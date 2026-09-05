Explosión en Viacha deja dos fallecidos, 59 heridos y 14 desaparecidos

Dos explosiones registradas la tarde del viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, dejaron dos personas fallecidas, 59 heridas y 14 uniformados desaparecidos, de acuerdo con los reportes oficiales difundidos hasta el momento.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:30, en el interior del recinto militar, donde se realizaban actividades de entrenamiento y reparación de armas. El incidente involucró material pirotécnico almacenado en instalaciones del Centro General de Mantenimiento.

Las explosiones provocaron un incendio dentro del regimiento y daños materiales en viviendas ubicadas en las inmediaciones del recinto militar. La onda expansiva rompió vidrios y ocasionó daños en algunos inmuebles cercanos.

El subcomandante general de la Policía Boliviana, Roger Roca, informó inicialmente que el hecho dejó dos fallecidos, 59 heridos y siete desaparecidos.



“Estamos hablando lamentablemente de 2 fallecidos, 59 heridos y 7 desaparecidos”, declaró Roca a los periodistas en Viacha.

Horas después, el comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, teniente coronel Antonio Amaru, difundió una nómina de 14 uniformados que permanecen desaparecidos.

Las autoridades militares aclararon que ninguno de los 14 debe ser considerado fallecido mientras no exista una constatación oficial.

14 uniformados continúan desaparecidos

La nómina difundida por Amaru está integrada por 13 conscriptos y un sargento primero.

Centro General de Mantenimiento, Primer Escalón

Pacheco Monrroy, Brian. Flores Poma, Arnel Rubén. Tancara Mita, John. Condori Choque, Héctor Ramiro. Flores Rojas, Joel David. Choque Alanoca, Gabriel. Ruquipa Ruquipa, Wilder Elmer. Cornejo Chipana, Johnny Alberto.

Centro General de Mantenimiento, Segundo Escalón

Ignacio Mamani, Alex. Mamani, Kevin Yosmar. Sonco Huanca, Santos. Mamani Miranda, Juan.

Regimiento de Artillería y Mantenimiento-2 “Bolívar”

Wilson Copa Mamani, soldado del Regimiento Bolívar.

Personal de instrucción

Sargento primero Mauro Quisbert Vega.

Amaru señaló que las labores de búsqueda continuarán y que la información será actualizada conforme sean localizadas las personas reportadas como desaparecidas.

Continúan las labores de búsqueda

La Policía Boliviana activó sus equipos de emergencia, bomberos y unidades de prevención para atender el incidente.

Los comandos departamentales de La Paz y El Alto, además del director departamental de Bomberos, se desplazaron hasta el lugar para controlar la emergencia y apoyar las labores de búsqueda.

Los equipos especializados realizan trabajos de remoción y enfriamiento en el área afectada antes de avanzar con otras labores de inspección.

La Policía mantiene un perímetro de seguridad alrededor del cuartel mientras continúan las tareas de emergencia e investigación.

Policía evita adelantar hipótesis

Consultado sobre el material que habría provocado las explosiones, Roca evitó adelantar una explicación sobre las causas y pidió esperar los resultados de la investigación.

La autoridad sostuvo que las hipótesis deben ser verificadas antes de ser presentadas como causas del hecho.

“Cuando se habla de una hipótesis se habla de algo probable que haya sucedido, y creo que sería irresponsable de parte de la Policía Boliviana tener que dar hipótesis que más adelante no podrían ser comprobadas”, señaló.

Roca indicó que la Policía y los equipos de investigación realizarán las pesquisas correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar las eventuales responsabilidades.

El material pirotécnico involucrado en el incidente permite establecer qué tipo de material estaba almacenado en el sector afectado, pero las autoridades todavía deben determinar qué provocó su detonación.

Perímetro permanece cerrado

La zona circundante al cuartel permanece acordonada por razones de seguridad, mientras continúan las labores de emergencia e investigación.

La medida impide temporalmente que los vecinos evacuados puedan retornar a sus domicilios.

Roca pidió paciencia a las familias y explicó que el ingreso todavía representa un riesgo debido a las condiciones del lugar.

“No es permitido poder ingresar al hogar. Nosotros vamos a esperar un tiempo más”, manifestó.

La Policía mantiene el perímetro cerrado para evitar nuevos riesgos mientras se completan las tareas de enfriamiento, búsqueda y verificación.

Las autoridades proporcionarán nueva información conforme avancen las labores en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”.