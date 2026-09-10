Ecuaciones de la memoria

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Javier Claure Covarrubias es un poeta boliviano-sueco. En sus manos, las matemáticas dejan de ser frías para volverse una metáfora de la existencia humana. Por eso ha logrado tender un puente de palabras entre lo abstracto y la pulsión vital del ser humano. Su voz poética, despojada de vanidad, interroga el sentido de un mundo esquizofrénico sin caer en el fatalismo, porque en sus versos siempre late la convicción de la existencia de una luz en el túnel.

Su poesía es un acto de profunda introspección donde lo íntimo y lo universal se funden en un solo lenguaje. Claure no escribe por escribir, sino más bien invita al lector a cruzar hacia los territorios de la memoria, de la pérdida, de la identidad, de la inmigración, de la injusticia, del amor, de la muerte, de la noche etc.

Los versos que ofrecemos a continuación son una muestra de un puñado de sus poemas. En ellos nos ofrece un espejo donde la vida se refleja con todas sus dimensiones.

Cartas de Beatriz

El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos.

Arthur Schopenhauer.

He leído tus cartas

en un día nublado de octubre

y has vuelto

como una antorcha olímpica caída a mi tejado

con el fin

de anudar tu signo del zodiaco con el mío

de ser la compañera de mis andanzas

y en las horas

de quemantes aguas destiladas

mil veces tu presencia se adentró

en los reinos del silencio

la luna lloraba, por defecto, sin consuelo

el sol marchitado contra el desierto infinito

y en las hojas del calendario

jamás cayó el fruto maduro

te faltaba casi nada

para ser cometa de años luz

y bajo el cielo gris

he guardado celosamente

tu dolor en la lluvia

y tú has acumulado mi dolor

gota a gota

milímetro a milímetro

en tu corazón

partido por los años

y los puntos cardinales mutilados.

Me hablas

de tus aflicciones

de tus miedos

de tus conflictos internos

de una eterna melancolía

y de sueños inconclusos

aseguras

que has cargado una cruz pesada

que el arrepentimiento

es tu desayuno

y que eres

la destructora de tu propia felicidad

dominar el vía crucis

ha sido tu secreto cotidiano

y en la inmensa anchura

entre tú y yo

san Valentín nunca colgó un lucero

en nuestras pesadumbres

en nuestros caprichos

en nuestros desaciertos

y en nuestra inmadurez.

Si tú me escribes así

será porque los besos más tiernos

temblaron en nuestros labios

la sazón de tu cuerpo desnudo a media luz

la noche perdida

entre tu ombligo y el mío

tú misma eras un destello

en las cuencas de mis ojos

tú

la clorofila de nuestro amor

tú

la hierba buena de cada día.

Ayer no más parece

que tú y yo

pedíamos al cielo

detener nuestra estrella

para buscar

la imagen perfecta del amor.

¿Recuerdas, Beatriz, bajo qué constelación

nos amamos?

Si tú respondes a mi pluma

será porque solías visitar

el camarote de mi navío solitario

sin muros

sin rebotes de ventanas

ni testigos

navegábamos lado a lado

en medio de algoritmos

de pirámides

de axiomas

y cuando se trenzaban las velas del barco

surgían ecuaciones de quinto grado

y entre sacudones de la proa

jugábamos tú y yo

a sacar la raíz cuadrada

de nuestras más íntimas locuras

humedad de mar

que tantas veces se repitió.

Y en el ir y venir de los años

inventé un color para tus sombras

un idioma para hablarte

y escribí este poema

en los muros

más amplios del universo.

Al fin y al cabo

las noches que dormía contigo

no tuve otros sueños

ni tuve otros pensamientos

y te amé como se ama

a la mujer inocente de proceder fiel

para hacerte imperecedera junto a mí

fuiste el rocío de mi jardín

agua cristalina

que goteaba por el vástago

cuando tu piel y la mía

sabían dulce

en la textura de nuestra relación

ahora que estás lejos

doblo tu última carta

para salir

de este atisbo existencial

y nuevamente te veo partir

con ese silencioso llanto

bajo tus párpados de terciopelo.

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CONOZCO

La arquitectura no son cuatro paredes y un tejado, sino el

espacio y el espíritu que se genera dentro.

Lao Tzu.

Conozco

el lenguaje infinito del tiempo

la potestad del trueno al amanecer

y la crueldad

en todos los rincones culposos del mundo.

