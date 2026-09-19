La COB debia concertar, sí o sí, y orientar tambien

La COB es la máxima organización de los trabajadores de Bolivia, aglutina en su seno sindicatos, organizaciones populares, campesinas y otras. Es un instrumento de reivindicación y concertación de los intereses que representa. Es de carácter pluriidiológico y pluripartidario. Dispuesta a asumir una responsabilidad política, cuando las condiciones objetivas y subjetivas están dadas para emprender sus luchas; claramente identificado con la problemática de los pobres y los trabajadores. Hoy esas posibilidades no existen, gracias a la traición de Evo (Acuerdo político-estratégico entre evistas y golpistas) y la mezquindad del MAS-IPSP, faltos de ideología y principios.

Nosotros sostenemos que, la Democracia: “Es concebida como una especie de nave, dependiendo de quien logre montarse en ella, para dirigirla hacia la izquierda; con un programa de lucha identificado con la problemática de los pobres y los trabajadores; o hacia la derecha; con un programa identificado con los intereses de la oligarquía y el imperialismo”. Ambos extremos, en contradicción; irreconciliables en el inexorable transcurrir del tiempo. https://bolpress.com/2025/05/09/lo-imprevisible-en-la-contienda-electoral/

A colación, algunos apuntes. No debemos olvidar que, el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), votó en contra de la repostulación de Evo Morales Ayma, nos guste o no; el voto popular lo había decidido así. Este antecedente de decisión popular, era el único precedente válido, legal y legítimo, contra la reelección de Evo. Las elecciones del 20 de octubre de 2019, le dieron ganador al MAS-IPSP. La excusa para el Golpe de Estado, manejando la consigna de “fraude electoral”, solo estaba en la mente de neofascistas sanguinarios. La OEA, al detectar “irregularidades, y manipulación de datos” recomendaba nuevas elecciones. Ninguna organización seria pudo demostrar tal “fraude”, todo lo contrario. Pero, ya estaba en camino el financiamiento del golpe y la articulación fascista más nefasta de nuestra historia, que, comprometía a instituciones del Estado, cívicas, religiosas e instancias copadas por la derecha. Es decir, todos los Poderes del Estado: nacionales, regionales o locales, y “prestigiosos” medios de comunicación.

El descaro de los golpistas, siniestros demócratas; ya anticipaban desconocer las elecciones, y cínicamente pedían la intervención de EE.UU. No les interesaba la Patria, ni su soberanía, ni su democracia. Fruto de esa osadía, vino el Golpe de Estado, con muchos muertos y heridos en Sacaba y Senkata (posteriormente olvidados, y los culpables ahora liberados). Para el caso, estaban seriamente implicados los medios de comunicación (manejando la mentira, o distorsionando la verdad, como ahora), las iglesias, los partidos de la derecha de ideología neofascista y vende patria. Todos, indolentes con el ser humano como tal. Consolidado el golpe, se instaló estructuralmente la corrupción (como hoy), el narcotráfico, negociados con la salud (Covid-19), la clausura del año escolar. La derecha acaparó todas las instancias de decisión, sin poder probar sus estériles acusaciones, como ahora.

Y, ante la tozudes del gobierno golpista de Janine Añez, el descontento de popular; hizo que se movilizaran, con todos los riesgos de por medio; desembocando en nuevas elecciones generales; para el 18 de octubre de 2020, gracias, en especial, a la FSTMB y su Ejecutivo, Orlando Gutiérrez. En la que el triunfó de Luis Arce Catacora fue incuestionable (catalogado en su momento, como el triunfo de uno de los mejores ministros de economía del Continente), con el MAS-IPSP, con más del 55%. Mucho más que el logrado por Rodrigo Paz Pereira en segunda vuelta (sin contrincante de izquierda), gracias a Evo, Andrónico y sus seguidores. Algo raro sucedía al interior del MAS-IPSP, con disputas por la “propiedad” de la sigla de origen falangista. Tienda política, en la que afloraba intereses sectarios, sin principios ni ideología. Que corifeaban en el mismo tono, con la nueva derecha, desde dentro y fuera del gobierno. Concomitando en lo político, económico y social; con el marbete del “Fracaso” del gobierno de Arce Catacora.

