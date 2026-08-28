Cerimedo esquivó más de 130 veces las preguntas sobre Paz; la Fiscalía no lo interrogó por el dinero en efectivo

Más de 130 veces, Fernando Cerimedo respondió con “no tiene nada que ver con el caso” cuando los investigadores le preguntaron por su relación con el presidente Rodrigo Paz y su eventual papel en el Gobierno. En las páginas disponibles del acta, esas preguntas ocupan una parte sustancial del interrogatorio, mientras no aparece ninguna dirigida a establecer el origen del efectivo que la Fiscalía relaciona con el allanamiento de Calacoto, incluido un monto aproximado de 700.000 dólares.

Cerimedo declaró el 27 de agosto de 2026 en el Centro Penitenciario Palmasola, dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto en el artículo 28 de la Ley 004, en grado de complicidad, según el artículo 23 del Código Penal.

El cuestionario llega hasta la pregunta 219 y dedica una parte sustancial a establecer su vínculo con Paz y el alcance de su eventual participación en el Gobierno.

A partir de la pregunta 32, cuando el interrogatorio entra en esa relación, Cerimedo comienza a cuestionar la relevancia de las preguntas para el caso. Después utiliza las fórmulas “no tiene que ver con el caso” y, desde la pregunta 128, “no tiene nada que ver con el caso”. En las páginas disponibles, esa fórmula y sus variantes aparecen más de 130 veces.

La cifra debe leerse con cautela. El cuestionario presenta saltos en la numeración y la copia disponible no contiene la página 12, correspondiente a las preguntas 174 a 189. Por eso, las más de 130 apariciones corresponden a las páginas revisadas y no permiten establecer una cifra definitiva para toda la declaración.

Aun así, la fórmula se repite de manera sostenida en las secciones referidas a Paz, reuniones de Gabinete, ministros, discursos, comunicación presidencial y representación del Gobierno.

¿Y el efectivo?

El relato de los hechos incorporado al acta señala que medios de difusión mostraron fotografías de cajas con dinero en efectivo y atribuye a Cerimedo un incremento patrimonial desproporcionado durante 2025 y 2026. También afirma que recibía sumas en dólares mediante una casa de cambios de la Zona Sur de La Paz denominada Exchange.

El mismo relato señala que durante un allanamiento realizado el 20 de agosto en la calle 12 de Calacoto 8157, dos personas vinculadas a esa casa de cambios se dieron a la fuga después de retirar de las cajas fuertes una suma aproximada de 700.000 dólares. En el inmueble, según el acta, también se encontraron un arma de fuego, el título de propiedad del inmueble y un vehículo.

En las páginas disponibles de la declaración no aparece una pregunta en la que los investigadores confronten a Cerimedo con ese dinero. No le piden explicar el origen del efectivo, a quién pertenecía, cómo llegó a las cajas fuertes, qué relación tenía con Exchange ni qué sabía sobre las personas que, según el relato fiscal, retiraron el dinero.

Tampoco aparece una pregunta específica sobre las fotografías de las cajas con billetes en su departamento que Nadia Beller envió al periodista Jhon Arandia cuando pidió ayuda por las agresiones físicas de parte de Cerimedo.

El único tramo que no puede revisarse corresponde a las preguntas 174 a 189. La copia disponible pasa de la página 11 a la 13. Por su ubicación en la secuencia, ese bloque está situado entre preguntas sobre su eventual influencia en ministros y otras relativas a decretos, proyectos de ley y actividad gubernamental. Sin esa página, no puede descartarse que allí exista alguna pregunta relacionada con el dinero.

La pregunta que queda abierta es por qué una declaración dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito profundiza en los ingresos, empresas y cuentas de Cerimedo, pero no lo confronta, al menos en las páginas revisadas, con el origen del dinero en efectivo relacionado con el allanamiento.

Cerimedo, el millonario

El acta muestra que Cerimedo no se negó a responder de manera general. Cuando los investigadores preguntaron por sus actividades económicas, empresas e ingresos, respondió.

Declaró que su actividad principal es la consultoría política internacional en Argentina y Estados Unidos. Dijo ser único propietario de Numen Group Inc., en Estados Unidos, y socio, junto con su esposa, de una empresa de publicidad en Argentina, una academia tecnológica y una productora audiovisual.

Consultado por sus ingresos mensuales durante 2025, respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Para 2026 afirmó que sus ingresos eran similares. También dijo que no tiene empresas ni cuentas bancarias en Bolivia y que mantiene cuentas en Argentina y Estados Unidos.

La cifra debe tratarse como una declaración del propio Cerimedo. El acta no incorpora documentación que permita verificarla ni precisa si se refiere a facturación, ingresos brutos, utilidades o dinero efectivamente percibido.

Un ingreso cercano a un millón de dólares mensuales equivaldría a unos 12 millones de dólares en un año completo, pero el documento no desarrolla esa información.

Principal contacto: Paz

Cerimedo no negó toda relación con Paz. Dijo que conocía al entonces candidato antes de las elecciones de 2025. Cuando los investigadores le preguntaron quién era su principal contacto, respondió: “El presidente Rodrigo Paz”.

También declaró que durante la campaña ayudó con “consejos de comunicaciones digitales” y que no existió un contrato escrito.

Ante la pregunta 67, sobre qué función comenzó a desarrollar después de la victoria electoral, respondió: “ninguna”.

Después, cuando los investigadores preguntaron por sus comunicaciones con Paz, su acceso al teléfono personal del presidente, una eventual oficina en la Casa Grande del Pueblo, credenciales, reuniones de Gabinete, contacto con ministros y participación en discursos o mensajes presidenciales, Cerimedo respondió reiteradamente que esas cuestiones no tenían que ver con el caso.

Cerimedo contradice a Paz

La pregunta 213 confronta a Cerimedo con una declaración pública de Paz del 26 de agosto. Según la formulación del acta, el presidente dijo que Cerimedo nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia y que nunca existió una relación laboral directa.

Cerimedo respondió: “No tiene nada que ver con el caso”. En esa mismo mensaje, Paz dijo que Cerimedo “tuvo participación como estratega durante la segunda vuelta electoral en 2025” y que “posteriormente cooperó durante la etapa inicial del Gobierno”. Explicó que no hubo contrato porque Cerimedo desarrollaba actividades internacionales y no permanecía constantemente en Bolivia.

La declaración pública de Paz y la respuesta de Cerimedo dejan una diferencia concreta sobre lo ocurrido después de la elección. Paz dijo que Cerimedo cooperó durante la etapa inicial del Gobierno, Cerimedo respondió “ninguna” cuando se le preguntó qué función desarrolló después de la victoria electoral.

Ambos coinciden, según las declaraciones citadas, en que no existió un contrato o un cargo formal. La Fiscalía, en cambio, describe a Cerimedo en el relato incorporado al acta como “Asesor del Presidente Constitucional durante los años 2025 y 2026”.

Cerimedo permanece con detención preventiva y rige a su favor la presunción de inocencia. Las afirmaciones atribuidas al declarante y los hechos expuestos por la Fiscalía en el acta deberán ser corroborados durante el proceso.

Juan Carlos Marañón Albarracín