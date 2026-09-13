Diputado López admite que dio entrevista en estado de ebriedad, pero niega a renunciar al cargo

El jefe de bancada de Diputados de Libre, Rafael López, reconoció que atendió en malas condiciones una entrevista televisiva difundida la noche del jueves, pero rechazó los pedidos de renuncia que empezaron a multiplicarse dentro de su propia alianza.

“Cometí el error de que no estaba en mis cinco cabales y contesté una llamada”, dijo el legislador. En la misma declaración negó haber actuado en la vía pública o causado perjuicios: “No he hecho daño a nadie, no estaba en una vía pública, no estaba haciendo escándalo, no estaba manejando borracho”. También pidió disculpas a sus colegas: “Yo he aprendido un error de no atender una entrevista”.

La aparición televisiva provocó cuestionamientos por la forma de expresarse del diputado y por dificultades para mantener la fluidez al hablar. De las imágenes surgieron especulaciones sobre un consumo previo de alcohol.

No hay confirmación oficial de que López estuviera bajo esos efectos. López dijo que “no estaba en mis cinco cabales” y negó haber estado manejando borracho, pero no afirmó expresamente que se encontrara ebrio durante la entrevista. Sin embargo, varios medios publicaron que estaba ebrio y el diputado no lo negó.

Consultado sobre el pedido de renuncia del diputado Rodrigo Loma, López fue tajante: “No lo he considerado ni lo voy a considerar”. Aseguró contar con el respaldo de la mayoría de su bancada y anunció que seguirá con la agenda legislativa y con la reforma de la Constitución Política del Estado.

La postura choca con lo que ocurre puertas adentro de Libre. Loma y la diputada Ana María Quiroga presentaron una nota formal para exigir su salida de la jefatura y sostuvieron que su actitud “no tiene ninguna justificación”.

Desde la Cámara Alta, el senador José Manuel Ormachea sumó su reproche en redes sociales: “Es una vergüenza lo que hizo Rafael López, jefe de bancada de Diputados de Libre”, escribió, y sugirió que considere dar un paso al costado.

Ese mismo día, la Bancada Cruceña de Alianza Libre salió a respaldarlo. En un pronunciamiento fechado el 11 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, ratificó “de manera firme” su respaldo a López como jefe de bancada nacional y rechazó que el “error personal ya reconocido” sea utilizado para forzar su salida.

El bloque cuestionó que la nota que pidió su cambio se firmara “sin haber sido previamente consultada, comunicada ni consensuada” con los diputados cruceños y advirtió contra las decisiones unilaterales que, según su lectura, buscan dividir a la alianza.

La disputa quedó planteada en torno a la conducción de la bancada. Mientras unos legisladores exigen el relevo de López, el bloque cruceño defiende su continuidad y cuestiona que su salida sea promovida sin consenso interno.

La subjefa de bancada, Lisa Claros, matizó el conflicto. Dijo respetar la molestia de los colegas y remitió la decisión a un comité de controversias de la alianza, encargado de definir la sanción. “En cuanto y tanto no tengamos la sanción, no se lo puede destituir porque esto lleva su procedimiento”, explicó a Urgente.bo.

Según Claros, López pidió disculpas a la bancada y manifestó su disposición a someterse al proceso interno. Añadió que es la primera vez que el jefe de bancada protagoniza un episodio de este tipo.

La evaluación quedó fijada para este fin de semana, cuando la bancada se reúna para revisar el caso. Hasta entonces, López conserva la jefatura que se niega a dejar, mientras la bancada cruceña ratifica su respaldo y los diputados que firmaron la nota mantienen su pedido de renuncia.