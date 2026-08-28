Fotos y registros desmienten a Paz sobre cuándo terminó su vínculo con Cerimedo

Santa Cruz de la Sierra – Una fotografía oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a Fernando Cerimedo junto al presidente Rodrigo Paz en una reunión con el entonces secretario de Estado Marco Rubio el 7 de marzo de 2026, cuatro meses después del inicio del Gobierno boliviano.

La imagen, publicada por la diplomacia estadounidense, fue difundida por Nadia Beller junto con otra fotografía de mayo y registros que, según la abogada, extienden la presencia del argentino en el entorno presidencial hasta julio. La secuencia desmiente la versión de Paz de que Cerimedo solo lo asesoró durante la campaña y al inicio de su gestión.

La fotografía corresponde a la reunión de Paz y Rubio durante la Cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. En la mesa aparecen Rubio, Paz, Cerimedo y Fernando Aramayo, entonces canciller de Bolivia y actual ministro de la Presidencia.

El Departamento de Estado publicó la imagen el 7 de marzo bajo el título “Secretary Rubio Meets with Bolivian President”, con crédito al fotógrafo oficial Freddie Everett. La fotografía difundida por Beller corresponde al mismo encuentro, según la verificación realizada por Bolivia Verifica.

Paz reconoció que Cerimedo fue su estratega durante la segunda vuelta electoral de 2025 y que colaboró al inicio de su Gobierno. También afirmó que nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia y explicó que no existió un contrato con el Estado.

“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó el presidente.

Beller respondió que la relación no terminó al inicio de la gestión. “Si usted pretende instalar que su relación con Cerimedo terminó al inicio de su gobierno, me obliga a demostrar públicamente que eso no es así”, escribió.

La foto de marzo

La fotografía del Departamento de Estado establece el primer punto de la secuencia posterior a noviembre de 2025, cuando Paz asumió la Presidencia. Cerimedo aparece junto al mandatario en una reunión oficial cuatro meses después de la toma de posesión.

Beller difundió después otra fotografía que identificó como correspondiente a mayo y que, según su descripción, muestra a Cerimedo en “la oficina”, ubicada en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo.

La imagen de mayo amplía la secuencia: marzo en una actividad oficial en el exterior y mayo en una oficina de la sede de Gobierno, según la identificación de Beller.

La abogada sostuvo además que cuenta con chats, audios y registros de ubicación correspondientes a los meses posteriores al inicio de la gestión. Afirmó que esos materiales muestran la presencia de Cerimedo en la residencia presidencial, el comando policial y la denominada “oficina” de la Casa Grande del Pueblo.

Entre los registros que Beller anunció se encuentran materiales que, según ella, llegan hasta el 17 de julio de 2026, un mes antes del ataque armado que sufrió en Santa Cruz.

La cronología presentada por la abogada queda así: noviembre de 2025, inicio del Gobierno; 7 de marzo de 2026, Cerimedo junto a Paz en la reunión con Rubio; mayo, fotografía en una oficina de la Casa Grande del Pueblo; y julio, registros que Beller atribuye a la presencia del consultor en el entorno presidencial.

Los registros de Beller

Beller vinculó esos materiales con sus denuncias sobre el ataque armado que sufrió el 17 de agosto. Sostuvo que Cerimedo se valió de jefes de inteligencia policial para monitorearla y anunció la publicación de nuevas conversaciones, audios, fotografías y registros de ubicación.

También afirmó que los registros migratorios muestran que Cerimedo permaneció en Bolivia durante más tiempo del que sugeriría la explicación de una asesoría internacional con presencia ocasional en el país.

La abogada cuestionó así otro elemento de la explicación presidencial: la ausencia de un contrato. Paz había atribuido esa situación, entre otros factores, a la actividad internacional de Cerimedo y a su presencia no constante en Bolivia.

Beller sostuvo que personas que vieron al consultor ingresar a oficinas y reuniones oficiales pueden dar cuenta de su presencia y anunció que continuará difundiendo los materiales que, según ella, documentan el vínculo.

Su respuesta al presidente terminó con una pregunta sobre otra de las fotografías difundidas:

“P.D. ¿Esa última foto en el avión, qué avión es?, ¿a quién está asignado?”

La pregunta apunta a una fotografía que Beller incluyó entre los materiales relacionados con sus denuncias. El Gobierno no ha explicado públicamente, según los materiales revisados para esta nota, a qué aeronave corresponde la imagen ni a quién está asignada.

La presión política

Las fotografías y las declaraciones de Beller fueron seguidas por pedidos de explicaciones de parlamentarios de oposición.

El senador de Libre Leonardo Roca sostuvo que Cerimedo “era parte activa de la administración y decisión del Gobierno” y cuestionó la versión presidencial sobre el alcance de su participación.

El diputado de Unidad Carlos Alarcón calificó de “burda mentira” la explicación de Paz y pidió que la Fiscalía convoque al presidente como testigo.

Alarcón sostuvo que las fotografías de Cerimedo junto a Paz y Aramayo durante reuniones oficiales muestran que el argentino tuvo una participación mayor a la reconocida por el mandatario.

Alarcón pidió que Paz explique ante la Fiscalía la relación que mantuvo con Cerimedo y las funciones que este desempeñó durante la campaña y posteriormente en el Gobierno. También vinculó el pedido con las investigaciones por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó que Paz tardara diez días en explicar que Cerimedo había colaborado con su Gobierno sin recibir un salario y pidió que el mandatario comparezca ante la Justicia.

Las posiciones de los parlamentarios trasladaron la disputa a la Asamblea y al Ministerio Público, mientras la cronología difundida por Beller amplió el periodo que está bajo discusión.

La comisión internacional

El diputado de Libre Edgar Zegarra anunció que insistirá en la creación de una comisión internacional para investigar el caso Cerimedo. La propuesta no fue habilitada inicialmente en la Asamblea y el legislador anunció que buscará reimpulsarla desde la Comisión de Constitución.

La propuesta se suma a los pedidos de investigación y citación formulados por parlamentarios de oposición, mientras Beller continúa anunciando nuevos materiales sobre la relación entre Cerimedo y el entorno presidencial.

La secuencia disponible sitúa a Cerimedo en noviembre de 2025, al inicio del Gobierno, y vuelve a ubicarlo junto a Paz el 7 de marzo de 2026 en una reunión oficial con Rubio. Después aparece, según Beller, en una oficina de la Casa Grande del Pueblo en mayo y en registros que la abogada sitúa hasta julio.

Paz sostiene que Cerimedo colaboró durante la campaña y al inicio de su gestión y niega que hubiera tenido autorización para representar al Gobierno.

Las fotografías y registros difundidos después de esas declaraciones desplazan la discusión hacia una cuestión concreta: cuándo terminó realmente el vínculo y qué hacía Cerimedo en el entorno presidencial después del inicio de la gestión.

Mientras esa discusión continúa, queda planteada otra pregunta formulada directamente por Beller y todavía sin respuesta pública: ¿qué avión aparece en la fotografía y a quién está asignado?