un bachillerato o su equivalente, con un índice mínimo de 3.00 sobre 4.00. El programa presencial se completa en dos o tres años, según la carga de cursos. Los cinco años que declara Cerimedo corresponden mejor a una licenciatura.

La universidad ofrece un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo, de 124 créditos y organizado en cuatro años. Una licenciatura en marketing es, además, lo que Cerimedo escribió en la descripción de la entrada y lo que el perfil decía antes, según Nueva Sociedad.

El orden de los títulos

Cerimedo nació en 1981. Según su perfil, empezó la maestría a los 20 años, sin declarar el bachillerato que la universidad exige para ingresar. Luego declara un doctorado de dos años, iniciado el mismo año en que terminó el MBA. Un doctorado suele llevar entre cuatro y cinco años.

Después vienen los dos posgrados, y en 2015, siete años después del doctorado, empieza Abogacía, una carrera de grado. En una trayectoria académica habitual, ese orden va al revés: primero el grado, después la maestría y al final el doctorado.

La carrera de Derecho tiene, además, un antecedente que el perfil no menciona. Según su propio relato de 2023, Cerimedo ya era estudiante de Derecho cuando dejó Mar del Plata, a los 19 años. En LinkedIn, sus estudios de Derecho empiezan en 2015, en otra universidad, y no hay ninguna entrada anterior.

Los años declarados casi no se superponen: solo coinciden en 2006, entre el MBA y el doctorado, y en 2010, entre Harvard y el MIT. En ambos casos, un programa habría terminado y el otro empezado el mismo año.

Cerimedo también trabajó en el ámbito universitario. En 2023, el diario La Nación informó que tenía relación de dependencia con la Fundación Pro del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, en Buenos Aires.