Una muestra del poemario ¿De qué espejo está hecha la vida?

O el mundo se organiza sobre bases de justicia y dignidad humana, donde

no caben los mercaderes, o no se organiza de ninguna manera.

León Felipe.

Este poema

señores y señoras

es el puño en alto de Nelson Mandela

es el coral

de los océanos sin fecha de caducidad

no es la primera piedra

sino la segunda

porque denuncia

el delito envejecido en los bolsillos

este bendito poema

amigos míos

es la pantera cósmica

rondando por las montañas

y hace crecer eucaliptos

sobre el lomo de las vacas.

Este poema

corre por mi sangre

toca timbres

corazones y ventanas

es el cántaro

desde donde vierto

mis alegrías

mis dudas

mis amores no correspondidos

mis éxitos

y mis fracasos

este bendito poema

amigos míos

da movimiento al ferrocarril

empuja al huracán encendido

que se cuela en las chimeneas.

Este poema

señores y señoras

es la nariz que olfatea al enemigo

es el brillo que resbala en la pintura

es el fierro que tranca la puerta

la campana desdoblada por una monja

habla de la formación estelar de las galaxias

del compromiso esfumado por un hueco

del indiscreto que no supo coser

los dos bordes de la herida

este bendito poema

amigos míos

es un pájaro volando en espiral

después que ha pasado un cometa

la hipotenusa

que se levanta como bandera.

Este poema

despliega un redondo con números

gira y gira

con un segundero irreversible

un minutero

que nunca repite el 1, el 5 ni el 7

y concibe

el más allá indestructible

y multiplica

el pan sin la ayuda de Dios

este bendito poema

amigos míos

es la vela que no se apaga

la simetría necesaria

para fecundar

el útero del universo.

Leprosos

Venían

de las cenizas polvorientas y de la sequía

de los campos despoblados

de las murallas sin techo

que detienen a los mutilados.

Venían

de las trancas

del duelo perdido en el desierto

y de las sirenas

que causan desconcierto.

Venían

del abismo

del abandono

y del desprecio.

Venían

a la capital

a tantear el destino

a buscar misericordia

y al Cristo clandestino.

Venían

harapientos y famélicos

y brillaban sus ojos de humildad

y tenían ángeles metidos en el cuerpo

y comían tanta calle

y soñaban con Dios

y con el «hágase su voluntad».

Venían

tocando madera con sus muñones

y gritaban «verdura»

con voz rota por el hambre

y pagaban las muertes con los muertos

y la desigualdad con la limosna.

Venían

a saborear el aire de cada esquina

con la esperanza de estrechar las manos

«piedad por ellos» decían

y nadie acudía a la caridad

el no te conozco

con sombrero en el rostro

el sí, que siempre fue nunca

y escuchaban el ruido de los coches

y esculpían candelabros

ante un futuro desalmado

y lloraban antes de dormir.

Venían

de las cenizas polvorientas y de la sequía.

Doña Efigo Omamoke



Las cosas que no se pueden pesar ni medir son mucho más

importantes que aquellas que sí se pueden pesar y medir.

Alexis Carrel.



Doña Efigo Omamoke

con sus ochenta y cuatro años

solía contar los árboles de su barrio

subrayaba párrafos de la Biblia

y a las palomas que llegaban a su huerto

granos de maíz les ofrecía.

El destino me ha jugado mal

– decía doña Efigo ­-

las tres cartas de mi póker

fueron crueles de verdad

la primera carta anunciaba

la muerte de mi marido

desde ese día

el dolor esposó conmigo

respiro con más intensidad

mis ojos son dos cortaplumas

que iluminan ausencia

mi voz se volvió aguda

y en este vaivén

tiré los tejos en buena dirección

pero la suerte

nunca estuvo a mi favor

y golpe tras golpe

he hallado consuelo en las alturas

me aferré entonces a mi rosario

cuyas perlas me devolvían

lo hermoso de la vida.

Doña Efigo Omamoke

vivía en una pequeña casa de adobes

su patio era un suplicio abierto a la claridad

la virgen María

adornaba la cabecera de su cama

un brasero humeante

delataba la llegada de visitas

cacerolas

calderas

y platos de aluminio

reposaban en su comedor

como si fueran faroles

de antiguas carrozas

en las antiguas calles de Venecia.

A doña Efigo Omamoke

le gustaba los helados y las golosinas

amaba el sol del atardecer

y tenía una soberana afición por las plantas.

