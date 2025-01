Exportación de minerales suma $us 409 millones en octubre de 2024, el mayor pico del año

(ABI). – Las exportaciones de minerales alcanzaron los $us 409 millones en octubre, el mayor pico de la gestión 2024, revela el Boletín Sectorial de Minería del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“En octubre de 2024, el valor de las exportaciones de los principales minerales alcanzó los $us 409 millones, registrando un incremento respecto al mes anterior. Este resultado se debe al aumento en las ventas externas de zinc, 37,0%; plata, 2,0%; estaño, 2,5% y oro 1,1%. En contraste, el valor exportado de plomo disminuyó un 17,0%”, refiere el informe.

Del total de las ventas nacionales, $us 150 millones corresponden al zinc; $us 128 millones a plata; $us 61 millones al oro; $us 52 millones al estaño y $us 17 millones al plomo.

Según el reporte, en enero de 2024 las exportaciones de minerales sumaron $us 266 millones, en marzo llegaron a $us 310 millones y en mayo a $us 391 millones, para bajar los siguientes meses a $us 379 millones en junio y a $us 367 millones en septiembre.

Entre septiembre y octubre de 2024, la cotización del oro se incrementó de $us 2.571 a $us 2.690 por onza troy. De manera similar, la plata aumentó de $us 30 a $us 32 por onza troy en el mismo período de referencia.

Por otro lado, el zinc, plomo y estaño llegaron a cotizarse en $us 3.106, $us 2.034 y $us 32.012 por tonelada métrica, respectivamente.