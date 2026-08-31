Lara difunde audio atribuido a Cerimedo y Urquidi; Beller cuestiona su autenticidad

El vicepresidente Edmand Lara anunció hoy que entregará al Ministerio Público una grabación que, según dijo, contiene una conversación entre el asesor presidencial Fernando Cerimedo y la primera dama, María Elena Urquidi. Nadia Beller cuestionó la autenticidad del material y advirtió que podría tratarse de “una trampa”. La disputa se concentra en dos puntos: quién habla en la grabación y qué se dice en ella.

Sobre las voces, Lara sostuvo que, a su juicio, corresponden a Cerimedo y a Urquidi, y condicionó esa apreciación a una pericia. “Este audio va a ser enviado a la Fiscalía para que haga la pericia correspondiente para determinar si es o no es la voz de Fernando Cerimedo y la primera dama”, declaró antes de reproducir el material en conferencia de prensa.

Beller respondió, en su página de Facebook, que conoce ambas voces y que ninguna coincide con las del audio. “Esa no es la voz de Fernando Cerimedo”, escribió, y detalló que reconoce su timbre, acento, manera de hablar y ritmo de expresión.

De la segunda voz afirmó haber escuchado en reiteradas ocasiones las conversaciones telefónicas entre Cerimedo y Urquidi, con el altavoz activado, y sostuvo que tampoco corresponde. Aclaró que no es perito y que la autenticidad debe establecerse mediante una investigación especializada.

El contenido de la grabación es el segundo punto en disputa. Según Lara, la conversación trata sobre cambios en la Policía Boliviana y la salida del entonces comandante general Mirko Sokol. El vicepresidente dijo que en el audio se menciona a “Miguelito”, “Lupo”, “Tuco Oviedo” y “Paredes”, además de ministros y otras autoridades.

Interpretó la grabación como un indicio de la influencia de Cerimedo en el Gobierno pese a que no ocupa un cargo público. “Ustedes van a poder advertir la influencia que tenía Fernando Cerimedo en el Estado”, afirmó.

La primera dama habría recurrido a Cerimedo para influir en el presidente Rodrigo Paz, dijo y planteó que los hechos podrían investigarse por usurpación de funciones y uso indebido de bienes del Estado. Aclaró que su equipo jurídico definirá los delitos de la denuncia.

Beller ofreció otra lectura del episodio. Sostuvo que la grabación podría ser deliberadamente falsa y parte de una estrategia para contaminar la credibilidad de otras evidencias que aparezcan después.

“Creo que el objetivo es presentarlo como verdadero siendo a leguas falso y, cuando aparezcan otros audios que sí sean auténticos ante el Ministerio Público, la gente termine desconfiando de todos”, escribió.

Como antecedente, citó las denuncias de 2020 por presuntas paternidades de Evo Morales y afirmó que, en ese contexto, circularon certificados de nacimiento falsos para restar credibilidad a los reales.

Un reparo adicional apunta a la forma en que se presentó la grabación. Beller afirmó que los volúmenes de ambas voces están elevados y que nadie asumió haberlas registrado, a diferencia de los audios que dice conservar.

Ninguno de esos cuestionamientos prueba por sí solo que el audio sea falso. La apreciación de Lara sobre la identidad de las voces tampoco establece que sea auténtico. La pericia deberá determinar si las voces corresponden a Cerimedo y Urquidi y, en lo que resulte técnicamente posible, si el archivo presenta cortes, alteraciones o algún otro tipo de manipulación.

Hasta que se realice la pericia, sobre la misma grabación pesan dos versiones opuestas y ninguna prueba técnica que decida entre ellas.