Renunció el comandante de la Policía

El general Mirko Sokol ha presentado su renuncia al cargo de comandante general de la policía. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el presidente Rodrigo Paz aceptó esa renuncia. La salida del jefe policial se produce mientras el Ministerio Público investiga el denominado “caso audios”.

“Sokol efectivamente está dejando el cargo de Comandante General de la Policía, en el entendido que (…) esta etapa ha sido muy importante, muy interesante, ha cumplido un ciclo. Y ha cumplido de manera brillante, honesta y de institucionalización de la Policía”, informó este viernes el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

Según el ministro, la renuncia de Sokol alega que ha cumplido un ciclo. “Nosotros respetamos la decisión de un policía de tanto mérito como es el general Sokol”, agregó.

El Gobierno ya evalúa a los posibles sucesores. De manera preliminar suenan los nombres de los coroneles Jhenky David Gómez Córdova, actual comandante de Santa Cruz, Adrian Javier Álvarez Arismendi, director nacional de Tecnología y Telemática; y Alejandro Basto Rodríguez, comandante de Cochabamba.

La renuncia de Sokol ocurre en momentos de una investigación sobre el «caso audios».

Según la activista María Galindo la decisión de Sokol representa una debilidad para el Gobierno, ya que se sintió obligado a renunciar.