Conozco

la nobleza de los trigales

el lado oscuro del fuego

las grietas donde se ocultan los insectos

y el movimiento de los gatos

en las casas abandonadas.

Conozco

la dureza del roble

su follaje que nace con vigor

conozco la bondad de sus ramas

la sabiduría de sus raíces

la fuerza de su tronco

para soportar tempestades

y los abismos de la existencia.

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La noche

La noche abortó cuatro estrellas

delante de un hospital

y respiraba como una serpiente recién nacida

para dar paso a lo invisible

en el útero partido por el mismo arcángel

la noche con sus quejas, sus duendes

y su titilar en la última trinchera.

La noche trenzada con hilo de tarántula

repitiendo incansablemente su nombre

clavado a las cuatro estaciones del año

la noche que lame con su espátula rugosa

letreros, calaminas, semáforos

y cosas que incumben a la propia oscuridad

atrapadas en bateas por hechiceros.

La noche fugitiva que lloriquea

por no haber conseguido la paz

y se come las uñas de bruja

la noche cobarde de Obama y sus halcones

dignos de cortar los meses con alfileres

con bombardeos humanitarios

y sus aviones no tripulados.

La noche rebelde

que se apodera de los combustibles

para quitarle lucro al forastero

la noche que se despoja

de su esclavitud

de sus cadenas

y de sus tabúes.

La noche prostituta que se ama a sí misma

y se revuelca bajo un sombrero

el jueves llovió noche

el domingo lloverá noche

no precisamente porque se excita de sudor

sino porque los días mueren de angustia

como mariposas empotradas en cemento fresco.

La noche tuerta

que escupe bronce hirviendo

a los que han pagado con mala moneda

la noche que en sus hombros carga

a jinetes y a criminales

con el puño extraviado en las tinieblas.

La noche con su velo rasgado

agazapada a los durmientes

desde donde gotea cubos sobre el asfalto

la noche, un pájaro en llamas con las alas abiertas

emitiendo juramentos

diez mil silbidos de advertencia

y furiosa resbala por los postes.

La noche alrededor del poeta Jaime Sáenz

donde se duerme y no se duerme

adversidad que habita en los toneles de alcohol

la noche con sus relojes

su desenfrenado proceder

y sus cristales alumbrando los campos

por donde pasa la noche de puntillas.

Javier Claure C. Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es periodista, sociólogo y poeta boliviano-sueco. Miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), de la Asociación Colegial de Escrirores de España (ACE) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).



Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.



Formó parte de la redacción de las revistas literarias “Contraluz” y “Noche Literaria”. Está incluido en el "Diccionario de Autores Orureños" (2007). Algunos de sus poemas han sido seleccionados para las siguientes antologías: “El libro de todos” (1999), “La poesía en Oruro” (2005), “Poesía boliviana en Suecia” (2005), “Poesía Boliviana Contemporánea” (2007), “Antología Comentada de la Poesía Boliviana” (2010), “Antología de la poesía universal, poetas del siglo XXI (2010), “Poesía Solidaria” (2013), “Antología poética de amor y desamor, España” (2016), “Antología poética bilingüe rumano-español, Rumania” (2016), “Antología del Festival Internacional de Poesía Benidorm & Costa Blanca" (2016), "Literatura boliviana en la tierra de Lorca, Antología" (2024), "Dejemos que la palabra vuele, Liceo Poético de Benidorm" (2025) y "Literatura boliviana en la tierra de Cervantes, Antología" (2025).



Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso del Premio Nobel de Literatura en el salón de la Academia Sueca. También ha asistido a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo, cada año, en colaboración con los alumnos del Colegio Askeby y Bredby. Ha escrito extensos artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura.



Ha participado en el Primer Festival Internacional de Poesía, Benidorm y Costa Blanca (España, 2016), en la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Poetas en Telciu (Rumanía, 2018), en el XVI Aniversario del Liceo Poético de Benidorm en Priego de Córdoba (España, 2019), en el Recital de Poesía de la Asociación Cultural “La Empírica, Espacio de Arte y Creación” en Granada (España, 2019), en el Primer Festival Internacional de Poesía Diverbium en Madrid (España, 2019), en el Encuentro de Escritores Bolivianos en Madrid (España, 2025), en la Tercera Edición del Outsider Festival Internacional de Poesía en Ostuni (Italia, 2025) y en el XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca (España, 2025).



Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).