En el interín de esa coyuntura, Evo se victimiza demagógicamente y manipula la consciencia popular. Culpaba a Arce, de persecución política y de desaparecerlo físicamente. Inclusive, de proscribir al MAS (logrado por Evo). Y, se produjo un golpe de Estado fallido, endosando al gobierno como “autogolpe”. Todo intencionado: críticas de crisis económica con “inflación del tomate”, escases de dólares (falta de retorno y especulación bancaria); reservas existentes (mal contabilizadas); especulación y agio con la canasta familiar y los carburantes. Tachando al gobierno de corrupto y de amparar el narcotráfico; lacras sociales de los gobiernos, de acá y de allá. Más intenso y estructurado, con gobiernos de “dictadura” y de derecha. Como ahora.

Hoy tenemos instalado en el poder, a una “estructural cínica y mediática”, de las élites dominantes. Una nueva derecha osada levantando cabeza; integrado por evistas (desde dentro y fuera del gobierno, como antes), camachistas y mesistas (golpistas). Todo, dentro el marco del acuerdo político estratégico diseñado por el Pentágono Norteamericano, suscrito en el parlamento, a la cabeza de Andrónico Rodríguez, quien no tardó en alejarse de Evo, en medio de amenazas y mentiras, luego de sus conversaciones con Marcelo Claure, y viajes a Europa.

Así, la nueva contienda electoral, del 17 agosto de 2025, estuvo marcada por participación exclusiva de la derecha, bajo el “mérito de Marcelo Claure”; oligárquica y proimperialista. Increíble pero cierto. Habiendo generando un ambiente político, sin opción para el campo popular, que no sea “el mal menor”; el binomio Paz-Lara. Lamentablemente, gracias a la oscura y desubicada posición política, asumida por Evo Morales Ayma.

La derecha ahora, tiene todo el poder y hace lo que quiere. Porque, el acuerdo político estratégico, suscrito en el parlamento entre, evistas, camachistas y mesistas, a la cabeza de Andrónico Rodríguez, le ha sido lapidario a Evo, Andrónico y el MAS-IPSP. Porque, pasaron a la historia como hostigadores de los pobres y los trabajadores. Que, en el 2005, les había encumbraron en el poder, para que después de 14 años, traicionaran cínicamente el avance popular y el Proceso de Cambio; logrado con sangre y sacrificio, sin conducción política e ideológica. Como está ocurriendo hoy.

Los resultados de la contienda electoral nacional, regionales y locales; deja un sabor amargo, asimilable sólo, con la traición que hizo Víctor Paz Estenssoro a la “Revolución del 9 de Abril de 1952”, traición a quienes le habían encumbrado en el poder, robarles su Instrumento Político, MNR, para luego enlodarlo en golpes de Estado, en especial con la de Banzer Suárez, poniéndolo al servicio de la oligarquía y el imperialismo. Evo está en ruta similar. Así está diseñado el acuerdo estratégico con la derecha golpista, logrado estratégicamente por Marcelo Claure, diseñado por el imperio USA.

El campo popular fue traicionado, desorientado; que es lo peor, sin otra opción que buscar el mal menor. Ahora en un proceso tozudo, el de reinstaurar el modelo neoliberal de 1985-2005, con el tristemente célebre D.S.21060. Época tramposa de recesión económica, endeudamiento externo, despido de trabajadores, quiebra de bancos, hambre, miseria, entrega cínica de nuestras Empresas Estratégicas del Estado, y de nuestros recursos naturales, a la voracidad insaciable de las transnacionales. Algo que no debe volver a suceder, en honor a los mártires caídos en la guerra por el agua, por el gas. Y ahora más fresco, de los caídos en Sacaba y Senkata.

El Presidente Rodrigo Paz Pereira, matrero político en instancias de decisión del aparato burocrático del Estado, está claro, no es ningún ingenuo. Sabe lo que hace, es conocedor y cómplice del Acuerdo Estratégico, ligado al imperialismo. Lo que le ha hecho olvidar el voto popular, sus compromisos prelectorales en lo social, y el de cuidar el patrimonio del Estado. Pero, como miente cínicamente, y está rodeado por embusteros y corruptos en su gabinete, hacen que su gestión e imagen se desplomen inevitablemente. Porque, En lugar de atropellar y judicializar a los dirigentes por justas reivindicaciones, y, el cuidado del patrimonio del Estado (Recursos naturales, empresas estratégicas y bienestar social), debería esmerarse en ganar credibilidad; aclarando oportunamente sobre las 32 «narcomaletas» que decía saberlos; toneladas de “narcomaderas”, negocio turbio con el oro ilegal, negociados con los “combustibles veneno para motorizados” que paralizó el transporte en general. El avión siniestrado con millones de dinero «especial», autoridades prontuariadas en cargos de decisión (aduanas, aeropuertos, YPFB, etc, etc) con acciones impunes. Además, del escándalo Cedimeo-Beller. Entonces, cabe preguntarnos: ¿Así, se logrará mejorar el aparato burocrático y productivo del Estado, y el bienestar social?. Imposible.