La segunda carta

me arrebató a mi hijo mayor

– decía doña Efigo –

se fue como una venda sangrante de hospital

una vez más

me quedé revestida de tristeza

una sola lámpara

alumbraba los rincones de mi casa

mis lágrimas

escribieron una canción líquida

que jamás tuvo fin

y me puse muy terca

con todo eso

que las circunstancias llaman casualidad.

La tercera carta

es la brújula de mi martirio

– decía doña Efigo –

a veces me invento personajes

como si fuese un encuentro fortuito

con mis seres más queridos que toleran

mis penas

mis náuseas

mis alegrías

y mis vómitos.

Doña Efigo Omamoke

curvada, prolongaba sobre su bastón

todo su centro de gravedad

en cada pasito que daba entre las baldosas

dibujaba la historia de su existencia

y cuando se encontraba con un cura de sotana

exclamaba:

¡facineroso, a ti te estoy buscando!

De niña

vestía a mis muñecas como ustedes

– decía doña Efigo a sus nietas –

canté

junto al ruiseñor en las madrugadas

saqué agua del pozo

la aguja y el dedal

fueron mis mejores amigas

y enterré las yemas de mis dedos

en los surcos de la tierra.

Luego más tarde

fui dama de un caballero bien educado

de corbata azul y traje sin manchas

con ese hombre me casé

en abril de 1934

bailábamos

tango

vals

boleros

y los maridos de aquel tiempo

susurraban ternura

en las noches de fiesta

ahora

todo es una desfachatez

– decía doña Efigo –

el desprecio

los celos

y la violencia

ensombrecen

los parques y los teatros

la locura

habla de la madre de las bombas

la gente lucha

por alcanzar la cima de lo material

cuando en realidad

deberían asomarse

al pedestal más alto de lo humano.

Somos una chispa fugaz

en cualquier momento

nos vamos boca abajo

como alondras descarriadas.

Estoy muy cansada

– decía doña Efigo –

mis venas

no encuentran su fuente

mis ojos

ya no divisan el norte de mi camino

la cabeza

y mis pies me chantajean

mi pulso

es una grotesca tembladera

fíjense ustedes

pronto partiré de espaldas

sobre tablas heladas

y no llevaré mis pertenencias

ni mi anillo de matrimonio

menos podré llevar

el último suspiro del suicida.

¿De qué espejo está hecha la vida? es un poemario que se despliega como un tapiz tejido con hilos de amor y de compasión. Cada poema es una ventana que se abre a un mundo donde lo íntimo y lo social se entrelazan revelando la belleza y el dolor de la existencia humana. A través de metáforas, imágenes, giros lingüísticos personales y un lenguaje coloquial el autor nos invita a recorrer los recovecos de la vida, donde la fragilidad y la fortaleza coexisten.

Aquí, el amor se presenta en su forma más pura como un candelabro de plata que brilla en la oscuridad. Es un amor que no se limita a lo romántico o lo familiar, sino que se extiende hacia la humanidad en su totalidad. El poemario no se detiene en lo personal. Con una sensibilidad aguda y una profunda empatía, el autor dirige su mirada hacia aquellos que han sido escupidos y olvidados por la historia.

En resumidas cuentas, ¿De qué espejo está hecha la vida? es una invitación a mirar más allá de uno mismo. Es un viaje poético donde el lenguaje se convierte en un puente entre el corazón del poeta y el corazón del lector, hilvanando así una red de complicidad y emoción. Deja que estos versos te envuelvan el alma, y encontrarás en ellos una estrella que ilumina el camino de la existencia.

Javier Claure C. Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Ejerce periodismo. Tiene poemas y artículos publicados en blogs, en periódicos y en revistas literarias a lo largo y ancho del mundo. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).



Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.



Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso del Premio Nobel de Literatura en el salón de la Academia Sueca. También ha asistido a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo, cada año, en colaboración con los alumnos del Colegio Askeby y Bredby. Ha escrito extensos artículos relacionados con el Premio Nobel de Literatura.



Ha participado en el Primer Festival Internacional de Poesía, Benidorm y Costa Blanca (España, 2016), en la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Poetas en Telciu (Rumanía, 2018), en el XVI Aniversario del Liceo Poético de Benidorm en Priego de Córdoba (España, 2019), en la lectura poética de la Asociación Cultural “La Empírica, Espacio de Arte y Creación” en Granada (España, 2019) y en el Primer Festival Internacional de Poesía Diverbium en Madrid (España, 2019).



Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).