Beller rechaza el video del hombre buscado por el atentado y dice haber ampliado su declaración ante la Fiscalía

Nadia Beller rechazó el video del hombre que aparece en la grabación buscado por el atentado del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. En la investigación, la Fiscalía identificó a Aldubar Herny Silva Peña, alias “Juancho”, y a Edson Vega Justiniano, alias “Don Fiti”, como dos personas cuyo paradero se desconoce y que estarían vinculadas al caso. El hombre del video se presenta con un nombre similar al del primero y ofrece su propia versión de los hechos.

En la grabación admite haber colaborado con “cierta logística” y niega haber accionado el arma, conducido la motocicleta o ejecutado materialmente el ataque. Sostiene además que la mujer agredida no era el objetivo de muerte y que el blanco letal era otra persona, de nacionalidad argentina.

Beller rechazó esa versión y afirmó que Cerimedo intenta “instalar una nueva narrativa” que desvíe la atención sobre la responsabilidad intelectual que ella le atribuye en el atentado. Esa acusación corresponde a Beller y no constituye, por sí misma, una prueba de participación de Cerimedo.



Beller ampliado su declaración

El elemento nuevo de la publicación de Beller es su afirmación de que amplió su declaración ante el Ministerio Público y aportó nuevos elementos. Según dijo, esos elementos apuntan a que Cerimedo insistía para que se reuniera con determinadas personas y la presionaba para obtener una supuesta “prueba”. Añadió que él llegó a ofrecerle escoltas.

La publicación no identifica a las personas con las que, según Beller, Cerimedo quería que se reuniera. No precisa qué “prueba” buscaba, cuándo ocurrieron esos contactos ni qué documentos, mensajes u otros elementos entregó a la Fiscalía.

La afirmación debe distinguirse de una declaración que Beller tenía pendiente en otra investigación. El 26 de agosto estaba citada a declarar como testigo dentro de un proceso por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas contra Cerimedo, radicado en La Paz. Esa diligencia fue suspendida y no se había fijado una nueva fecha. Por ello, a partir de la publicación de Beller no es posible establecer si la ampliación a la que se refiere corresponde a esa causa o a la investigación por el atentado.

Mientras no se conozca el contenido de la nueva declaración ni los elementos que dice haber presentado, no es posible determinar qué información incorporó al expediente ni qué valor probatorio le corresponde.

Choque con versión del video

El video y la respuesta de Beller plantean explicaciones distintas sobre el ataque. El hombre reconoce una participación logística y describe una estructura en la que ubica a cuatro personas por debajo suyo y a dos o tres por encima, a las que atribuye el pago y la orden. Menciona a dos contactos por los alias de «Toño» y «Chino» y dice que recibió teléfonos, información, dinero y nuevas instrucciones. Su defensa se apoya en una delimitación precisa: admite colaboración logística y niega haber disparado o conducido la motocicleta.

Beller cuestiona esa versión y sostiene que contradice elementos que ya forman parte de la investigación. No detalla en su publicación cuáles son esos elementos ni cómo contradicen cada afirmación del hombre.

La discrepancia alcanza al propósito del ataque. El hombre afirma que a la mujer había que “pegarle un susto” y que el objetivo de muerte era otra persona. Beller mantiene su acusación de que Cerimedo tuvo responsabilidad intelectual en un atentado dirigido contra ella.

La pareja lo señaló como autor

Beller afirma también que la pareja del hombre lo señaló como autor material del ataque. Esa afirmación debe distinguirse de lo que consta en las actuaciones conocidas.

La ampliación de imputación difundida por la prensa sostiene que Paola Andrea Vargas Arispe reconoció a Roger Aguilera Céspedes como la persona que habría entregado el arma a su esposo, y que Aguilera la habría facilitado a cambio de una retribución económica.

El mismo documento atribuye a Silva un papel en la organización del hecho, se habría trasladado con su esposa hasta Warnes para adquirir el arma y habría gestionado también la motocicleta usada en el ataque. Vargas y Aguilera fueron aprehendidos e imputados como cómplices, con detención preventiva.

Nada de eso equivale a que la pareja lo señalara como autor material. Una cosa es atribuirle tareas relacionadas con el arma y el vehículo. Otra, distinta, es establecer quién accionó el arma durante el ataque.

La propia Fiscalía ha señalado que no podía establecerse en ese momento quién era autor material del ataque. Existe una hipótesis policial sobre la posible participación de Silva como uno de los ejecutores, pero esa hipótesis no equivale a una determinación judicial ni a una condena.

El estado de la investigación

El ataque ocurrió la noche del 17 de agosto. Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres vestidos como repartidores que se aproximaron a Beller frente a un hotel. Ella resultó herida y estuvo internada varios días. La Fiscalía investiga el hecho como tentativa de feminicidio.

Además de Silva, la Fiscalía identificó a Edson Vega Justiniano, alias “Don Fiti”, como otra persona cuyo paradero se desconoce y que estaría vinculada al caso. Ambos permanecen prófugos.

Cerimedo cumple prisión preventiva por el proceso relacionado con el ataque y ha negado su participación. También enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. La existencia de esa investigación es independiente del proceso por el atentado.

Silva, Vega, Vargas, Aguilera y Cerimedo mantienen la presunción de inocencia. La investigación sigue abierta y no se ha dictado condena.

Lo que no está establecido

La publicación de Beller introduce tres elementos contrastables con la investigación: la ampliación de su declaración, los nuevos elementos que dice haber entregado y la declaración que atribuye a la pareja del hombre buscado.

El primero requiere conocer el contenido y la causa de la nueva actuación. El segundo exige acceder a los documentos o mensajes que afirma haber presentado. El tercero requiere verificar la declaración concreta a la que alude.

Mientras eso no ocurra, la distribución de responsabilidades sigue conteniendo versiones enfrentadas. El hombre del video admite participación logística y niega la autoría material. Beller rechaza esa explicación y sostiene que existen elementos previos que apuntan en otra dirección.

La evidencia independiente será la que permita determinar qué partes de ambas versiones encuentran respaldo en los hechos investigados.