La destrucción del Aparato Productivo del Estado en democracia fue 1985-2005. Se la recuperó, con todos sus defectos 2005- 2025, excepto el 2019-2020-. Hoy se intenta reinstaurar lo de hace 20 años atrás. El Presidente, tiene que reflexionar en favor de todos quienes están movilizados y le apoyaron con su voto. Y no buscar fantasmas. La solicitud de su renuncia, fue fruto de la bronca contenida y de infiltrados irresponsables; no de la COB. Y Paz Pereira, tiene que comprenderlo. Y no fallarlos en los acuerdos logrados mediante el diálogo, como debía haber sido desde el principio del conflicto. La COB, no fue asertivo con la aceptación de quitar las subvenciones a carburantes, que, hasta hoy, no resuelve el problema de fondo, todo lo contrario; sus efectos ya se los va sintiendo letales, para el pueblo trabajador empobrecido. Pero ello no implica, tomar por lerdos y retardados a nuevos luchadores sociales, que sabrán hacerle frente, pese a la adversidad en que se mueven política e ideológicamente. Porque el hambre y la miseria que se avecina, tendrán características intolerables.

Rodrigo Paz Pereira, si reflexiona (poco probable), tendría que preferir equivocarse con las perspectivas de los pobres y trabajadores, y no con las élites de dominación, que lo empujan al despeñadero por la vía del desastre. Algo peligrosísimo para todas las conquistas, aspiraciones populares y el desarrollo nacional. Basta volcar la mirada al periodo nefato de 1985-2005.

Lamentablemente, aparece el evismo (nada creíble, porque su conducta lo condena), intentando aprovecharse de las dificultosas luchas sindicales y populares. Luchas que apuntan a sus justas reivindicaciones; de defensa de los recursos naturales y las empresas Estratégicas del Estado. En esta situación, la gente de Evo, intentan liderizarlo y victimizarlo. Mostrándolo como única alternativa popular (imagen tramposa). Con un cinismo único; luego de haber traicionado las conquistas sociales y el Proceso de Cambio, logrado por las luchas del pueblo trabajador en su conjunto como las víctimas de Sacaba y Senkata. Nada con Evo, ni Andrónico ni el MAS. Crear un nuevo instrumento político, deben ser las consignas en el campo popular. Con la celosa orientación de la COB. Más pronto a que se tarde.

Evo traicionó al campo popular, desde el momento que suscribe un acuerdo político estratégico en el parlamento; vale la pena reiterarlo, entre evistas, camachistas y mesistas (golpistas de fines de 2019) a la cabeza de Andrónico Rodríguez (evista), instrumentalizado por el Pentágono USA, dejando sin alternativa al campo popular. Consecuencia de ello, los golpistas están libres y se olvidaron de las masacres de Sacaba y Senkata. Evo está en ese camino. Todo se cumple en contra del pueblo trabajador. Esa nueva derecha (incluido Evo) culpa todas sus irresponsabilidades históricas al gobierno de Arce. Evo y sus secuaces enlodan las luchas históricas del campo popular, que no tiene orientación política e ideológica. Evo ha resultado ser un peligro para el campo popular, porque genera confusión en favor de la derecha.

La COB, que saca fuerzas de flaqueza; calumniado y perseguido por el gobierno, le falta aclarar, que nada tiene que ver con Evo, ni con el pedido irresponsable de renuncia de Rodrigo Paz (ante la falta de una alternativa clara), especialmente ante medios internacionales. Evo intenta direccionar las cosas, y luego las niega sin escrúpulo alguno. El gobierno está seriamente cuestionado por estar embarrado en la corrupción. Su gestión se desmorona en negocios turbios, y el nombramiento de autoridades en instancias de decisión, con sentencias delincuenciales. Dura responsabilidad histórica de la COB, única que puede orientarnos y salvarnos del desastre.

Víctor Flores Álvarez