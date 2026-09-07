Defensa eleva a seis los muertos por las explosiones en Viacha y reporta 11 desaparecidos

El Ministerio de Defensa informó este domingo que las explosiones del viernes en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 «Bolívar», en Viacha, dejaron seis muertos. Tres fueron identificados como los soldados Wilson Copa Mamani, Gabriel Choque Alanoca y Arnel Rubén Flores Poma. Los otros tres permanecen en proceso de identificación en la morgue de La Paz.

Cuatro de los cuerpos se recuperaron en las últimas 24 horas, durante la limpieza del terreno. Los dos primeros aparecieron el mismo viernes. El reporte oficial no precisa en qué puntos del recinto fueron encontrados.

La cifra de desaparecidos se reporta en 11. El viernes las autoridades hablaban de 14, todos uniformados, según la nómina que difundió el comandante del Regimiento Bolívar, teniente coronel Antonio Amaru.

El sábado, tras el hallazgo de un tercer cuerpo, el número descendió a 12. La directora del Instituto de Investigaciones Forenses, Ana Katherine Ramírez, informó entonces del rescate de un cuerpo masculino entre los escombros. El mando militar pidió no considerar fallecidas a las personas desaparecidas mientras no exista confirmación oficial. El primer reporte del viernes registró 84 heridos.

Una zona de riesgos

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió que la zona conserva riesgos. Junto a los depósitos donde ocurrieron las detonaciones hay una estructura que almacena material bélico, entre él una gran cantidad de granadas, y que también resultó afectada. Un dron sobrevoló el área y comprobó la presencia de ese material, que los equipos especializados retiran antes de avanzar con los escombros.

Durante la inspección también se encontraron “boosters” que no habían detonado. Según el reporte oficial, tienen un efecto mayor que el fulminante que usan los cooperativistas en la minería. Su presencia obliga a extremar la seguridad. Justiniano describió un avance “piedra por piedra”.

“Se ha procedido a sacar con mucho cuidado ese material y cuando concluya lo informaremos”, dijo el ministro. También alertó sobre artefactos dispersos en las zonas cercanas al recinto. Pidió a vecinos y niños no manipularlos por el riesgo de lesiones graves, incluida la pérdida de manos.

Causa sin determinar

La información preliminar establece dos detonaciones. La primera habría involucrado pólvora negra de material pirotécnico almacenado en el sector. La segunda fue de una magnitud mucho mayor y su origen todavía no está determinado técnicamente.

Justiniano rechazó que el Gobierno haya atribuido toda la tragedia al material pirotécnico. “Nosotros nunca hemos afirmado que toda la tragedia haya sido causada por juegos pirotécnicos”, sostuvo. Pidió esperar los peritajes antes de fijar una hipótesis sobre la segunda detonación. “Sería irresponsable presentar una hipótesis como certeza”, agregó.

Revisión de inventarios y custodia

El ministro dispuso revisar la documentación del material pirotécnico almacenado en el cuartel: inventarios, registros, protocolos, origen, fecha de ingreso, responsables de custodia y cadena de custodia.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, y el comandante del Ejército, general Héctor Alarcón, coordinan con el Ministerio Público el acceso a esa documentación. Los textos oficiales no establecen, por ahora, ninguna irregularidad en ese proceso.

“Primero tenemos que tener los documentos de los peritajes y luego tenemos que sacar las conclusiones”, afirmó Justiniano. La investigación mantiene abiertas dos preguntas separadas: qué provocó la segunda detonación y bajo qué condiciones estaba almacenado el material pirotécnico en el recinto.