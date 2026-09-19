Paz sube el litro diésel a Bs 17,95 y queda atado a una fórmula de importación

El Gobierno de Rodrigo Paz fijó el precio del diésel en Bs 17,95 por litro, con IVA incluido, y lo ató a una fórmula que seguirá el costo internacional de importación. El Decreto Supremo 5716 abroga los decretos 5676 y 5698 y sustituye el precio fijo por el Precio de Paridad de Importación.

El cálculo toma como referencia el diésel ULSD Colonial 62 que publica Argus Media y le suma el premio de los contratos, transporte, almacenamiento, inspección, costos financieros, tributos aduaneros y logística. El resultado se expresa en dólares y se convierte a bolivianos con el tipo de cambio oficial del Banco Central.

Paz presentó la decisión como el fin de la subvención y sostuvo que garantizará el abastecimiento y reducirá el contrabando. “Desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, afirmó.

El propio decreto matiza esa frase. Sobre el costo de importación se aplican el IVA, el IEHD, los márgenes de comercialización y la logística, todos heredados del esquema anterior. El precio final suma a ese costo la carga tributaria y los márgenes que el Estado conserva, y canaliza la diferencia hacia YPFB y las refinerías.

De Bs 9,80 a Bs 17,95

El esquema anterior fijaba Bs 9,80 para el transporte y otros consumidores y hasta Bs 16,50 para grandes consumidores. Con un precio único de Bs 17,95, el transporte de carga afronta un aumento cercano al 83%, el mayor de todos. Para los grandes consumidores el alza ronda el 9%. En el flete es donde el ajuste llegará primero a los precios de los alimentos.

El analista Gonzalo Colque leyó la medida como un traslado del costo al consumidor. Escribió que el Gobierno dice eliminar la subvención, pero “traslada el 100% del costo a la gente”. Su objeción apunta a quién paga la brecha entre el precio interno y el internacional.

En el plano técnico, el decreto no aplica una indexación automática a una cotización: fija un Precio de Paridad de Importación con una banda de ajuste del 5%. Las dos lecturas describen la misma operación desde lados distintos. El Estado deja de cubrir esa brecha y la paga quien carga combustible.

El Ente Regulador calculará un precio referencial cada día hábil. Mientras la variación se mantenga entre -5% y +5% frente al promedio internacional, el precio no cambia. Fuera de esa banda, se fija uno nuevo, con vigencia desde el día siguiente. La aplicación depende de la reglamentación que debe emitir el Ministerio de Hidrocarburos, que tiene hasta cinco días hábiles para definir la estructura de costos del primer cálculo.

Las medidas de compensación

Para amortiguar el impacto, Paz anunció el bono PEPE II para 2,9 millones de personas, con Bs 874 millones, y el aumento del Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. El Gobierno habilitará hasta Bs 800 millones en créditos al 6% anual para transportistas de carga, gremiales, artesanos, comerciantes y productores, y créditos directos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000 para el sector productivo.

Anunció la eliminación de aranceles a insumos, semillas, maquinaria y bienes de capital, una ampliación de 120 días del perdonazo tributario para más de 200.000 contribuyentes, un plan de enlosetado que generaría 18.000 empleos directos según el Gobierno y la continuidad de la devolución de depósitos en dólares.

Paz justificó el cambio por el gasto fiscal y citó cerca de 55 millones de dólares semanales, una cifra que abarca todos los combustibles subvencionados y no solo el diésel.

Un cambio de mecanismo

El DS 5716 sustituye un régimen de precio regulado fijo por otro vinculado al costo de importación. También amplía hasta 2030 el incentivo tributario para vehículos flex fuel y fija un arancel de 0% hasta fines de 2027 para ciertas importaciones de gasolinas. El decreto 5698, del 1 de septiembre, quedó abrogado sin que las versiones oficiales del viernes lo mencionaran.

Paz sostuvo que el precio único es la única forma de garantizar diésel las 24 horas. El decreto entrega la herramienta de precio. El abastecimiento dependerá de que la importación fluya a ese valor. “Subvención o futuro, yo elijo futuro”, finalizó.